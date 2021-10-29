Землян предупредили о предстоящей магнитной буре

Ученые придерживаются разных мнений о возможных последствиях этого явления для метеочувствительных людей.

Москва. Вспышка на Солнце вызовет магнитную бурю на Земле, предупреждают ученые. Выброс вещества из светила произошел 28 октября, до нашей планеты последствия докатятся 30 числа, сообщает со ссылкой на РИА Новости телеканал «МИР 24».

Как рассказал агентству завлабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН Сергей Кузин, вспышка класса Х была направлена в сторону Земли. Предварительно ее отнесли к среднему уровню G2. По мнению ученого, бояться магнитной бури большинству землян не стоит. Уровень ее воздействия на самочувствие эквивалентен одной поездке в переполненном вагоне метро, считает Сергей Кузин.

В то же время врач-терапевт Людмила Лапа посоветовала метеочувствительным людям во время магнитной бури по возможности избегать физических и эмоциональных перегрузок. В первую очередь это касается тех, кто страдает хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Добавим, по прогнозу Сергея Кузина, эффект от последней вспышки должен ощущаться в течение суток. Между тем период активность Солнца, который может спровоцировать новые магнитные бури, продлится еще около 10 дней.