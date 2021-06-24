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Системы видеонаблюдения МВД в России научились распознавать силуэты людей и машин

10:26, 24 июня, 2021
Евгений Кандаков
Системы видеонаблюдения МВД в России научились распознавать силуэты людей и машин
10:26, 24 июня, 2021
Евгений Кандаков
210
0
#поиск\n#розыск\n#люди\n#автомобиль\n#улицы\n#дороги\n#МВД\n#полиция\n#Hi-Tech\n#камеры видеофиксации
Фото: pixabay.com
210
0

Новинка тестируется в нескольких российских регионах.

Москва. Укрыться от полиции в России скоро станет сложно. Системы видеонаблюдения получили способность «вычислять» людей и транспортные средства по силуэтам и индивидуальным особенностям, например походке, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал агентству генеральный директор компании-разработчика Ntechlab Андрей Теленков, система уже тестируется в 5 регионах России и за рубежом.

Она может, в частности, отслеживать траекторию перемещений человека и находить разыскиваемых лиц по силуэтам и другим индивидуальным признакам. Это могут быть походка, рост, одежда, очки и даже борода. Автомобили система способна находить не только по номеру, но и по цвету, марке, особенностям тюнинга и имеющимся повреждениям.

Как указал руководитель компании Ntechlab, основные сферы применения технологии - региональная видеоаналитика, управление транспортными потоками, строительные проекты, торговля, коммерческая недвижимость и торговые центры.

В то же время систему распознавания лиц Ntechlab уже используют в Москве для поиска преступников, а в 2018 году ее применяли при проведении чемпионата мира по футболу. Также система использовалась для выявления нарушителей режима самоизоляции во время введения ограничений из-за коронавируса.

10:26, 24 июня, 2021
Евгений Кандаков
210
0
#поиск\n#розыск\n#люди\n#автомобиль\n#улицы\n#дороги\n#МВД\n#полиция\n#Hi-Tech\n#камеры видеофиксации