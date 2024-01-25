Тогда супругам подумалось, что это нереальная история. Но именно такое место однажды нашлось!



Нашли его в Смолино, когда поехали туда как туристы в кузницу «Морок». Пришли супруги Балобановы на местную речку, смотрят через забор — и вот оно: «Нашли мы это место». Случилось это всего лишь четыре с половиной года назад, в 2019 году.



В июне начали строить свою мечту — музей. Через год, 14 августа 2020 года, «Самоварный дом» открылся.



Строили его только своей семьёй, всего четыре человека. «Сын, брат мой, супруг мой и я», — так непринуждённо Галина рассказывает о настоящем подвиге.



Музей открылся. Но кто же в нём работает? Вся работа тоже держится на Семье.



«Сейчас в нём работаем мы с супругом. Сын у нас живёт прямо там, — говорит Галина. — Живёт мама, которая мне передала самовар. Она, конечно, лежачая, но руки у неё работают; иногда помогает. Ну и дочь, которая два года назад родила, сейчас уже тоже помогает. В Новый год она у нас работала Снегурочкой».



Внучка тоже работает! И Скоморошинкой была, и в майских квестах помогает, когда ребята приезжают отметить прощание со школой. И внучке-второкласснице очень нравится, творческая девочка растёт!



«У нас с супругом на двоих четверо детей, семеро внуков. И потихонечку привлекаем всех, — продолжает собеседница. — У детей постарше, конечно, есть уже своя работа, свои какие-то увлечения. Но всё равно тихонечко-тихонечко к нашему общему семейному делу привлекаются».



Сын Максим сразу начинал работать с родителями. Он и строил, и до сих пор всё развивает, живя прямо при музее. Остальные дети и внуки с удовольствием, думает Галина, подключились бы. Один внук даже получил образование в сфере туризма. Но пока призван в армию.



