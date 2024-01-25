Возрождение русских семейных традиций
История о том, как материнский подарок объединил семью в создании общего дела.
Дмитрий Стрелков
журналист
25 января 2024
25 января 2024
Фото: unsplash.com (Alexandr Popadin)
Есть в Сарапульском районе Удмуртии деревня Смолино, а в ней уникальное место, наполненное семейным теплом, которым готовы поделиться с каждым гостем, — усадьба-музей «Самоварный дом». Создали его супруги Галина и Александр Балобановы. Сейчас по мере сил и возможностей им помогают дети и внуки. А родилась идея из традиции, которая издревле сопровождала русские семьи. Корреспондент «Сусанина» познакомился с этой историей, полной любви и наполненной традиционными ценностями, которые теперь распространяются и по другим семьям нашей Родины.
Воплощая мечту
Фото: vk.com/samovardom
Как рассказала Галина Балобанова, сама идея у неё в семье зародилась около 25 лет назад, когда её мама передала ей наследственный самовар. Та же получила его в своё время от своей мамы.
«Всегда в семьях России передавался самовар по женской линии. Вот и мой наследственный самовар ко мне пришёл, прослужив нашей семье уже не одно поколение. Так как он был уже старенький, мой супруг Александр его отреставрировал», — начала свой рассказ хранительница домашнего очага.
С этой реставрации у супруга зародилась любовь к сохранению и реставрации старинных вещей. Александр Балобанов надстроил в семейном доме второй этаж и стал отреставрированные вещи расставлять там на полках. Конечно, этот «музей» видели лишь люди, вхожие в дом.
«Тогда и подумали, что, может быть, нужно традиции семейного чаепития возобновить в России. Самовар — это же всё равно символ России. И раз у нас такая любовь к самовару, то, может, чайный домик надо открыть? С этой мечтой мы много лет жили, и однажды Александру приснился сон — это было лет десять тому назад — что полноценный музей должен быть там, где бежит серебряная вода и стоит дерево с одним корнем и двумя стволами», — рассказала Галина Балобанова.
«Всегда в семьях России передавался самовар по женской линии. Вот и мой наследственный самовар ко мне пришёл, прослужив нашей семье уже не одно поколение. Так как он был уже старенький, мой супруг Александр его отреставрировал», — начала свой рассказ хранительница домашнего очага.
С этой реставрации у супруга зародилась любовь к сохранению и реставрации старинных вещей. Александр Балобанов надстроил в семейном доме второй этаж и стал отреставрированные вещи расставлять там на полках. Конечно, этот «музей» видели лишь люди, вхожие в дом.
«Тогда и подумали, что, может быть, нужно традиции семейного чаепития возобновить в России. Самовар — это же всё равно символ России. И раз у нас такая любовь к самовару, то, может, чайный домик надо открыть? С этой мечтой мы много лет жили, и однажды Александру приснился сон — это было лет десять тому назад — что полноценный музей должен быть там, где бежит серебряная вода и стоит дерево с одним корнем и двумя стволами», — рассказала Галина Балобанова.
Фото: vk.com/samovardom
Тогда супругам подумалось, что это нереальная история. Но именно такое место однажды нашлось!
Нашли его в Смолино, когда поехали туда как туристы в кузницу «Морок». Пришли супруги Балобановы на местную речку, смотрят через забор — и вот оно: «Нашли мы это место». Случилось это всего лишь четыре с половиной года назад, в 2019 году.
В июне начали строить свою мечту — музей. Через год, 14 августа 2020 года, «Самоварный дом» открылся.
Строили его только своей семьёй, всего четыре человека. «Сын, брат мой, супруг мой и я», — так непринуждённо Галина рассказывает о настоящем подвиге.
Музей открылся. Но кто же в нём работает? Вся работа тоже держится на Семье.
«Сейчас в нём работаем мы с супругом. Сын у нас живёт прямо там, — говорит Галина. — Живёт мама, которая мне передала самовар. Она, конечно, лежачая, но руки у неё работают; иногда помогает. Ну и дочь, которая два года назад родила, сейчас уже тоже помогает. В Новый год она у нас работала Снегурочкой».
Внучка тоже работает! И Скоморошинкой была, и в майских квестах помогает, когда ребята приезжают отметить прощание со школой. И внучке-второкласснице очень нравится, творческая девочка растёт!
«У нас с супругом на двоих четверо детей, семеро внуков. И потихонечку привлекаем всех, — продолжает собеседница. — У детей постарше, конечно, есть уже своя работа, свои какие-то увлечения. Но всё равно тихонечко-тихонечко к нашему общему семейному делу привлекаются».
Сын Максим сразу начинал работать с родителями. Он и строил, и до сих пор всё развивает, живя прямо при музее. Остальные дети и внуки с удовольствием, думает Галина, подключились бы. Один внук даже получил образование в сфере туризма. Но пока призван в армию.
Нашли его в Смолино, когда поехали туда как туристы в кузницу «Морок». Пришли супруги Балобановы на местную речку, смотрят через забор — и вот оно: «Нашли мы это место». Случилось это всего лишь четыре с половиной года назад, в 2019 году.
В июне начали строить свою мечту — музей. Через год, 14 августа 2020 года, «Самоварный дом» открылся.
Строили его только своей семьёй, всего четыре человека. «Сын, брат мой, супруг мой и я», — так непринуждённо Галина рассказывает о настоящем подвиге.
Музей открылся. Но кто же в нём работает? Вся работа тоже держится на Семье.
«Сейчас в нём работаем мы с супругом. Сын у нас живёт прямо там, — говорит Галина. — Живёт мама, которая мне передала самовар. Она, конечно, лежачая, но руки у неё работают; иногда помогает. Ну и дочь, которая два года назад родила, сейчас уже тоже помогает. В Новый год она у нас работала Снегурочкой».
Внучка тоже работает! И Скоморошинкой была, и в майских квестах помогает, когда ребята приезжают отметить прощание со школой. И внучке-второкласснице очень нравится, творческая девочка растёт!
«У нас с супругом на двоих четверо детей, семеро внуков. И потихонечку привлекаем всех, — продолжает собеседница. — У детей постарше, конечно, есть уже своя работа, свои какие-то увлечения. Но всё равно тихонечко-тихонечко к нашему общему семейному делу привлекаются».
Сын Максим сразу начинал работать с родителями. Он и строил, и до сих пор всё развивает, живя прямо при музее. Остальные дети и внуки с удовольствием, думает Галина, подключились бы. Один внук даже получил образование в сфере туризма. Но пока призван в армию.
Людской отклик
Фото: vk.com/samovardom
Каков же отклик у людей на такое начинание семьи Балобановых, поинтересовался корреспондент. Ведь одно дело своя личная затея — но откликнется ли она в сердцах.
«Ой, приезжают просто семьями! Благодарят, обнимают, целуют, кланяются в пояс, — делится радостными эмоциями Галина. — Говорят, что так здорово, что мы эти традиции возобновляем. Старшее поколение, дети — все они узнают, что такое семейные традиции чаепития».
Особенно радует хозяйку «Самоварного дома», что и гости-мужчины у нас в Удмуртии стали больше интересоваться возрождением такой семейной традиции.
«Мужчины же не очень любят ездить по каким-то туристическим объектам. Но когда к нам семьями приезжают, потом возвращаются не просто так. Например, была молодая семья у нас с маленькими ребятишками. И их отец сказал, что и в их семье есть наследственный самовар — тоже хочет отреставрировать его своими руками, но «толку-то не хватает». Он обратился к моему супругу Александру, с ним поговорил, а он ему и показал-объяснил, как нужно сделать, чем расчищать, как реставрировать».
Это «направление» общего дела также сподвигло на развитие. В 2023 году Александр с сыном Максимом построили мастерскую, где планируют проводить мастер-классы по реставрации самоваров. И уже есть очередь из мужчин!
«Очень радует, что приезжающие к нам молодые семьи потом тоже покупают самовары, — продолжает рассказ Галина. — Недавно приехала одна молодая семья и приобрела исторический самовар 1930-х годов, произведённый на Кольчугинском заводе. И поделились отзывом — прямо с самоваром выехали к живописно замёрзшему водопаду на Старой Кенке. И, установив походный столик, затопили самовар на природе прямо посреди января».
Коллекция музея до сих пор пополняется. Александр Балобанов ни одного дня не сидит без дела. Ему очень нравится реставрировать старинные вещи. Много семей приобретают самовары, отреставрированные мастером — супругом, отцом и дедом.
«Ой, приезжают просто семьями! Благодарят, обнимают, целуют, кланяются в пояс, — делится радостными эмоциями Галина. — Говорят, что так здорово, что мы эти традиции возобновляем. Старшее поколение, дети — все они узнают, что такое семейные традиции чаепития».
Особенно радует хозяйку «Самоварного дома», что и гости-мужчины у нас в Удмуртии стали больше интересоваться возрождением такой семейной традиции.
«Мужчины же не очень любят ездить по каким-то туристическим объектам. Но когда к нам семьями приезжают, потом возвращаются не просто так. Например, была молодая семья у нас с маленькими ребятишками. И их отец сказал, что и в их семье есть наследственный самовар — тоже хочет отреставрировать его своими руками, но «толку-то не хватает». Он обратился к моему супругу Александру, с ним поговорил, а он ему и показал-объяснил, как нужно сделать, чем расчищать, как реставрировать».
Это «направление» общего дела также сподвигло на развитие. В 2023 году Александр с сыном Максимом построили мастерскую, где планируют проводить мастер-классы по реставрации самоваров. И уже есть очередь из мужчин!
«Очень радует, что приезжающие к нам молодые семьи потом тоже покупают самовары, — продолжает рассказ Галина. — Недавно приехала одна молодая семья и приобрела исторический самовар 1930-х годов, произведённый на Кольчугинском заводе. И поделились отзывом — прямо с самоваром выехали к живописно замёрзшему водопаду на Старой Кенке. И, установив походный столик, затопили самовар на природе прямо посреди января».
Коллекция музея до сих пор пополняется. Александр Балобанов ни одного дня не сидит без дела. Ему очень нравится реставрировать старинные вещи. Много семей приобретают самовары, отреставрированные мастером — супругом, отцом и дедом.
Навестил гостеприимный «Самоварный дом» и глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе рабочего визита в Сарапул и Сарапульский район. Приехал он к супругам Балобановым через шесть дней после открытия музея.
«Он был удивлён, что открылся частный музей самоваров, потому что их в России осталось 8% со всеми тульскими музеями, — говорит Галина Балобанова. — И, приехав по делам в Сарапульский район, решил на обратном пути заехать всё-таки к нам».
Кстати говоря, у главы Удмуртии тоже в личном пользовании есть самовар, отреставрированный Александром Балобановым. Его подарили от Сарапульского района в честь гостеприимства, когда здесь проходили Республиканские спортивные игры.
«Администрация решила, что нужно подарить старинный самовар в честь гостеприимства Сарапульского района, — рассказала Галина Балобанова. — Я тогда сказала, можно же в Туле приобрести, потому что их до сих пор там изготавливают, можно даже с гравировкой заказать. Но захотели преподнести такой старинный и исторический».
«Он был удивлён, что открылся частный музей самоваров, потому что их в России осталось 8% со всеми тульскими музеями, — говорит Галина Балобанова. — И, приехав по делам в Сарапульский район, решил на обратном пути заехать всё-таки к нам».
Кстати говоря, у главы Удмуртии тоже в личном пользовании есть самовар, отреставрированный Александром Балобановым. Его подарили от Сарапульского района в честь гостеприимства, когда здесь проходили Республиканские спортивные игры.
«Администрация решила, что нужно подарить старинный самовар в честь гостеприимства Сарапульского района, — рассказала Галина Балобанова. — Я тогда сказала, можно же в Туле приобрести, потому что их до сих пор там изготавливают, можно даже с гравировкой заказать. Но захотели преподнести такой старинный и исторический».
Взгляд в будущее
Фото: vk.com/samovardom
Сейчас в коллекции музея более 200 самоваров, более 500 механических часов и более 200 статуэток, в том числе каслинского литья. Множество подстаканников и чугунных утюгов на углях. Есть старинные патефоны и советские радиолы, магнитофоны, проигрыватели и пластинки.
Отдельное пространство выделено под советские игрушки. И это не старый «хлам». Александр Балобанов отреставрировал и их! Есть в экспозиции музея и настольные игры, конструкторы, открытки и новогодние игрушки, даже школьная форма — те атрибуты простого семейного быта, которые столько знакомы старшему поколению, и которые могут вызывать неподдельный интерес у поколения юного. Отдельный зал посвящён памяти Владимира Высоцкого.
И раз всё в этом царстве семейного тепла и уюта сделано своими силами, то и встречают экскурсантов тоже сами Александр с Галиной. Они являются гидами на этом туристическом объекте.
Тем, кто способен созидать, как герои этой публикации; тем, кто способен и делает всё своими силами, особенно будет важна поддержка близких в Год семьи. Именно 2024 год стал таковым по указу президента России Владимира Путина. Семья является главной ценностью в стране и по мнению главы Удмуртии Александра Бречалова. Поэтому текущий год и в республике объявлен Годом семьи.
Ещё один важный момент — «Самоварный дом» ещё и туристический объект на карте Удмуртской Республики. И сфера туризма также бурно и плодотворно развивается в регионе. К концу 2023 года Удмуртия перешагнула символический показатель в «миллионного туриста за год» — нашу республику посетили более 1 млн 200 тысяч туристов и экскурсантов.
Причём чаще едут в Удмуртию из довольно крупных городов, которые сами являются туристически привлекательными, — Москва, Казань, Пермь, Нижний Новгород, Санкт-Петербург.
Заметно вырос за год и речной туризм (+61%). Главными речными воротами является Сарапул. Именно в Сарапульском районе и расположен гостеприимный «Самоварный дом» семьи Балобановых.
Отдельное пространство выделено под советские игрушки. И это не старый «хлам». Александр Балобанов отреставрировал и их! Есть в экспозиции музея и настольные игры, конструкторы, открытки и новогодние игрушки, даже школьная форма — те атрибуты простого семейного быта, которые столько знакомы старшему поколению, и которые могут вызывать неподдельный интерес у поколения юного. Отдельный зал посвящён памяти Владимира Высоцкого.
И раз всё в этом царстве семейного тепла и уюта сделано своими силами, то и встречают экскурсантов тоже сами Александр с Галиной. Они являются гидами на этом туристическом объекте.
Тем, кто способен созидать, как герои этой публикации; тем, кто способен и делает всё своими силами, особенно будет важна поддержка близких в Год семьи. Именно 2024 год стал таковым по указу президента России Владимира Путина. Семья является главной ценностью в стране и по мнению главы Удмуртии Александра Бречалова. Поэтому текущий год и в республике объявлен Годом семьи.
Ещё один важный момент — «Самоварный дом» ещё и туристический объект на карте Удмуртской Республики. И сфера туризма также бурно и плодотворно развивается в регионе. К концу 2023 года Удмуртия перешагнула символический показатель в «миллионного туриста за год» — нашу республику посетили более 1 млн 200 тысяч туристов и экскурсантов.
Причём чаще едут в Удмуртию из довольно крупных городов, которые сами являются туристически привлекательными, — Москва, Казань, Пермь, Нижний Новгород, Санкт-Петербург.
Заметно вырос за год и речной туризм (+61%). Главными речными воротами является Сарапул. Именно в Сарапульском районе и расположен гостеприимный «Самоварный дом» семьи Балобановых.