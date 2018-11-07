play
pause
  • $ 65.99 ↑
  • € 75.32 ↑

Автором текста Тотального диктанта 2019 стал Павел Басинский

15:00, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
15:00, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
152
0
#Москва\n#литература\n#тотальный диктант\n#русская литература
Фото: Вслух.ру
152
0

Всероссийская акция пройдет в апреле.

Москва. Автором «Тотального диктанта» - 2019 избрали Павла Басинского. Об этом пишет RT со ссылкой на слова руководителя проекта Ольги Ребковец.

По ее мнению, цель всероссийской акции не только в пропаганде грамотности, но и в привлечении внимания к хорошей современной русской литературе.

«Русская современная литература сейчас на подъёме. В этом году мы вновь остановились единодушно на авторе», - заявила перед объявлением Ребковец, пишут РИА Новости.

Следующий «Тотальный диктант» пройдет 13 апреля в 2019 году. 

Напомним, города России вновь поборются за статус столицы акции. При победе автор текста приедет на одну из площадок города и самолично продиктует текст.

 

15:00, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
152
0
#Москва\n#литература\n#тотальный диктант\n#русская литература

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жителю Удмуртии разобрали половину дома

11:13, 04 ноября, 2018
18222

Жителя Удмуртии обвинили в надругательстве над 18-летней девушкой

11427
09:53, 01 ноября, 2018

Уроженка Удмуртии Алина Загитова стала лучшей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии

9699
10:00, 04 ноября, 2018

В Летнем саду Ижевска школьника насмерть задавило фонтаном

9382
22:41, 31 октября, 2018

Жительница Ижевска выпала из поезда и погибла

7733
17:25, 06 ноября, 2018

Житель Благовещенска откопал десятки черепов с пулевыми отверстиями

17:20, 31 октября, 2018
7936

В здании ФСБ в центре Архангельска прогремел взрыв

7497
10:39, 31 октября, 2018

Пострадавшая от львицы из приезжего цирка на Кубани девочка впала в кому

3638
14:17, 31 октября, 2018

Суд Уфы арестовал двоих из подозреваемых в групповом изнасиловании сотрудницы МВД

2320
15:48, 02 ноября, 2018

СКР даст «жесткую оценку» сотрудникам колонии в Амурской области, где были сделаны фото Цеповяза с икрой и шашлыком

2320
15:40

Двести студентов в Казахстане вышли на ночные улицы с битами, ножами и кастетами

14:50, 05 ноября, 2018
51072

Королева Великобритании Елизавета II передаст престол принцу Чарльзу

2175
11:53, 01 ноября, 2018

Девять стран отозвали признание независимости Косово

2102
10:55, 05 ноября, 2018

Туристы засняли радующихся первому снегу панд в Китае

2014
09:26, 02 ноября, 2018

Остров исчез около берегов Японии

1932
15:39, 03 ноября, 2018

Мультимедиа

Запуск концессии на отопление в Сарапуле

Удмуртия в минуту: подготовка к парадельфийским играм и режим ЧС в Алнашском районе

06 ноября, 2018

Открытие дороги в Сарапуле

06 ноября, 2018