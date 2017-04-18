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      Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат хлеба производителю

      13:35, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:35, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      107
      0
      #бизнес\n#предприниматели\n#хлеб\n#Ирина Яровая
      Фото: pixabay.com
      107
      0

      Министерство промышленности и торговли не поддержало инициативу.

      Москва. Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителям продовольственных товаров с истекшим сроком годности. Об этом стало известно со слов вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, сообщает «Российская газета».

      «Роспотребнадзор поддерживает необходимость разработки изменений в Федеральный закон №381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России», предусматривающих запрет на возврат хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по истечении определенного срока годности», - говорится в письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

      По мнению Роспотребнадзора, возврат нереализованной продукции на переработку несет в себе риски, которые связаны с безопасностью таких продуктов для здоровья человека. В письме сообщается, что при вторичной термической обработке токсины и микотоксины могут оставаться.

      Возращенные хлебобулочные изделия способны содержать потенциально небезопасные уровни метаболитов плесневых грибов, микотоксинов, метаболитов плесневых дрожжей, продукты разложения белка, окислительной порчи жира.

      В феврале 2017 года Ирина Яровая предложила запретить торговым сетям возвращать непроданный хлеб. По ее оценке, хлебопеки несут потери в 60 млрд рублей при выкупе своей продукции.

      Министерство промышленности и торговли не поддержало инициативу вице-спикера Госдумы. Глава ведомства Денис Мантуров полагает, что при введении запрета на возврат торговые сети станут самостоятельно выпекать хлеб, что приведет к закрытию предприятий малого и среднего бизнеса.

      13:35, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      107
      0
      #бизнес\n#предприниматели\n#хлеб\n#Ирина Яровая
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