Автором текста Тотального диктанта 2019 стал Павел Басинский

Всероссийская акция пройдет в апреле.

Москва. Автором «Тотального диктанта» - 2019 избрали Павла Басинского. Об этом пишет RT со ссылкой на слова руководителя проекта Ольги Ребковец.

По ее мнению, цель всероссийской акции не только в пропаганде грамотности, но и в привлечении внимания к хорошей современной русской литературе.

«Русская современная литература сейчас на подъёме. В этом году мы вновь остановились единодушно на авторе», - заявила перед объявлением Ребковец, пишут РИА Новости.

Следующий «Тотальный диктант» пройдет 13 апреля в 2019 году.

Напомним, города России вновь поборются за статус столицы акции. При победе автор текста приедет на одну из площадок города и самолично продиктует текст.