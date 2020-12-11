Собянин: к вакцинации от коронавируса в Москве привлекут новые категории населения

Для них запись на прививки стартует с 14 декабря.



Москва. С 14 декабря в Москве начнется запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для новых групп риска. Об этом мэр города Сергей Собянин написал в своем блоге.

Записаться на прививку смогут работники торговли и услуг, сотрудники МФЦ и работники культуры. Как пояснил градоначальник, в связи со спецификой своей деятельности, они постоянно контактируют с большим количеством граждан. Это ведет к повышенному риску заражения, а в случае заболевания они могут инфицировать тысячи людей.

Напомним, запись на вакцинацию для представителей основных групп риска – врачей, педагогов, соцработников – стартовала в Москве 4 декабря. По словам Собянина, в списки на уколы включили себя более 20 тыс. человек, свыше 6 тыс. уже привились.