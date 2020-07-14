Роль Александра Домогарова во МХАТе отдали Гоше Куценко

В марте звезда «Бандитского Петербурга» со скандалом отказался участвовать в постановках театра.

Москва. Руководство МХАТа имени Горького нашло замену Александру Домогарову в спектакле «Сцены из супружеской жизни». Как пишет со ссылкой на ТАСС «Российская газета», в новой версии его место на сцене займет Гоша Куценко.

Партнершей Куценко выступит Юлия Высоцкая. Для актеров это первый опыт совместной игры.

В предыдущей версии спектакля партнером Высоцкой в роли Марии был Александр Домогаров (Иван). Однако в марте текущего года он со скандалом отказался участвовать в постановках МХАТа имени Горького.

«Сцены из супружеской жизни» поставил по мотивам сценария Ингмара Бергмана муж Юлии Высоцкой Андрей Кончаловский. Действие перенесено из Швеции в Россию начала 90-х. Премьера состоялась в 2019 году. Новую версию с Гошей Куценко в роли Ивана покажут 2 октября.