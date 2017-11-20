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      Путину передадут письмо бизнесменов о росте налоговой нагрузки

      18:35, 20 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      18:35, 20 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
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      #бизнес\n#Владимир Путин\n#письмо\n#предприниматели\n#Дмитрий Песков
      Фото: pixabay.com
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      Его подготовили 4 крупнейшие общественные организации промышленников и предпринимателей.  

      Москва. Жалобу предпринимателей на повышение налогов и сборов рассмотрят в Кремле. Это пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут «Известия»

      Он заявил, что знает о письме, представленном в пятницу, 20 ноября. «В любом случае оно будет рассматриваться», — заявил Песков. Однако уточнить срок прочтения и принятия мер пресс-секретарь Путина отказался, объяснив это тем, что письмо «только-только было направлено». 

      Добавим, ранее лидеры четырех крупнейших бизнес-объединений - Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, «Деловой России» и «Опоры России» - написали коллективное письмо Владимиру Путину.   П

      резиденту они пожаловались на новые сборы с предприятий, введенные вопреки обещаниям властей не повышать налоговую нагрузку на бизнес. Благодаря нововведениям, предпринимателям придется заплатить в этом году дополнительно больше 100 млрд рублей, утверждают авторы документа.

      18:35, 20 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
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      #бизнес\n#Владимир Путин\n#письмо\n#предприниматели\n#Дмитрий Песков

       

       

       

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