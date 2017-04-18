Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат хлеба производителю

Министерство промышленности и торговли не поддержало инициативу.

Москва. Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителям продовольственных товаров с истекшим сроком годности. Об этом стало известно со слов вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, сообщает «Российская газета».

«Роспотребнадзор поддерживает необходимость разработки изменений в Федеральный закон №381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России», предусматривающих запрет на возврат хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по истечении определенного срока годности», - говорится в письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По мнению Роспотребнадзора, возврат нереализованной продукции на переработку несет в себе риски, которые связаны с безопасностью таких продуктов для здоровья человека. В письме сообщается, что при вторичной термической обработке токсины и микотоксины могут оставаться.

Возращенные хлебобулочные изделия способны содержать потенциально небезопасные уровни метаболитов плесневых грибов, микотоксинов, метаболитов плесневых дрожжей, продукты разложения белка, окислительной порчи жира.

В феврале 2017 года Ирина Яровая предложила запретить торговым сетям возвращать непроданный хлеб. По ее оценке, хлебопеки несут потери в 60 млрд рублей при выкупе своей продукции.

Министерство промышленности и торговли не поддержало инициативу вице-спикера Госдумы. Глава ведомства Денис Мантуров полагает, что при введении запрета на возврат торговые сети станут самостоятельно выпекать хлеб, что приведет к закрытию предприятий малого и среднего бизнеса.