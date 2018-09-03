Авиакомпания «Победа» повысит цену на провоз багажа

С 4 сентября минимальный тариф возрастет с 499 рублей до 777 рублей.

Москва. Авиакомпания «Победа» повысит минимальный тариф для провоза багажа весом до 10 кг. С 4 сентября стоимость вырастет с 499 рублей до 777 рублей, пишет РБК.

Компании пришлось изменить цены из-за претензий Федеральной антимонопольной службы. В ведомстве назвали ущемлением прав то, что при покупке нескольких билетов по цене 499 рублей оплатить багаж может только один человек, а остальным придется платить по 1499 рублей за перевозку сумок весом до 20 кг. ФАС пригрозило возбудить дело против компании.

В ФАС подобные действия оценили как максимизацию прибыли за счет потребителей, которые были в неведении.

В связи с этим «Победе» пришлось отменить промотариф.