По словам адвоката Светланы Жещук, представляющей интересы двух владельцев земли, с которыми судится город, сейчас в районных судах Ижевска находится порядка 30 исков муниципалитета об истребовании земельных участков из чужого незаконного владения, а также о признании отсутствия регистрации прав собственности.



Один из клиентов Светланы Алексей Чураков купил землю на улице Дорожной в 2014 году. Участок обошелся горожанину в 3 млн рублей. Он стал его третьим владельцем. Первоначальным хозяином была некто Ольга Скороходова, которой землю в собственность передала в 2014 году администрация Октябрьского района столицы Удмуртии. Та, в свою очередь, продала землю в июле этого же года ижевчанке Оксане Черновой, с которой и заключил сделку купли-продажи Алексей.



В апреле 2015 года главное управление архитектуры и градостроительства администрации Ижевска выдало Алексею Чуракову разрешение на строительство жилого дома, который ижевчанин возвел на купленном участке земли. 24 апреля этого же года Управление Росреестра по Удмуртии зарегистрировало право собственности на объект незавершенного строительства со степенью готовности в 90%.



Новоселье мужчине испортили новости из Октябрьского районного суда Ижевска, куда в сентябре и декабре 2016 года поступили два иска об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения и о сносе самовольной постройки.



В тексте решения суда сказано, что «регистрация права собственности на земельный участок за Скороходовой О.В. была произведена без волеизъявления на то законного собственника администрации Ижевска», а также то, что «на момент выдачи разрешения на строительство в администрации Ижевска, не были выявлены обстоятельства предоставления для регистрации права собственности Скороходовой О.В. подложного документа».



При этом суд сообщает истцу и ответчику, что «действующее законодательство не предусматривает обязанности муниципального органа осуществлять проверку при выдаче градостроительного плана и рассмотрения вопроса о выдаче разрешения на строительство подлинности постановления, явившегося основанием для первоначальной регистрации права собственности на земельный участок».



Напомним, что изначально землю отдали госпоже Скороходовой власти Октябрьского района Ижевска на основании постановления от 24 января 1997 года №68/2. Кто и какую ответственность понесет за эту, как выяснилось в суде, незаконную передачу участка, неизвестно. Непонятно и то, как власти района передали землю в собственность «без волеизъявления на то законного собственника администрации Ижевска»



Несмотря на то, что в решении суда сказано, что «в архивных документах отсутствуют документы о предоставлении Скороходовой Ольге Владимировне земельного участка» и она не могла его продавать, а также о том, что «по факту мошеннических действий при приобретении права собственности на земельный участок» в полиции возбудили уголовное дело, суд встал на сторону муниципалитета.

