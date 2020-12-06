Россияне назвали Леонардо Ди Каприо лучшим зарубежным актёром

На втором месте расположился Джонни Депп.

Москва. Россияне назвали лучших отечественных и зарубежных актёров за прошедшее десятилетие. Об это сообщает «РБК» со ссылкой на сервис SuperJob.

Рейтинг зарубежных актёров возглавил Леонардо Ди Каприо, следом за ним идёт Джонни Депп. Также респонденты назвали Роберта Дауни-младшего, Бреда Питта и Джеки Чана. Среди актрис россияне выделили Анджелину Джолли.

Из отечественных актёров лидерами рейтинга оказались Константин Хабенский и Александр Петров. На второй позиции оказались Сергей Безруков и Данила Козловский. Лучшей актрисой была названа Светлана Ходченкова. Также россияне отметили талант Чулпан Хаматорой, Екатерины Климовой и Елизаветы Боярской.