Расследование: как жителей Ижевска пытаются обмануть на поверке счётчиков
Андрей Бирюков
журналист
13 мая 2021
13 мая 2021
С 2018 года жители сразу нескольких российских городов, таких как Ижевск, Смоленск, Петрозаводск, Хабаровск и других получают странные почтовые извещения. В них утверждается, что жильцам, у которых стоят счётчики на воду, необходимо срочно провести их поверку, иначе за горячую и холодную воду им будут начислять вдвое дороже установленного тарифа. Позже выяснится, что на самом деле это обман — несколько предпринимателей решили сыграть на невнимательности горожан и стали рассылать им рекламные листовки. Теперь ФАС России пытается их запретить.
ИА «Сусанин» разобрался в этой истории, выяснил, как работает схема, и рассказывает, как отличить необходимую поверку от мошенников.
ИА «Сусанин» разобрался в этой истории, выяснил, как работает схема, и рассказывает, как отличить необходимую поверку от мошенников.
Хомяк из Петрозаводска
Всё началось с Петрозаводска — столицы Республики Карелия. Там в 2017 году зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя Хомяк Артём Васильевич (позже известный как ИП Спирин Артём Васильевич, ИНН 100123640701).
Источник: Ozon.ru
В качестве вида деятельности он выбрал строительно-монтажные и работы и метрологию. Говоря простым языком, метрология как деятельность — проведение измерений точности. Государство позволяет частным организациям выполнять такие работы, но только тем, кто был аккредитован — соответствующий реестр ведёт Федеральная служба аккредитации. ИП Спирин, ранее известный как ИП Хомяк, входит в число аккредитованных в деятельности поверки средств измерений. То есть свою деятельность он осуществляет законно.
Что же тут не так? Как объяснил «Сусанину» председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев, проблема в том, что в извещениях не указано, кто на самом деле предоставляет услуги. Жильцы выясняют это только после обращения в ФАС. «Главная претензия к нему заключается в нарушении законодательства о рекламе», — отмечает общественник. Именно по этому поводу Карельское УФАС судится с предпринимателем Спириным. Ранее управление признало его извещения «ненадлежащей рекламой» и в августе 2020 года оштрафовало на сумму в 7 тыс. рублей.
Впрочем, Артём Васильевич не был единственным, кто так делал: вместе с ним такой же деятельностью занимался ИП Фарутин Александр Александрович, который также зарегистрирован в Петрозаводске и занимается поверкой средств измерений, только в отличие от ИП Спирина не является аккредитованным лицом. ИП Фарутин в начале 2020 года получил удвоение своего предыдущего штрафа — 10 тыс. рублей.
Схема этих двух предпринимателей весьма запутанная: они не действуют напрямую. Все свои услуги они маскируют под «Единый информационный центр ЖКХ», а номер телефона на извещении принадлежит кол-центру ООО «Первая энергосберегающая компания» («ПЭК»). Кроме того, ИП Фарутин, ранее отождествлённый с ООО «ПЭК» не очень хотел платить за свои листовки и задолжал компании-распространителю 35 тыс. рублей:
Впрочем, Артём Васильевич не был единственным, кто так делал: вместе с ним такой же деятельностью занимался ИП Фарутин Александр Александрович, который также зарегистрирован в Петрозаводске и занимается поверкой средств измерений, только в отличие от ИП Спирина не является аккредитованным лицом. ИП Фарутин в начале 2020 года получил удвоение своего предыдущего штрафа — 10 тыс. рублей.
Схема этих двух предпринимателей весьма запутанная: они не действуют напрямую. Все свои услуги они маскируют под «Единый информационный центр ЖКХ», а номер телефона на извещении принадлежит кол-центру ООО «Первая энергосберегающая компания» («ПЭК»). Кроме того, ИП Фарутин, ранее отождествлённый с ООО «ПЭК» не очень хотел платить за свои листовки и задолжал компании-распространителю 35 тыс. рублей:
Веерная доставка — это когда листовки раскидывают всем подряд в почтовые ящики. Формат бумаги А5 как раз подходит под извещения, полученные жителями разных городов.
В конечном счёте оплату услуг компания получила только через суд.
В конечном счёте оплату услуг компания получила только через суд.
Их борьба
Однако не все жители поверили, что распространяемые извещения от «Единой информационной службы ЖКХ» являются настоящими, поэтому некоторые из них обратились в Федеральную антимонопольную службу. Карельское управление ведомства взялось за расследование и выяснило, что на извещении указан номер телефона кол-центра, принадлежащего ООО «Первая энергосберегающая компания» («ПЭК»). То же управление позже отождествило ИП Фарутина с извещениями и кол-центром, поскольку «энергосберегатели», зная о незаконности действий предпринимателя, не прекратили с ним сотрудничество.
Автор материала пытался выяснить, знают ли в ООО «ПЭК» о проблемах с законом. На звонок по номеру, указанному в Ижевске, ответила женщина. Она как бы удивилась, узнав, что в интернете их называют мошенниками, а в ряде регионов за ними охотятся антимонопольщики. Женщина спокойно отвечала: «у нас всё законно» и «мы ничего не нарушаем». Возможно, оператор кол-центра действительно думает, что её организация не нарушает законов, ведь чаще всего так и бывает. Однако власти думают иначе: раз продолжают помогать — значит тоже в деле.
Автор материала пытался выяснить, знают ли в ООО «ПЭК» о проблемах с законом. На звонок по номеру, указанному в Ижевске, ответила женщина. Она как бы удивилась, узнав, что в интернете их называют мошенниками, а в ряде регионов за ними охотятся антимонопольщики. Женщина спокойно отвечала: «у нас всё законно» и «мы ничего не нарушаем». Возможно, оператор кол-центра действительно думает, что её организация не нарушает законов, ведь чаще всего так и бывает. Однако власти думают иначе: раз продолжают помогать — значит тоже в деле.
Автор материала также обращался в Удмуртское УФАС. Из ответных уведомлений от Карельского УФАС (куда перенаправили обращение) выяснилось, что тройка предпринимателей действует буквально по всей стране: в Мурманске, Смоленске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Ижевске, Перми, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске, Владивостоке — и это ещё не полный список.
Карельское УФАС неоднократно признавало рекламу предпринимателей ненадлежащей, а те либо отмалчивались (и даже не являлись на заседания в суд), либо пытались обжаловать решения в суде. Где-то это даже удавалось: в Татарстане суд отменил документ антимонопольщиков, а вот в Перми, наоборот, поддержал. Тем не менее в ФАС поняли, что простыми определениями и штрафами ничего не добиться, и пошли выше.
В июле 2020 года Пермское УФАС обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с требованием запретить рекламу, распространяемую ИП Спириным. Изначально суд поддержал требования антимонопольщиков — в извещениях бизнесмена были указаны недостоверные сведения. Как отметил общественник Александр Евсеев, в уведомлениях не указано, кто на самом деле предоставляет услуги — а это нарушает требования закона «О рекламе», по которому такая информация должна быть. Кроме того, Евсеев отметил: приведённые в уведомлениях расчёты тарифов для Ижевска (и для других городов, вероятно, тоже) являются неактуальными, никакой законодательной основы для них нет. В случае, если жилец пропускает поверку водосчётчиков, плату ему начисляют исходя из его средних расходов за три месяца. То есть тариф подбирается индивидуально. Впрочем, суд отметил только отсутствие сведений о лице, которое предоставляет услугу.
Карельское УФАС неоднократно признавало рекламу предпринимателей ненадлежащей, а те либо отмалчивались (и даже не являлись на заседания в суд), либо пытались обжаловать решения в суде. Где-то это даже удавалось: в Татарстане суд отменил документ антимонопольщиков, а вот в Перми, наоборот, поддержал. Тем не менее в ФАС поняли, что простыми определениями и штрафами ничего не добиться, и пошли выше.
В июле 2020 года Пермское УФАС обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с требованием запретить рекламу, распространяемую ИП Спириным. Изначально суд поддержал требования антимонопольщиков — в извещениях бизнесмена были указаны недостоверные сведения. Как отметил общественник Александр Евсеев, в уведомлениях не указано, кто на самом деле предоставляет услуги — а это нарушает требования закона «О рекламе», по которому такая информация должна быть. Кроме того, Евсеев отметил: приведённые в уведомлениях расчёты тарифов для Ижевска (и для других городов, вероятно, тоже) являются неактуальными, никакой законодательной основы для них нет. В случае, если жилец пропускает поверку водосчётчиков, плату ему начисляют исходя из его средних расходов за три месяца. То есть тариф подбирается индивидуально. Впрочем, суд отметил только отсутствие сведений о лице, которое предоставляет услугу.
По сути, вызов мастера по номеру из извещения может оказаться котом в мешке, так как не имея информации о лице, некому будет предъявить претензии в случае, если что-то пойдёт не так.
Предприниматель Спирин с решением суда не согласился и обжаловал его. Причина и смешна, и грустна: «По мнению подателя апелляционной жалобы, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что спорная реклама в 2020 году распространялась Предпринимателем», — следует из постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.
Кроме того, ИП Спирин заявил, что прекратил работу в Перми (и, видимо, перешёл в другие города) после того, как ему пришли штрафы от местного УФАС — а их набралось на 32 тыс. рублей.
Предприниматель Спирин с решением суда не согласился и обжаловал его. Причина и смешна, и грустна: «По мнению подателя апелляционной жалобы, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что спорная реклама в 2020 году распространялась Предпринимателем», — следует из постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.
Кроме того, ИП Спирин заявил, что прекратил работу в Перми (и, видимо, перешёл в другие города) после того, как ему пришли штрафы от местного УФАС — а их набралось на 32 тыс. рублей.
Соответственно, распространяемая реклама к нему якобы уже не относится, да и номером телефона, указанным на извещении он не пользуется. Всё сделано грамотно, и с точки зрения закона не подкопаться, поэтому апелляционная инстанция встала на сторону предпринимателя и отменила решение антимонопольщиков. Вот только непонятно: если он не работает больше в Перми, то какая разница, что его реклама в этом городе запрещена?
Пермские антимонопольщики не сдались и обжаловали решение апелляционной инстанции. Пока что суд только назначил дату слушаний — 26 мая. Вполне вероятно, что рассмотрение дела растянется ещё на несколько месяцев. Получится ли у антимонопольщиков выиграть суд на этот раз? Вопрос открытый, ведь предприниматели находят всё новые и новые лазейки в законе, которыми и пользуются в суде. Именно поэтому они не прекращают свою деятельность, потому что уверены: их не запретят.
Если их нельзя запретить, то можно оставить «без хлеба» — не дать обмануть себя, своих родственников, соседей, друзей. Важно знать, как отличать достоверную рекламу услуг от той, которую эти предприниматели распространяют.
Пермские антимонопольщики не сдались и обжаловали решение апелляционной инстанции. Пока что суд только назначил дату слушаний — 26 мая. Вполне вероятно, что рассмотрение дела растянется ещё на несколько месяцев. Получится ли у антимонопольщиков выиграть суд на этот раз? Вопрос открытый, ведь предприниматели находят всё новые и новые лазейки в законе, которыми и пользуются в суде. Именно поэтому они не прекращают свою деятельность, потому что уверены: их не запретят.
Если их нельзя запретить, то можно оставить «без хлеба» — не дать обмануть себя, своих родственников, соседей, друзей. Важно знать, как отличать достоверную рекламу услуг от той, которую эти предприниматели распространяют.
Мошенник, уходи
У читателя может возникнуть вопрос: а как понять, где свои услуги продвигают мошенники, а где — законопослушные компании?
Как рассказал «Сусанину» председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев, поверку приборов учёта могут проводить только аккредитованные лица. Их можно проверить через специальный реестр от Федеральной службы аккредитации или непосредственно на сайте ведомства.
Как рассказал «Сусанину» председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев, поверку приборов учёта могут проводить только аккредитованные лица. Их можно проверить через специальный реестр от Федеральной службы аккредитации или непосредственно на сайте ведомства.
Там же можно получить подробные сведения о поверке, но это — для тех, кто понимает в этой теме не хуже упомянутых предпринимателей.
Если вы встречаете извещение, обратите внимание: оно должно содержать информацию не только об услугах, но и том, кто их оказывает.
Если вы встречаете извещение, обратите внимание: оно должно содержать информацию не только об услугах, но и том, кто их оказывает.
Например, в нашем случае указано, что услуги оказываются «Единой информационной службой ЖКХ», однако в числе аккредитованных организаций эта «служба» не числится, более того — её не существует как юридического лица, а значит реклама недостоверна и нарушает статью 5 ФЗ «О рекламе». Услугами таких лиц лучше не пользоваться, потому что, как говорилось выше, в случае каких-либо проблем предъявлять претензии будет некому.
Любые официальные извещения, будь то даже платёжка за свет, должны содержать информацию о получателе платежа: название юридического лица, ИНН (который можно проверить на сайте Федеральной налоговой службы), банковские реквизиты. Кроме того, должен быть чётко указан получатель — собственник (наниматель) жилища, его адрес и период, за который начисляется плата.
Любые официальные извещения, будь то даже платёжка за свет, должны содержать информацию о получателе платежа: название юридического лица, ИНН (который можно проверить на сайте Федеральной налоговой службы), банковские реквизиты. Кроме того, должен быть чётко указан получатель — собственник (наниматель) жилища, его адрес и период, за который начисляется плата.
Пока власти пытаются запретить рекламу поверки счётчиков, предприниматели продолжают свою работу во многих городах России. Остановить их сможет только бдительность жильцов.
Прежде чем что-то подписывать, кому-то звонить с уведомлений или что-то оплачивать, стоит задуматься. При малейших сомнениях лучше промедлить, воспользоваться интернетом, проверить информацию об организации, чем быстро и бесповоротно лишиться денег. Это касается не только водосчётчиков, но и много чего ещё. Впрочем, это уже совсем другая история.
Прежде чем что-то подписывать, кому-то звонить с уведомлений или что-то оплачивать, стоит задуматься. При малейших сомнениях лучше промедлить, воспользоваться интернетом, проверить информацию об организации, чем быстро и бесповоротно лишиться денег. Это касается не только водосчётчиков, но и много чего ещё. Впрочем, это уже совсем другая история.