Как «умный дом» упрощает жизнь людей

«Умное» освещение помогло разбудить вас утром — свет включился вместо будильника в установленное время. Пока все спали, отопление работало менее интенсивно — ведь в прохладе спится лучше. К моменту пробуждения воздух в кухне-гостиной нагрелся, чтобы не так обидно было выбираться из-под одеяла и бежать за теплым халатом. За окном и так унылая осень.



Пока вы умывались и готовили кашу на завтрак, пришло время будить ребенка в школу. Но если отойти от плиты — убежит молоко. Разрываться точно не нужно: попросите помощи у голосового помощника Алисы. Она включит свет в комнате ребенка и любимую музыку для зарядки и настройки на день. Поэтому ребенок прибежит на кухню веселый — он уже успел подурачиться и потанцевать.



После завтрака все собираются на работу. Надели обувь, а свет в комнатах еще горит. И все потому, что перед выходом уже стало привычкой сказать: «Алиса, выключи свет в квартире — мы пошли».



Рабочий день в самом разгаре, но кажется, что-то пошло не так: в приложение «Мажордом» пришло срочное уведомление от датчика протечек в ванной. Система отключила воду и дала вам сигнал. Кажется, она предотвратила серьезную аварию и помогла избежать больших неприятностей.