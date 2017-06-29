ИА Сусанин
Земля, прощай
Несколько десятков жителей Ижевска могут лишиться законно купленных участков
Георгий Поветкин
Журналист
Журналист
29 июня 2017
Администрация Ижевска пытается отсудить у горожан несколько десятков земельных участков, купленных на законных основаниях и оформленных по всем требованиям. В судах владельцы земли узнали, что приобрели участки, оформленные на бомжей и алкоголиков и перепроданные несколько раз подряд. Когда муниципалитет выставил на торги городские территории, считавшиеся по документам бесхозными, оказалось, что у них уже есть владельцы.
По мнению ижевчан, которые теперь могут лишиться земли и построек на ней, реализовать подобную «продажу» участков без помощи чиновников и служащих различных ведомств было невозможно. Корреспондент информагентства «Сусанин» Георгий Поветкин собрал пазлы этой истории в одну общую картинку.
По мнению ижевчан, которые теперь могут лишиться земли и построек на ней, реализовать подобную «продажу» участков без помощи чиновников и служащих различных ведомств было невозможно. Корреспондент информагентства «Сусанин» Георгий Поветкин собрал пазлы этой истории в одну общую картинку.
Суд вопроса
По словам адвоката Светланы Жещук, представляющей интересы двух владельцев земли, с которыми судится город, сейчас в районных судах Ижевска находится порядка 30 исков муниципалитета об истребовании земельных участков из чужого незаконного владения, а также о признании отсутствия регистрации прав собственности.
Один из клиентов Светланы Алексей Чураков купил землю на улице Дорожной в 2014 году. Участок обошелся горожанину в 3 млн рублей. Он стал его третьим владельцем. Первоначальным хозяином была некто Ольга Скороходова, которой землю в собственность передала в 2014 году администрация Октябрьского района столицы Удмуртии. Та, в свою очередь, продала землю в июле этого же года ижевчанке Оксане Черновой, с которой и заключил сделку купли-продажи Алексей.
В апреле 2015 года главное управление архитектуры и градостроительства администрации Ижевска выдало Алексею Чуракову разрешение на строительство жилого дома, который ижевчанин возвел на купленном участке земли. 24 апреля этого же года Управление Росреестра по Удмуртии зарегистрировало право собственности на объект незавершенного строительства со степенью готовности в 90%.
Новоселье мужчине испортили новости из Октябрьского районного суда Ижевска, куда в сентябре и декабре 2016 года поступили два иска об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения и о сносе самовольной постройки.
В тексте решения суда сказано, что «регистрация права собственности на земельный участок за Скороходовой О.В. была произведена без волеизъявления на то законного собственника администрации Ижевска», а также то, что «на момент выдачи разрешения на строительство в администрации Ижевска, не были выявлены обстоятельства предоставления для регистрации права собственности Скороходовой О.В. подложного документа».
При этом суд сообщает истцу и ответчику, что «действующее законодательство не предусматривает обязанности муниципального органа осуществлять проверку при выдаче градостроительного плана и рассмотрения вопроса о выдаче разрешения на строительство подлинности постановления, явившегося основанием для первоначальной регистрации права собственности на земельный участок».
Напомним, что изначально землю отдали госпоже Скороходовой власти Октябрьского района Ижевска на основании постановления от 24 января 1997 года №68/2. Кто и какую ответственность понесет за эту, как выяснилось в суде, незаконную передачу участка, неизвестно. Непонятно и то, как власти района передали землю в собственность «без волеизъявления на то законного собственника администрации Ижевска»
Несмотря на то, что в решении суда сказано, что «в архивных документах отсутствуют документы о предоставлении Скороходовой Ольге Владимировне земельного участка» и она не могла его продавать, а также о том, что «по факту мошеннических действий при приобретении права собственности на земельный участок» в полиции возбудили уголовное дело, суд встал на сторону муниципалитета.
Один из клиентов Светланы Алексей Чураков купил землю на улице Дорожной в 2014 году. Участок обошелся горожанину в 3 млн рублей. Он стал его третьим владельцем. Первоначальным хозяином была некто Ольга Скороходова, которой землю в собственность передала в 2014 году администрация Октябрьского района столицы Удмуртии. Та, в свою очередь, продала землю в июле этого же года ижевчанке Оксане Черновой, с которой и заключил сделку купли-продажи Алексей.
В апреле 2015 года главное управление архитектуры и градостроительства администрации Ижевска выдало Алексею Чуракову разрешение на строительство жилого дома, который ижевчанин возвел на купленном участке земли. 24 апреля этого же года Управление Росреестра по Удмуртии зарегистрировало право собственности на объект незавершенного строительства со степенью готовности в 90%.
Новоселье мужчине испортили новости из Октябрьского районного суда Ижевска, куда в сентябре и декабре 2016 года поступили два иска об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения и о сносе самовольной постройки.
В тексте решения суда сказано, что «регистрация права собственности на земельный участок за Скороходовой О.В. была произведена без волеизъявления на то законного собственника администрации Ижевска», а также то, что «на момент выдачи разрешения на строительство в администрации Ижевска, не были выявлены обстоятельства предоставления для регистрации права собственности Скороходовой О.В. подложного документа».
При этом суд сообщает истцу и ответчику, что «действующее законодательство не предусматривает обязанности муниципального органа осуществлять проверку при выдаче градостроительного плана и рассмотрения вопроса о выдаче разрешения на строительство подлинности постановления, явившегося основанием для первоначальной регистрации права собственности на земельный участок».
Напомним, что изначально землю отдали госпоже Скороходовой власти Октябрьского района Ижевска на основании постановления от 24 января 1997 года №68/2. Кто и какую ответственность понесет за эту, как выяснилось в суде, незаконную передачу участка, неизвестно. Непонятно и то, как власти района передали землю в собственность «без волеизъявления на то законного собственника администрации Ижевска»
Несмотря на то, что в решении суда сказано, что «в архивных документах отсутствуют документы о предоставлении Скороходовой Ольге Владимировне земельного участка» и она не могла его продавать, а также о том, что «по факту мошеннических действий при приобретении права собственности на земельный участок» в полиции возбудили уголовное дело, суд встал на сторону муниципалитета.
Молчание архивов
По словам адвоката Светланы Жещук, иски, подобные тем, что рассмотрел Октябрьский районный суд Ижевска, получили еще несколько владельцев земельных участков.
«Стали разбираться в ситуации. В итоге выяснилось, что на одном из участков в свое время был расположен барак, который снесли. Затем землю должным образом не оформили, и администрация района выдала постановление о предоставлении участка иному лицу. После этого администрация в лице управления земельных ресурсов стала делать запросы в архивы и выяснять, есть ли такие постановления, выдавались ли они когда-либо. Также стали проверять свидетельства в своих книгах по выдаче этих актов и ничего не нашли», - рассказала Светлана Жещук.
Она также сообщила, что районная администрация обращалась в Регпалату с запросами, но выяснилось, что нужной городу информации там нет.
«У нас в администрации города Ижевска было постановление 1997 года. По всей России, в том числе и в Удмуртии, должны были провести сплошную инвентаризацию земельных участков за счет бюджетных средств. В чем была суть? Администрация Ижевска в лице управления земельных ресурсов фактически должна была определить, кому принадлежит участок, его площадь, его назначение, его границы, и поставить землю на кадастровый учет», - пояснила Жещук.
По ее словам, в «нулевые» это делалось для того, чтобы муниципалитет и бюджеты республиканского и федерального уровней получали все необходимые налоговые отчисления и арендные платежи.
«В то время многие земли были никак не оформлены. По итогу ни один участок не должен был оставаться бесхозным. На некоторых таких участках ранее располагались бараки, находящиеся на балансе ГЖУ (Муниципальное автономное учреждение «Городское жилищное управление – управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве города Ижевска». Считается первой и наиболее крупной управляющей компанией Ижевска. Создана в 1937 году). Со временем они приходили в негодность. Администрация города их расселяла, выпускала соответствующие постановления о сносе домов, земельный участок муниципальное учреждение ГЖУ должно было поставить на кадастровый учет, а права после этого зарегистрировать в соответствии с требованиями действующего законодательства», - сказала адвокат Светлана Жещук.
По мнению защитника, муниципальные власти сделали инвентаризацию лишь формально, проведя ее по отчетам, но не выполняя в реальности.
«Управление по земельным ресурсам отчиталось за потраченные деньги. Все было подписано. Подрядчиком по данным работам выступала компания «Уралаэрогеодезия». Все документы передали в орган кадастрового учета по земельным участкам. Когда они осуществляли постановку на кадастровый учет этих участков – они именно этим перечнем руководствовались. Самое интересное, что, когда мы запросили материалы инвентаризации, представители управления земельных ресурсов сказали, что у них их нет», - уверяет Светлана Жещук.
Она также рассказала, что несколько владельцев участков, которым пришли иски от администрации города, вынуждены были обратиться в полицию с заявлениями о возбуждении уголовных дел о мошенничестве. По словам Светланы Жещук, сейчас в правоохранительных органах находится около 50 подобных заявлений, а один из хозяев земли рассказал корреспонденту «Сусанина» о том, что таких участков уже более 100. Причем на одном из них построен жилой дом, еще одну территорию облагородили на 2,5 млн рублей.
«В органах следствия нам сказали, что без участия чиновников и должностных лиц (Горкомзем, управление земельных ресурсов, комитета по управлению муниципальным жильем, Регпалаты, кадастровой палаты) мошенники бы не смогли провернуть такую схему», - рассказала корреспонденту «Сусанина» Жещук.
А если спрошу?
Редакция информационного агентства «Сусанин» отправила официальные запросы о предоставлении информации в МВД по Удмуртии и в администрацию Ижевска вот с такими вопросами:
В пресс-службу МВД по Удмуртии:
1
На какой стадии находится расследование указанных уголовных дел?
2
Действительно ли их количество достигло 100 штук?
3
Имеют ли отношение лица, работающие или работавшие ранее в администрации города, Регпалате и Управлении Россреестра по Удмуртской Республике, к оформлению бумаг, благодаря чему мошенники смогли продать землю, не принадлежавшую им?
4
Что будет с правами на землю, в случае привлечения мошенников к уголовной ответственности? Нужно ли будет добросовестным покупателям восстанавливать свои права на землю в суде?
5
Какую ответственность понесут сотрудники районных администраций города и управления Росреестра по Удмуртской Республике в случае, если будет доказано их посредничество в совершении мошенничества?
В пресс-службу Ижевска:
1
Каким образом могло получиться так, что земля в свое время не попала под инвентаризацию, которая проводилась на протяжении нескольких лет в Ижевске?
2
Действительно ли в Ижевске на данный момент более 100 участков, которые не были ранее поставлены на кадастровый учет, из-за чего в 2013-16-е годы они могли быть проданы без ведома администрации города добросовестным покупателям?
3
Почему администрация города не может пойти на мировую с собственниками земель, которые в такой ситуации выкупят земли по кадастровой стоимости?
4
Почему администрация города (в лице Управления земельных ресурсов) в аналогичных ситуациях подает иски в суд с различными требованиями (истребование имущества из чужого незаконного владения, либо принять отсутствующим зарегистрированное право собственности)?
5
Почему администрация города не стала ждать расследования дел, чтобы возместить убытки с возможных мошенников, которые без ведома администрации продали участки добросовестным покупателям?
В полиции Ижевска информагентству «Сусанин» ответили, что материалы проверки переданы в региональное отделение Следственного комитета России и теперь расследованием этих уголовных дел занимается это ведомство. Получить ответ от городских властей на момент публикации не удалось.
Захват земли
Примечательно, что в судах, по словам адвоката Светланы Жещук, администрация говорит, что распоряжается государственной собственностью, однако в таком случае непонятно, почему власти требуют вернуть земельный участок в собственность муниципальную.
«Сейчас сама Регпалата задумалась о том, почему администрация с таким иском обращается в суд. То есть если это была государственная неразграниченная собственность, почему она переходит в муниципальную? Такого быть не должно. Разграничения не было», - говорит Жещук.
В том случае, если земля находится в неразграниченной муниципальной собственности, то средства от ее реализации идут по уровням бюджета, включая региональный и федеральный.
«Сейчас встает вопрос: с кого покупателям взыскивать убытки? Такой практики пока очень мало. Убытки удалось взыскать в подобном случае в Москве, мировое соглашение подписали в Краснодарском крае, но покупатель выплатил в итоге кадастровую стоимость участка», - рассказала адвокат покупателей земли.
В управлении Росреестра по Удмуртии на запрос корреспондента «Сусанина» ответили, что не располагают информацией об уголовных делах, указанных в обращении, а также «при осуществлении государственной регистрации прав управление не вправе принимать на себя функции органов предварительного следствия».
Также «управление не располагает информацией о количестве участков, которые ранее не были поставлены на кадастровый учет». В госоргане отметили, что не могут признать указанные сделки недействительными, так как это входит в компетенцию суда.
Также «управление не располагает информацией о количестве участков, которые ранее не были поставлены на кадастровый учет». В госоргане отметили, что не могут признать указанные сделки недействительными, так как это входит в компетенцию суда.