Смерть подождёт

«Попала я сюда с сильным головокружением, взгляд не мог сфокусироваться», – говорила ослабевшим голосом Светлана Петровна Бурдыкина. – Сын привёз сюда, чтобы я была под присмотром, в хороших условиях. Люди тут добрейшие! Психологи приходят, спрашивают, чем бы я тут хотела заняться, какие интересы есть. Интересов куча, а вот возможностей пока нет».



Когда Светлана Петровна рассказала, что 40 лет проработала в школе №83 учителем французского языка, одна из журналисток удивилась, потому что училась в этой школе. Тут же между ними завязался разговор о том, кто кого знает из школы, через минуту уже нашлись общие знакомые. На этот короткий промежуток времени голос Светланы Петровны изменился, наполнился жизнью, силой, на лице появилась улыбка, а из глаз исчезла усталость.



Вот так обычное общение способно вдохнуть в людей недостающие силы, и врачи лечат не только препаратами, но и словом.

