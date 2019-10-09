Ижевские педагоги прошли экообучение и готовы вести урок «Секреты переработки»

Я бываю в разных регионах с семинарами, но такого системного подхода по внедрению экообразования я не видела пока нигде. Да, разворот на экологичное мышление – процесс не из лёгких, на это уйдут годы. Но старт дан, и я, как экотренер, могу быть спокойна за Удмуртию.