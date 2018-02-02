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      Набиуллина подтвердила планы по слиянию «Бинбанка» и «ФК Открытие»

      17:44, 02 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      17:44, 02 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      820
      0
      #экономика\n#банки\n#Бинбанк\n#Центробанк\n#финансы и деньги\n#Набиуллина
      Фото: kremlin.ru
      820
      0

      Сейчас обе организации находятся в процессе финансового оздоровления.

      Москва. Решение об объединении «Бинбанка» и «ФК Открытие» уже принято. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает russian.rt.com.
      По словам Набиуллиной, организации будут объединены, за исключением доли плохих активов. Напомним, обе сейчас находятся под санацией, т.е. финансовым оздоровлением.
      Ранее стало известно, что Банк России стал владельцем более 99,9% акций банка «ФК Открытие».
      В декабре 2017 года замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что «ФК Открытие», «Бинбанк» и «Промсвязьбанк» должны объединиться. 
       
       
      17:44, 02 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      820
      0
      #экономика\n#банки\n#Бинбанк\n#Центробанк\n#финансы и деньги\n#Набиуллина

       

       

       

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