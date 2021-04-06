Страховщики предложили на 60% повысить тарифы ОСАГО для такси

Инициативу объяснили повышенной аварийностью в сфере перевозок пассажиров на легковом автотранспорте.



Москва. Страховые компании обратились в Центробанк и Минфин с просьбой увеличить тарифы ОСАГО для такси не менее чем на 60%. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на собственные источники.

Свое предложение страховщики обосновывают данными статистики аварий. Если в среднем обычный водитель попадает в ДТП с вероятностью 4,3% в год, то у таксистов этот показатель составляет 31%.

По этой причине аварийные выплаты для таксопарка превышают сборы по ОСАГО на 62%. Следовательно, чтобы работать в этой сфере без убытков, необходимо поднять тарифы на страхование автогражданской ответственности минимум на 60%.

В ЦБ и министерстве финансов близки к тому, чтобы согласиться с инициативой страховщиков, сообщил источник издания.

Однако в Центробанке изданию напомнили, что по закону не могут менять стоимость полисов ОСАГО чаще одного раза в год. Пересмотр тарифов возможен самое близкое в сентябре 2021 года.

Напомним, последний раз Банк России расширил тарифный коридор ОСАГО в сентябре 2020 года. Страховщикам разрешили увеличивать или уменьшать базовый тариф для частных автовладельцев на 10%, для организаций - на 20%, для служб такси - на 30%.

При этом уже сейчас стоимость полисов для такси на порядок выше, чем для обычных водителей. На фоне понесенных в связи с пандемией убытков, в отрасли заявляют о вероятности ухода компаний с рынка и возвращении «бомбил», либо о значительном росте стоимости поездок.