Кофейный бизнес по любви

И к чему я это всё рассказываю? К тому, что во всём мире получается следующим образом. Существует 90% рынка, которые занимают коммерческие обжарщики, и 10% рынка, которые занимают спешелти-обжарщики. Спешелти-обжарщики расти не могут, потому что при росте объёмов они нанимают больше людей. Например, в Европе средняя зарплата в разы выше, чем у нас. Это всё накладывается на стоимость упаковки, и цены получаются кратно больше. Например, мы берём «Бразилию» коммерческую и «Бразилию» от какого-нибудь спешелти-обжарщика. Может в пять раз отличаться стоимость. Поэтому это такой естественный ограничитель роста.



Чем отличается наша страна? Первое, у нас один из самых высоких уровней образования в мире. С точки зрения того, сколько у нас программистов, сколько у нас думающих людей, сколько у нас людей, которые вообще классно логически мыслят, мне кажется, наверное, нет больше таких стран. Особенно с таким уровнем зарплат, который в России. Это не повод для гордости, но это реальность, которая существует. В итоге, если всё это соединить, то, мне кажется, как раз есть возможность перепридумать систему производства качественного спешелти-кофе таким образом, чтобы по цене, по количеству административных расходов приблизиться к коммерческим обжарщикам; чтобы внутри был продукт, который на 100% соответствует по всем параметрам. И тогда перед нами открываются намного более широкие возможности, чем перед обжарщиками спешелти-кофе в Европе.



Большинство средних европейских обжарщиков обжаривают порядка 3-5 тонн кофе в месяц. Мы обжариваем около 200 тонн в месяц. У нас есть куча дружественных компаний других обжарщиков, которые тоже десятки тонн обжаривают. В принципе, тех ограничений, которые есть в Европе, у нас как будто меньше. При этом есть ещё одна интересная штука. Рынок кофе в Европе формировался прямо поколениями. Почему все говорят про итальянский кофе? Потому что это у них в традиции. Каждые бабушка-дедушка просыпаются и идут пить свою чашку эспрессо. И у них есть абсолютно чёткие критерии, каким этот кофе должен быть. Как правило, это темно обжаренный кофе с добавлением робусты, чтобы он был крепкий, чтобы он бодрил. Про вкус, на самом деле, особо речи не идёт.



При этом спешелти как раз отличается тем, что его обычно светлее жарят, у него намного больше вкуса, в результате его вкус - необычный по сравнению вот с этим классическим продуктом. Это косточковый фрукт, который реально во вкусе имеет всё, что имеют все фрукты: и ягоды, и фрукты, и какие-то цветочные ноты. Но для таких потребителей, которые поколениями привыкли пить тёмный кофе с добавлением робусты, спэшелти для них будет «что за кислятина» или «не крепко, не насыщенно». Первое ограничение — потому что это очень дорого в Европе, второе ограничение — потому что у них есть сформированный рынок.



В России рынка кофе не было, в СССР практически никто вообще кофе не пил. Мы оказались в ситуации, когда перед нами чистый лист — потребление всё ещё маленькое, но и противодействия нет.



— Каковы же тогда планы в масштабах отрасли в целом?



— В целом, чем мы занимаемся, и что хотелось бы поменять в будущем - это как раз то, что сейчас потребление кофе на человека в России порядка 1,5-2 кг в год. Потребление кофе в Европе - от 5 до 10 кг в год. Мы можем сопротивляться, можем способствовать, но в итоге мы точно придём к тем же самым среднеевропейским показателям, это 100%. И вот каким образом мы туда придём — с помощью коммерческого кофе, который распространён в массовом сегменте, или с помощью таких компаний, как мы, зависит, мне кажется, в том числе от нас.



Поэтому мы, как компания, очень открыты. Когда к нам даже приезжают другие обжарщики, чем-то интересуются, спрашивают и смотрят, как работает производство, какое оборудование мы используем, мы вообще максимально открыты, потому что искренне считаем, что в конечном итоге, чем больше обжарщиков, чем лучше среднее качество кофе, чем эффективнее все работают, тем лучше для этого рынка. Значит, этот рынок будет более качественным через 10-15 лет.



В маленьких городах России всё ещё не так много и обжарщиков, и классных кофеен с хорошим кофе. Но и если вы окажетесь в европейском крупном городе, где есть специальные карты со спешелти-кофе, до ближайшей такой кофейни, скорее всего, вам придётся прогуляться. В целом, если посмотреть количество таких кофеен по городу, то процент этих кофеен там будет сильно меньше, чем в Москве, чем в Питере, чем в Екатеринбурге и в некоторых других крупных российских городах. Уже сейчас спешелти именно в процентном соотношении к коммерции в России больше. Проблемы только в том, что кофе как продукт всё ещё не настолько распространён, как в Европе. Соответственно, если стараться усиливать эту пропорцию, по объёмам мы догоним средние европейские показатели, и по факту мы получим лучший рынок кофе в мире. Мне кажется, очень классно.



