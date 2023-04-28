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В России решили проблему собственного производства алюминиевых банок

14:49, 28 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В России решили проблему собственного производства алюминиевых банок
14:49, 28 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
68
0
#Россия\n#промышленность\n#производство\n#бизнес\n#Минпромторг\n#импорт\n#импортозамещение
Фото: pxhere.com
68
0

Импортозамещение в этой сфере составило 100%, заявили в Минпромторге.

Москва. Российским промышленникам удалось добиться полного импортозамещения производства алюминиевых банок. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на радио Sputnik.

Как рассказал директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов, в начале 2022 года из США в Россию поступало около 70% от всего объема алюминиевых банок. Сейчас их место на полках магазинов заняли российские аналоги. 

Таким образом, за год отечественные производители заместили 100% импорта — заявил чиновник в радиоэфире. 

14:49, 28 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
68
0
#Россия\n#промышленность\n#производство\n#бизнес\n#Минпромторг\n#импорт\n#импортозамещение