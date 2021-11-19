Было время, когда никто не верил, что мы придем к культуре обращения с отходами. Казалось, мусорный океан поглотит города и села навсегда, а переработать миллионы тонн всего, что выбрасывается ежедневно, уже не получится.

Но ситуация меняется, и многие жители Удмуртии почувствовали свою сопричастность к проблеме сбора и утилизации отходов и активно подключаются к сортировке мусора.

Количество переработанного мусора в республике в этом году выросло более чем в 5 раз. Если в 2020 году на вторичную переработку в Удмуртии направили около 2 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, то с начала текущего года – уже порядка 11 тысяч.