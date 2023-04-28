В России решили проблему собственного производства алюминиевых банок

Москва. Российским промышленникам удалось добиться полного импортозамещения производства алюминиевых банок. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на радио Sputnik.

Как рассказал директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов, в начале 2022 года из США в Россию поступало около 70% от всего объема алюминиевых банок. Сейчас их место на полках магазинов заняли российские аналоги.

Таким образом, за год отечественные производители заместили 100% импорта — заявил чиновник в радиоэфире.