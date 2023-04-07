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С российского рынка могут уйти Activia, Actimel и ряд других молочных брендов

10:04, 07 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
С российского рынка могут уйти Activia, Actimel и ряд других молочных брендов
10:04, 07 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
96
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#Россия\n#Франция\n#бизнес\n#экономика\n#магазины\n#продукты питания\n#молоко\n#бренды
Фото: pxhere.com
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Компания Danone переименует их в связи с возможной продажей части своих заводов.

Москва. Молочная продукция под брендами Activia, Alpro, Actimel и Danone перестанет продаваться в российских магазинах. Йогурты, творог, кефир и сметана сменят названия, пишут «Известия» со ссылкой на информированный источник на рынке.

Глобальные бренды французской компании Danone будут заменены на местные (например, «Простоквашино») в случае реализации планов передачи контроля над производством молочной продукции и соков (за исключением детского питания) в России неизвестному пока покупателю. Издание не исключает, что речь идет о местном менеджменте. При этом прежний владелец сохранит право выкупа мощностей обратно в течение нескольких лет. 

В российском отделении компании «Известиям» дали уклончивый ответ, не исключающий описанный выше вариант.

«Мы изучаем разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка», — приводит издание высказывание собеседника из «Danone Россия».

О планах французской компании продать производство молочных продуктов и растительных напитков в России было объявлено в октябре 2022 года. Сделка не коснется завода «Истра–Нутриция», производящего детские смеси под брендами Nutrilon, «Малютка» и «Малыш».

Сейчас Danone владеет в России 13 заводами, на которых производят в основном молочную продукцию. В числе брендов, которые использует компания — «Простоквашино», Activia, Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «BioБаланс», «Тёма», Alpro и другие.

10:04, 07 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
96
0
#Россия\n#Франция\n#бизнес\n#экономика\n#магазины\n#продукты питания\n#молоко\n#бренды