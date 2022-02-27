Компания Apple не отключит устройства россиян из-за ситуации на Украине

Купертино. США. Apple не планирует отключать устройства в России из-за ситуации на Украине. Об этом написала «Газета.ру».

«Я хочу напомнить, что Apple — одна из компаний, которая работает в рамках закона о «приземлении» иностранных платформ в нашей стране. Компания выполнила все условия», — прокомментировал замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

По его словам, компания имеет юридические лица и офис в России, который отвечает за цифровые сервисы и гаджеты, и он не подтверждает слухи, распространившиеся в интернете.

Также Антон Горелкин подчеркнул, что все основные сервисы продолжают работать на территории России.