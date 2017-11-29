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      Верховный суд России разрешил подавать иски против соседей, курящих на балконе

      17:22, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      17:22, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      123
      0
      #курение\n#закон\n#тяжба\n#Верховный суд России\n#иск
      Фото: pixabay.com
      123
      0

      До высшей инстанции дошел житель Новосибирска.  

      Москва. Россияне теперь могут требовать компенсаций за моральный вред от соседей, курящих на балконах. Как сообщает RT, решение об этом вынес Верховный суд России. 

      Отмечается, что управу на регулярно дымящего жителя смежной квартиры нашел некий гражданин из Новосибирска.   

      Судьи высшей инстанции пришли к мнению, что запретить собственнику жилья курить на своей территории нельзя. Однако право на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции.

      Подобные случаи могут являться нарушением прав граждан в сфере охраны здоровья от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Это значит, что законодательство разрешает добиваться компенсации морального вреда от курильщиков – постановил Верховный суд.

      17:22, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      123
      0
      #курение\n#закон\n#тяжба\n#Верховный суд России\n#иск

       

       

       

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