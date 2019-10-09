Ижевские педагоги прошли экообучение и готовы вести урок «Секреты переработки»
ИА «Сусанин»
9 октября 2019
Регоператор по обращению с отходами в Удмуртии ООО «Спецавтохозяйство» запустил пилотный проект по обучению учителей начальных и старших классов, а также воспитателей детских садов урокам о раздельном сборе отходов. На один день преподаватели сменили своё привычное амплуа и вновь сели за парты.
Знаем сами – знают дети
Желающих поучаствовать в экосеминаре оказалось больше полутора сотен, но на первый, пилотный этап, отобрали не всех. «Учениками» стали 15 педагогов из Ижевска. Именно им предстоит в дальнейшем внедрить экоуроки в своих садах и школах.
Я сам решил сходить на этот обучающий семинар, ознакомиться, возможно, с современными методиками преподавания каких-то экологических дисциплин, научить детей правильно разделять мусор.
Вальтер Загребин
учитель географии и технологии школы-интерната №13 г. Ижевска
По подсчетам, к концу учебного года около 5 тыс. детей посетят урок о раздельном сборе отходов «Секреты переработки».
Если пилотный проект будет успешен, то мы пойдем по садам и школам, дальше будем собирать и воспитателей, и учителей для того, чтобы как круги по воде расходились идеи раздельного сбора отходов.
Ольга Чураева
пресс-секретарь Регоператора по обращению с ТКО ООО «Спецавтохозяйство»
Первые
Секретами переработки отходов, а также методикой преподавания нестандартной дисциплины поделилась с учителями руководитель московского Центра экономии ресурсов Алина Кольовска, автор экологических образовательных программ для детей и взрослых.
По её словам, Удмуртия стала первым регионом, где так системно подошли к обучению педагогов.
Я бываю в разных регионах с семинарами, но такого системного подхода по внедрению экообразования я не видела пока нигде. Да, разворот на экологичное мышление – процесс не из лёгких, на это уйдут годы. Но старт дан, и я, как экотренер, могу быть спокойна за Удмуртию.
Алина Кольовска
экотренер, руководитель «Центра экономии ресурсов»
Учимся играя
Руководитель Центра наглядно показала, как донести до детей информацию о правилах обращения с мусором.
Занятие прошло в форме интерактива: это и просмотр фильма, и работа в группах, и разделение реквизита по типу материала, знакомство со стадиями переработки и другое.
Теперь задача учителей и воспитателей – объяснить даже самым маленьким, почему современному человеку не просто важно, а необходимо собирать отходы раздельно, а более взрослым ребятам пояснить, что это полезно не только с экологической, но и с экономической точки зрения.
В первую очередь я буду давать установку на разделение. Проблема, наверное, возникнет впоследствии, вернее, сейчас она тоже иногда проявляется, родители еще не все готовы к этому.
Вальтер Загребин
учитель географии и технологии школы-интерната №13 г. Ижевска
По словам учителя школы №74, в планах после прохождения семинара взяться за разработку методички и курса уроков для системного обучения.
Доступность
Основная задача Регоператора в этом направлении – дать старт системному экологическому образованию в детсадах и школах Удмуртии.
Как рассказала директор Центра образовательных инноваций Наталья Пономарева, сегодня экологическое образование является одним из направлений национальной политики государства.
Сейчас у нас есть возможность педагогов познакомить с интереснейшими экологическими уроками, которые разработаны ведущими специалистами. Мы считаем, что это очень важно, потому что через педагогов мы можем до многих детей донести ту информацию, которая сейчас является значимой.
Наталья Пономарева
директор Центра образовательных инноваций
Чемоданчик
По словам Ольги Чураевой, семинары для учителей бесплатны, все расходы взяло на себя ООО «Спецавтохозяйство».
В конце октября каждый педагог, прошедший обучение, получит «экочемоданчик» с игровым реквизитом для запоминающегося обучения детей. Сейчас их изготавливают в Москве по заказу Регоператора. В набор вошли образцы переработки, предметы, показывающие стадии переработки пластика, игровые карточки с заданиями, вещи, которые доказывают, что переработка уже существует.
Сегодня дворы Ижевска активно заполняются контейнерами для раздельного сбора мусора. Уже через полгода в столице их будет насчитываться более 1000. Поэтому как, куда, почему и зачем выбрасывать мусор правильно, детям начнут говорить уже с детского сада.
Где первыми начнут рассказывать о правилах разделения мусора?