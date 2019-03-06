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Глава Минздрава оказала неотложную помощь пассажирке на борту рейса Москва-Ташкент

14:26, 06 марта, 2019
Дарья Снидкова
14:26, 06 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#здоровье\n#Москва\n#Вероника Скворцова\n#спасение\n#самолет
Фото: Википедия
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У женщины разболелся живот.

Москва. На рейсе Москва-Ташкент глава Минздрава России Вероника Скворцова оказала неотложную медпомощь пассажирке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

У гражданки Узбекистана резко заболел живот. По громкой связи бортпроводники объявили о поиске врача. На просьбу откликнулась Скворцова. Состояние неожиданной пациентки министр оценила как не угрожающее жизни и принесла лекарства из своей аптечки, которую всегда носит с собой. После принятия медикаментов самочувствие пассажирки улучшилось.

Отмечается, что российская делегация направлялась в Узбекистан с двухдневным визитом.

Напомним, Вероника Скворцова в 2016 году оказала помощь женщине на борту самолета, летевшего в Нью-Йорк. За полчаса глава министерства вывела пассажирку из бессознательного состояния.

14:26, 06 марта, 2019
Дарья Снидкова
140
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#здоровье\n#Москва\n#Вероника Скворцова\n#спасение\n#самолет

 

 

 


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