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В Минздраве рассказали о рекордном росте численности толстых россиян

15:58, 04 мая, 2018
Евгений Кандаков
15:58, 04 мая, 2018
Евгений Кандаков
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0
#медицина\n#здоровье\n#Минздрав России\n#проблемы\n#ожирение
Фото: pixabay.com
1555
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Количество граждан с лишним весом выросло за 5 лет почти наполовину.  

Москва. Медики бьют тревогу: за 5 лет количество жителей России, страдающих ожирением, выросло на 45,4%. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения. 

В 2011 году на 100 тысяч человек отмечалось 856 случаев ожирения. В 2016 году из каждых 100 тысяч россиян лишний вес имели 1245, рассказали в медицинском ведомстве. 

Ситуацию должны исправить меры по внедрению культуры питания. В Минздраве утвердили рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. Также принят паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни».   

Результаты уже можно оценить. В том же 2016 году число россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, превысило треть населения страны.

15:58, 04 мая, 2018
Евгений Кандаков
1555
0
#медицина\n#здоровье\n#Минздрав России\n#проблемы\n#ожирение

 

 

 


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