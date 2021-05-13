Расследование: как жителей Ижевска пытаются обмануть на поверке счётчиков

Что же тут не так? Как объяснил «Сусанину» председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев, проблема в том, что в извещениях не указано, кто на самом деле предоставляет услуги. Жильцы выясняют это только после обращения в ФАС. «Главная претензия к нему заключается в нарушении законодательства о рекламе», — отмечает общественник. Именно по этому поводу Карельское УФАС судится с предпринимателем Спириным. Ранее управление признало его извещения «ненадлежащей рекламой» и в августе 2020 года

на сумму в 7 тыс. рублей.

Впрочем, Артём Васильевич не был единственным, кто так делал: вместе с ним такой же деятельностью занимался ИП Фарутин Александр Александрович, который также зарегистрирован в Петрозаводске и занимается поверкой средств измерений, только в отличие от ИП Спирина не является аккредитованным лицом. ИП Фарутин в начале 2020 года

удвоение своего предыдущего штрафа — 10 тыс. рублей.