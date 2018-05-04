В Минздраве рассказали о рекордном росте численности толстых россиян

Количество граждан с лишним весом выросло за 5 лет почти наполовину.

Москва. Медики бьют тревогу: за 5 лет количество жителей России, страдающих ожирением, выросло на 45,4%. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

В 2011 году на 100 тысяч человек отмечалось 856 случаев ожирения. В 2016 году из каждых 100 тысяч россиян лишний вес имели 1245, рассказали в медицинском ведомстве.

Ситуацию должны исправить меры по внедрению культуры питания. В Минздраве утвердили рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. Также принят паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни».

Результаты уже можно оценить. В том же 2016 году число россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, превысило треть населения страны.