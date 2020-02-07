Амулеты и освящённый чеснок: в России начали продавать сомнительные средства профилактики коронавируса

В интернете предлагают даже костюм коронавируса и одноименную картину.



Москва. Коммерсанты, ремесленники, аферисты и даже художники хотят заработать на страхе россиян перед распространением коронавирусной инфекции. В интернете появилось множество предложений различных средств, якобы помогающих от заболевания, а также изделий с «вирусной» символикой, сообщает «Интерфакс».

В частности, некая петербурженка продает в сети оберег от коронавируса, который способен нагреваться в случае опасности. Стоимость чудодейственного амулета - ни много ни мало 1,6 млн рублей.

Гораздо дешевле оценили свои обереги производители из Омска и Тюмени - от 300 до 1000 рублей. Также они предлагают «заговоренный и освящённый чеснок».

Не сидят сложа руки художники: в Санкт-Петербурге за 10 млн рублей выставили на продажу картину «Коронавирус». В Казани в продаже появился «костюм коронавируса».

Услуги грузчиков, якобы привитых от коронавируса, предлагают в Тюмени и Уфе. Также к рекламе медицинских масок, противогазов и бактерицидного оборудования теперь нередко прибавляют подпись «от коронавируса».

Между тем медики не раз заявляли, что вакцины от нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует в природе. Разработка и тестирование препарата может занять от 8 месяцев до года.

Впрочем, 6 февраля телеканал Sky News сообщил, что британские ученые создали вакцину и скоро начнут проверять ее на животных.

Добавим, как пишет «Интерфакс», в Китае на вечер 6 февраля зарегистрировали 31 161 заболевшего. Умерло от коронавируса 636 человек.