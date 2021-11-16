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Как «умный дом» упрощает жизнь людей

ИА «Сусанин»
16 ноября 2021
Компания «Железно» разработала для жителей своих домов цифрового дворецкого «Мажордом». Он делает жизнь более комфортной и безопасной, даже если в квартире возникают непредвиденные ситуации.

Давайте представим, что сегодня в одной из квартир случится ЧП. Каким будет день у семьи, которая живет в одном из наших жилых комплексов?
«Умная квартира»: убережет от ЧП и спасет от рутины
«Умное» освещение помогло разбудить вас утром — свет включился вместо будильника в установленное время. Пока все спали, отопление работало менее интенсивно — ведь в прохладе спится лучше. К моменту пробуждения воздух в кухне-гостиной нагрелся, чтобы не так обидно было выбираться из-под одеяла и бежать за теплым халатом. За окном и так унылая осень.

Пока вы умывались и готовили кашу на завтрак, пришло время будить ребенка в школу. Но если отойти от плиты — убежит молоко. Разрываться точно не нужно: попросите помощи у голосового помощника Алисы. Она включит свет в комнате ребенка и любимую музыку для зарядки и настройки на день. Поэтому ребенок прибежит на кухню веселый — он уже успел подурачиться и потанцевать.

После завтрака все собираются на работу. Надели обувь, а свет в комнатах еще горит. И все потому, что перед выходом уже стало привычкой сказать: «Алиса, выключи свет в квартире — мы пошли».

Рабочий день в самом разгаре, но кажется, что-то пошло не так: в приложение «Мажордом» пришло срочное уведомление от датчика протечек в ванной. Система отключила воду и дала вам сигнал. Кажется, она предотвратила серьезную аварию и помогла избежать больших неприятностей.

«Умная квартира» присматривает за вашим домом, пока вы на работе. И сразу же известит, если что-то пойдет не так .

Вы быстро реагируете и с помощью дистанционного управления отключаете электричество, чтобы уберечься от замыканий. «Умный дом» позволяет управлять инженерными системами и избежать неприятностей. В том же приложении вызываете сантехника из управляющей компании. Осталось только приехать домой к приходу мастера и впустить его в квартиру.
Вы едете с работы. Чтобы быстро попасть на закрытую территорию дома, больше не нужно искать ключи и даже звонить на шлагбаум. Система распознавания номера открывает шлагбаум и впускает вас на парковку. А домофон и двери откроются по Wi-Fi еще до того, как к ним подойдете. Дорога каждая секунда.

Вы прибежали домой — быстрей в ванную, а там сухо! Как так? Протягиваете руку, чтобы потрогать трубу, и только тогда замечаете небольшую лужицу на полу. Дело в том, что датчик распознал влажность и устройство автоматически перекрыло воду. Вы даже немного улыбнулись и выдохнули: и ремонт цел, и соседей не затопили.

Теперь кажется, что дома очень жарко. Достаете смартфон и убавляете температуру воздуха в гостиной. Мастер быстро устранил неполадку. Сказал, что ничего серьезного не произошло — сорвало резьбу, а от этого никто не застрахован.
«Железный» стандарт умного дома
Мы надеемся, что будущим жителям не придется сталкиваться с экстренными случаями в новом жилье как можно дольше. Но если они возникнут, приложение «Мажордом» поможет быстро их разрешить.

Приложение позволяет управлять с мобильного телефона всеми IOT-устройствами: видеокамерами, счетчиками воды и тепла, обогревом. То есть девайсами и гаджетами, которыми можно управлять через интернет.

Сейчас все жители вместе с квартирой получают базовые функции программы:
С помощью видеонаблюдения можно следить за ребенком во дворе и видеть, кто звонит в домофон;
Удаленная передача показаний счетчиков избавит от беготни с ручкой и калькулятором;
До управляющей компании не нужно дозваниваться часами — можно написать свой вопрос в чате;
Общий чат дома дает возможность отдельно написать соседям по корпусу, подъезду, этажу.

Все жители ЖК Znak получают доступ к видеонаблюдению во дворе с телефона — а значит, и возможность присмотреть за ребенком не только из окна.

Мы решили пойти дальше и предложить жителям еще больше комфорта для жизни с пакетом «Умная квартира». Теперь жители получат возможность управлять микроклиматом через приложение.
Дистанционно регулировать отопление. Причем как во всей квартире сразу, так и покомнатно. Можно установить график отопления, чтобы не топить сильно, пока все на работе или в отпуске. Это сэкономит теплоэнергию.
Открывать двери по Wi-Fi. Для доступа в подъезд и на парковку больше не нужны ключи. Все двери открываются через приложение или через включенный Bluetooth, когда вы даже телефон из кармана не достаете.
Управлять розетками. Можно удаленно отключить розетки, когда уезжаете в отпуск или командировку. На случай, если вы переживаете за безопасность квартиры в ваше отсутствие.
Голосом управлять функциями «умного дома». Можно даже не брать телефон в руки, а голосом попросить помощи у «Яндекс.Станции» Алисы. Например, включить свет.
Защититься от протечки. В случае протечки датчики подают сигнал на устройство, которое автоматически перекрывает воду. Датчики протечки устанавливаются на пол, а по желанию — под ванной и в туалете. Устройства для закрытия находятся на трубах.
Пакет функций «Умная квартира» можно подключить в дополнение к стандартному приложению для квартир в чистовой отделке.

Чтобы узнать подробнее о жилом комплексе ZNAK Город Будущего, звоните по телефону 8 (3412) 222-555 или заходите на сайт zhcom.ru. А о приложении «Мажордом» вам расскажут в деталях здесь: 8 (3412) 31-10-76.

Источники фото: фотобанк ГК «Железно», twenty20.com

ООО Спецзастройщик «Железно Ижевск», проектная декларация на наш.дом.рф. Место нахождения объекта недвижимости Удмуртская республика, Завьяловский район.


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