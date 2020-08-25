Главу Тувы второй раз госпитализировали с коронавирусом

В первый раз руководитель региона перенес COVID-19 в мае.



Москва. Главу Республики Тува Шолбана Кара-оола отправили на обследование в Москву в связи с повторным заражением коронавирусной инфекцией. Об этом пресс-секретарь руководителя региона Долаана Салчак написала на официальной странице правительства Тувы «ВКонтакте».

По словам Долааны Салчак, поначалу главу республики лечили в Кызыле. Здесь ему была оказана вся необходимая помощь. Как рассказала главврач Инфекционной больницы Тувы Анна Сарыглар, самочувствие Шолбана Кара-оола расценивается как стабильное и удовлетворительное. В то же время отмечается повышенная температура, связанная с ковидной интоксикацией.

Поскольку последствия заболевания не изучены пока в достаточной степени, пациента направили для дополнительного обследования в Москву, добавила Салчак.

Также она сообщила, что на время болезни Шолбана Кара-оола исполнение обязанностей руководителя региона возложено на первого заместителя председателя правительства Тувы Александра Брокерта. Тем не менее, глава республики работает в дистанционном режиме и держит на контроле жизненно важные вопросы, пояснила пресс-секретарь Шолбана Кара-оола.

На своей странице «ВКонтакте» глава Тувы разместил видео из больницы, в котором подтвердил повторное заражение. Шолбан Кара-оол заявил, что относится к недугу «с презрением», пояснив, что только так можно с ним бороться.

Напомним, в первый раз о заболевании руководителя Тувы COVID-19 стало известно 25 мая. 4 июня главу региона выписали из больницы.