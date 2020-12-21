Ушел из жизни один из авторов «Ну, погоди!» Александр Курляндский

Литератору было 82 года.



Москва. Стало известно о смерти Александра Курляндского. Писатель и драматург скончался в ночь на 21 декабря, пишет РБК

Одному из создателей любимых поколениями советских детей мультфильмов было 82 года. Как рассказала юрист литератора Светлана Верхоглядова, смерть наступила после продолжительной болезни. Похороны назначены на 23 декабря, точное время и место будут объявлены позднее.

Александр Курляндский написал в соавторстве с Аркадием Хайтом сценарии для 20 выпусков «Ну, погоди!», начиная с самого первого. Также он придумал попугая Кешу и Великолепного Гошу, кота Василия и ворону Клару. Всего по сценариям Курляндского было снято более 40 мультфильмов.

Также с 60-х годов он писал произведения для читателей постарше. Они публиковались в изданиях «Литературная газета», «Юность», «Неделя». В соавторстве с Эдуардом Успенским написал фантастическую повесть «Последний чемпион», а также «Тайны кремлевских подземелий». Был одним из сценаристов киножурнала «Фитиль».

Награжден Государственной премией СССР, российской премией «Ника».