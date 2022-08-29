Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн профиля

Москва. У пользователей «ВКонтакте» появились дополнительные возможности для индивидуализации внешнего облика своих страниц. Соцсеть запустила новый дизайн профиля с рядом изменений, сообщает пресс-служба компании.

По замыслу разработчиков, благодаря новшествам профиль можно будет превратить в своего рода «цифровую визитку». Он создаст запоминающийся образ владельца аккаунта за счет более широкого, чем ранее, выбора способов оформления с помощью фотографий или других изображений, пояснили в администрации «ВКонтакте.

Управление профилем при этом станет более простым и интуитивно понятным. В нем легко можно будет показать свои увлечения и хобби, поделиться творчеством. В то же время основная информация о владельце учетки, контакты и подробное описание останутся на первом плане. Сверх того, пользователи смогут добавлять мини-приложения с сервисами для подписчиков, где могут предложить какие-либо свои услуги.

При этом важным элементом модернизации станет единая кнопка для создания всех видов публикаций, в том числе историй, фото, видеороликов или прямых трансляций.

В целом обновления увеличат возможности для самовыражения клиентов и упростят обмен информацией между ними, отметили в руководстве соцсети.

Отметим, на данный момент обновления профиля работают не на всех устройствах и интернет-браузерах. «ВКонтакте» пояснили, что после тестирования обновление станет доступно владельцам устройств на базе iOS и Android.