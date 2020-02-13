Стивен Кинг объяснил, почему разрешил экранизировать свой рассказ школьнице из Томска

Знаменитый писатель продал россиянке права на съемку фильма за 1 доллар.



Томск. Томская область. Известный американский писатель Стивен Кинг рассказал, как случилось, что короткометражку по его рассказу «Женщина в комнате» снимет сибирская школьница. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на «5 канал».

В интервью телекомпании из Санкт-Петербурга автор книг, по которым сняты многие голливудские блокбастеры, искренне порадовался, что девушка из Томска воплотит одну из придуманных им историй на экране. «Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам - так же, как когда-то протянули мне», - признался Стивен Кинг. Кроме того, он выразил надежду, что фильм окажется успешным.

Как уже сообщалось, 16-летняя Диана Костырина купила права на экранизацию произведения по символической цене 1 доллар. Начинающая кинематографистка отправила письмо организаторам проекта Baby dollar, созданного при содействии Кинга. Контракт, подписанный знаменитым литератором лично, пришел по электронной почте спустя сутки.

Отмечается, что за год в рамках проекта заключается порядка 10 договоров. Помощь в съемках фильма окажет Диане студия «Сибирские киномастерские».