Разделить нельзя смешать:
куда уезжают рассортированные отходы
ИА «Сусанин»
19 ноября 2021
Было время, когда никто не верил, что мы придем к культуре обращения с отходами. Казалось, мусорный океан поглотит города и села навсегда, а переработать миллионы тонн всего, что выбрасывается ежедневно, уже не получится.
Но ситуация меняется, и многие жители Удмуртии почувствовали свою сопричастность к проблеме сбора и утилизации отходов и активно подключаются к сортировке мусора.
Количество переработанного мусора в республике в этом году выросло более чем в 5 раз. Если в 2020 году на вторичную переработку в Удмуртии направили около 2 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, то с начала текущего года – уже порядка 11 тысяч.
Но ситуация меняется, и многие жители Удмуртии почувствовали свою сопричастность к проблеме сбора и утилизации отходов и активно подключаются к сортировке мусора.
Количество переработанного мусора в республике в этом году выросло более чем в 5 раз. Если в 2020 году на вторичную переработку в Удмуртии направили около 2 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, то с начала текущего года – уже порядка 11 тысяч.
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Вокруг мусорной реформы все еще крутится множество мифов. Самый распространенный – сортировкой отходов в промышленных масштабах толком до сих пор никто не занимается.
По данным опроса «Левада-Центра», треть россиян вообще считают раздельный сбор мусора бессмысленным занятием, так как, по их мнению, в итоге все попадает в общую кучу.
По данным опроса «Левада-Центра», треть россиян вообще считают раздельный сбор мусора бессмысленным занятием, так как, по их мнению, в итоге все попадает в общую кучу.
Есть ли методы объективного контроля за работой мусоровозов? Откуда экологически ответственные жители могут узнать, не пропадет ли их труд и не смешают ли скрупулезно разделенный мусор с остальными отходами при перевозке или на полигоне?
Разберем эти вопросы на примере работы Регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Удмуртии – ООО «Спецавтохозяйство».
Рассортированный мусор попадает в спецбаки, таких в Ижевске установлено уже более 800. И конечно, мусор из контейнеров для раздельного сбора и баков для смешанных отходов забирают разные машины.
Разберем эти вопросы на примере работы Регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Удмуртии – ООО «Спецавтохозяйство».
Рассортированный мусор попадает в спецбаки, таких в Ижевске установлено уже более 800. И конечно, мусор из контейнеров для раздельного сбора и баков для смешанных отходов забирают разные машины.
Зеленые контейнеры в Ижевске обслуживают два брендированных мусоровоза – «Чылкыт» и «Тау». При погрузке каждого спецбака составляется фотоотчет. Кроме того, машины оснащены двумя видеокамерами, картинка с которых транслируется в режиме реального времени на сайте Регоператора. Достаточно взять в руки смартфон, и можно увидеть, как подъезжают за разделенным мусором симпатичные «Чылкыт» и «Тау». За смену каждый из них вывозит до 120 контейнеров.
Благодаря спутниковой системе ГЛОНАСС, данные со всех мусоровозов Удмуртии отображаются также на экранах отдела мониторинга Регоператора. В режиме реального времени можно отследить, где сейчас работает техника, куда направляются машины, во сколько водители приняли-сдали смену и когда ушли на обед.
Благодаря спутниковой системе ГЛОНАСС, данные со всех мусоровозов Удмуртии отображаются также на экранах отдела мониторинга Регоператора. В режиме реального времени можно отследить, где сейчас работает техника, куда направляются машины, во сколько водители приняли-сдали смену и когда ушли на обед.
Куда едет мусор?
Заполненные мусоровозы направляются на сортировочные станции. В Удмуртии таких уже четыре – в Глазове, Уве, Якшур-Бодье, а самый большой объем отходов принимает ижевский полигон «Чистый город». До 2023 года сортировку планируется организовать в Можге.
Принцип работы всех сортировочных станций один. Сначала машина с мусором заезжает на весы, это необходимо для того, чтобы оценить, какой объем ТКО появляется на той или иной территории и в Удмуртии в целом. Затем идет разгрузка, мусор подается на конвейерную ленту, где из него вручную выбирают всё, что может пойти на переработку. Остатки, или на профессиональном сленге переработчиков, «хвосты», идут на захоронение.
Принцип работы всех сортировочных станций один. Сначала машина с мусором заезжает на весы, это необходимо для того, чтобы оценить, какой объем ТКО появляется на той или иной территории и в Удмуртии в целом. Затем идет разгрузка, мусор подается на конвейерную ленту, где из него вручную выбирают всё, что может пойти на переработку. Остатки, или на профессиональном сленге переработчиков, «хвосты», идут на захоронение.
По тому же принципу сортируется мусор из контейнеров для раздельного сбора. Разница одна и она существенная – процент полезной выборки из спецбаков гораздо больше, чем из обычных.
Что и в каком виде должно попадать в зеленые контейнеры – жители начинают понимать отчетливо. Если в 2018-2019 годах объем лишних, неперерабатыавемых фракций в спецбаках доходил до 80%, то в 2020-2021 – уже 40%.
Что и в каком виде должно попадать в зеленые контейнеры – жители начинают понимать отчетливо. Если в 2018-2019 годах объем лишних, неперерабатыавемых фракций в спецбаках доходил до 80%, то в 2020-2021 – уже 40%.
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К решению проблемы раздельного сбора отходов Регоператор нашел, я считаю, наиболее верный, комплексный подход. Параллельно с установкой отдельных баков для вторсырья ведется большая просветительская работа, которая, безусловно, уже дает результат. Это мы видим по тому, как растут объемы отсортированных отходов, поступающих на полигон.
И конечно, хотелось бы сказать огромное спасибо жителям, которые взяли за правило разделять отходы еще на стадии собственного мусорного ведра.
И конечно, хотелось бы сказать огромное спасибо жителям, которые взяли за правило разделять отходы еще на стадии собственного мусорного ведра.
Сергей Климов
директор полигона «Чистый город»
Из общего потока на транспортерной ленте сортировщики выбирают стекло, пластик, металл, бумагу, если, конечно, она не отсырела и не перемешалась с остатками пищи.
Вообще, органические отходы – главное препятствие качественной сортировке. Еще хуже, когда в общие контейнеры попадает ботва растений, сухие ветки и листья – все то, что огородники и владельцы частных подворий с успехом могли бы превратить в компост у себя на участке.
Поэтому, чтобы отделить органику от потенциального вторсырья, на полигоне «Чистый город» используют сепараторы. Мусор перетряхивается в барабанах, пищевые отходы отсеиваются, на полигоне их компостируют и превращают в технический грунт, которым потом пересыпают слои мусора при захоронении.
Все, что удается выбрать из общей массы ТКО на сортировочных станциях, забирают предприятия переработки со всей России. Например, ПЭТ-бутылки полностью остаются в Удмуртии. В республике работает единственное в стране предприятие, где из вторсырья выпускают пластиковые теплицы, навесы и заборы.
Вообще, органические отходы – главное препятствие качественной сортировке. Еще хуже, когда в общие контейнеры попадает ботва растений, сухие ветки и листья – все то, что огородники и владельцы частных подворий с успехом могли бы превратить в компост у себя на участке.
Поэтому, чтобы отделить органику от потенциального вторсырья, на полигоне «Чистый город» используют сепараторы. Мусор перетряхивается в барабанах, пищевые отходы отсеиваются, на полигоне их компостируют и превращают в технический грунт, которым потом пересыпают слои мусора при захоронении.
Все, что удается выбрать из общей массы ТКО на сортировочных станциях, забирают предприятия переработки со всей России. Например, ПЭТ-бутылки полностью остаются в Удмуртии. В республике работает единственное в стране предприятие, где из вторсырья выпускают пластиковые теплицы, навесы и заборы.
Разумная альтернатива
Объемы переработки были бы ещё больше, но пока в России нет ни соответствующих производственных мощностей, ни технологий. До 50% упаковки сегодня вынужденно идет на захоронение. В стране еще сохраняется огромный разрыв между тем, что производят, и что научились перерабатывать.
Одним из путей решения могла бы стать замена материалов упаковки, не подлежащих переработке, на их экологичные аналоги. Например, сейчас активно рассматривается предложение запретить к использованию целлофановые пакеты и ещё больше двух десятков видов отходов.
В августе 2021 года на полигоне «Чистый город» побывали специалисты российского отделения Greenpeace. Удмуртия стала одним из пяти регионов России, где эксперты изучили состав тех самых «хвостов» — масс отходов, которые не были отобраны на вторсырье.
В августе 2021 года на полигоне «Чистый город» побывали специалисты российского отделения Greenpeace. Удмуртия стала одним из пяти регионов России, где эксперты изучили состав тех самых «хвостов» — масс отходов, которые не были отобраны на вторсырье.
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Например, сейчас для упаковки полуфабрикатов используют вспененный полистирол. Его вообще невозможно переработать, никому этот пластик не нужен, ни одно предприятие его не берет. Не подлежат переработке контейнеры-ракушки, которые широко используются в торговле для упаковки полуфабрикатов, овощей, готовой еды.
Антонина Евтешина
эксперт проекта «Ноль отходов» российского отделения Greenpeace
Специалисты подсчитали, что 66% отходов, которые региональные операторы вынуждены отправлять на захоронение, составляют пластик и органика.
Для правительства России эксперты подготовили список упаковочных материалов, которые они рекомендуют запретить и найти им экологичную замену.
Для правительства России эксперты подготовили список упаковочных материалов, которые они рекомендуют запретить и найти им экологичную замену.
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Мы должны запрещать – и не нужно бояться этого – применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы, такие, например, как цветной пластик, а также трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее.
Виктория Абрамченко
заместитель председателя правительства России
Курс на «нулевое» захоронение
Курс на «нулевое» захоронение
Согласно нацпроекту «Экология», к 2030 году в России 100% бытового мусора должно попадать на сортировочные станции, а объём отходов, отправляющихся на захоронение, необходимо сократить вдвое. Сейчас Удмуртия сортирует 64% своего бытового мусора, а на переработку отправляется только 6,2% от общего объема ТКО. Остальное идёт на вынужденное захоронение.
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Думаю, задачи, которые ставит национальный проект «Экология» в части обращения с коммунальными отходами, вполне достижимы. Соседняя Финляндия за 25 лет пришла к тому, что около 70 процентов ТКО отправляется на переработку. Чем Россия хуже Финляндии?
Сергей Климов
директор полигона «Чистый город»
Спецбаки должны быть в шаговой доступности
В 2021 году «Спецавтохозяйство» закупило 350 баков для раздельного сбора мусора. Их установка уже идет в городах и районах республики. Так, в Ижевске до конца этого года количество таких контейнеров увеличится до 890, в Глазове – со 100 до 200, в Воткинске – с 15 до 100, в Можге – с 35 до 55 штук.
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До 2023 года вся Удмуртская Республика должна быть охвачена спецконтейнерами. Их количество в населенных пунктах будет зависеть от численности населения – один контейнер на 500 жителей.
Александр Корюгин
начальник производственно-технического отдела Регоператора Удмуртии
Где стоят ближайшие контейнеры, можно узнать на сайте регоператорудмуртии.рф. Там же размещена подробная инструкция о правилах сортировки. Также «Спецавтохозяйство» принимает заявки на установку контейнеров во дворах многоквартирных домов. Согласовать этот вопрос жители могут со своей управляющей компанией или ТСЖ, а организации отправят официальное письмо на почту регоператора.
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Появление возле многоквартирного дома контейнера для вторсырья – лучшая мотивация к тому, чтобы жильцы начали разделять отходы.
Александр Прозоров
председатель совета дома ул. Воровского, 137
Экодом: кратчайший путь на переработку
Быстрее всего новая жизнь отсортированного мусора начинается в «Экодоме». Жители сдают собранные отходы, получают за них деньги, а отходы напрямую направляются предприятию-переработчику.
Преимущество «Экодома» в том, что сюда приносят, в том числе, так называемые мелкие фракции – крышки, кто-то даже аккуратно срезает пластиковые ободки с горлышек ПЭТ-бутылок. Все это – ценное сырье, которое невозможно рассмотреть в общем потоке отходов на сортировочных станциях.
Преимущество «Экодома» в том, что сюда приносят, в том числе, так называемые мелкие фракции – крышки, кто-то даже аккуратно срезает пластиковые ободки с горлышек ПЭТ-бутылок. Все это – ценное сырье, которое невозможно рассмотреть в общем потоке отходов на сортировочных станциях.
Пункт приёма вторсырья работает уже по 19 позициям, и номенклатура принимаемых за деньги отходов будет только расширяться — скоро начнут принимать текстиль, бытовую технику и электронику. Средний чек за разовую сдачу мусора сейчас составляет 80 рублей.
Расширяться будет и география «Экодомов». В Ижевске до конца 2021 года закончат стройку ещё двух таких пунктов – у ТЦ «Талисман» на улице Холмогорова, 11, и у гипермаркета «Лента» на Камбарской, 110. На Камбарскую, кстати, будет удобно везти отсортированные отходы жителям Завьяловского района.
Расширяться будет и география «Экодомов». В Ижевске до конца 2021 года закончат стройку ещё двух таких пунктов – у ТЦ «Талисман» на улице Холмогорова, 11, и у гипермаркета «Лента» на Камбарской, 110. На Камбарскую, кстати, будет удобно везти отсортированные отходы жителям Завьяловского района.
Шанс на вторую жизнь
Какой бы путь ни выбрали добровольцы проекта #ЧистоПоУдмуртски (а им может стать каждый) – увезти мусор в «Экодом» или сложить в спецконтейнер у своей многоэтажки – соблюдайте нехитрые правила раздельного сбора: потенциальное вторсырье не нужно смешивать с пищевыми остатками, а перед сдачей банки и бутылки сполоснуть водой.
Такие отходы – на 100% полноценное вторсырье, у него есть все шансы уехать на переработку, стать новым изделием и ещё долго служить людям.
Такие отходы – на 100% полноценное вторсырье, у него есть все шансы уехать на переработку, стать новым изделием и ещё долго служить людям.
Посмотреть маркировку на упаковке, отделить полезный пластик, алюминий, бумагу, тетрапак и стекло от отходов, которые, увы, пока не перерабатываются, – всё это может стать ежедневным простым, но увлекательным квестом.