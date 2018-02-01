ФАС проверит отчеты операторов связи об отмене внутрисетевого роуминга

Антимонопольщики ознакомятся с документами в течение 10 дней.

Москва. Федеральная монопольная служба проверит отчеты операторов об отмене внутрисетевого роуминга. Как сообщили в пресс-службе ведомства, документы предоставили МТС, «Вымпелком» и «МегаФон».

Проанализировать детали отчетов «большой тройки» операторов антимонопольщики планируют в течение 10 дней.

«В случае если представленные отчёты не соответствуют требованиям наших предупреждений, ФАС России намерена возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства согласно закону о защите конкуренции» - приводятся слова замглавы ведомства Анатолия Голомолзина на официальном сайте службы.

Напомним, ранее ФАС отказалась предоставить операторам «большой четверки» новую отсрочку для отмены внутрисетевого роуминга. Предоставить свои предложения по урегулированию ситуации они должны были до 15 декабря 2017 года.