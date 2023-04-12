Ожившие динозавры и тропический рай!
В Ижевск приехали две уникальные выставки
ИА «Сусанин»
12 апреля 2023
Источник фото: Организаторы
С 22 апреля по 21 мая 2023 года на 3 этаже ТЦ «МОЙ ПОРТ» (улица Кирова, 146) будет работать известная в России передвижная выставка «ВТОРЖЕНИЕ ДИНОЗАВРОВ» (0+), где будет интересно детям и взрослым любого возраста.
Источник фото: Организаторы
Начиная с 22 апреля жители и гости Ижевска имеют уникальную возможность понаблюдать за жизнью огромных динозавров. Причем не на экранах кинотеатров, а прямо у себя в городе, в ТЦ «МОЙ ПОРТ». Увидеть существ, обитавших на нашей планете много миллионов лет назад.
Динозавры как живые
«Вторжение динозавров» — это интерактивная выставка, созданная вокруг аниматронных движущихся представителей Юрского периода.
Источник фото: Организаторы
Итак, ТЦ «МОЙ ПОРТ» превратится в доисторические джунгли, населенные динозаврами.
Словно возвращаясь на много миллионов лет назад, посетители выставки могут полюбоваться огромным хищником Тирексом и безобидным вегетарианцем Трицератопсом; невероятно длинным Диплодоком и Стегозавром – одним из самых узнаваемых динозавров благодаря его шипам на спине.
Более того – каждый из динозавров оснащен специальным механизмом, позволяющим ему воспроизводить характерные для представителей этого вида движения и звуки. Выставка занимает более 1200 м кв. 20 огромных экспонатов, которые двигаются, рычат при виде Вас, прищуривают и тут же широко открывают свои огромные глаза не оставят равнодушными.
Жители Ижевска смогут не только увидеть «оживших» доисторических рептилий, но и узнать подробности их жизни.
Одной из изюминок выставки являются ИНОПЛАНЕТНЫЕ ДИНОЗАВРЫ БУДУЩЕГО — с планеты Пандора — драконы из культового фильма «Аватар». Только представьте, сколько оригинальных фотографий можно сделать с вашим ребенком! Такие выставки, без сомнения, запоминаются на всю жизнь.
Словно возвращаясь на много миллионов лет назад, посетители выставки могут полюбоваться огромным хищником Тирексом и безобидным вегетарианцем Трицератопсом; невероятно длинным Диплодоком и Стегозавром – одним из самых узнаваемых динозавров благодаря его шипам на спине.
Более того – каждый из динозавров оснащен специальным механизмом, позволяющим ему воспроизводить характерные для представителей этого вида движения и звуки. Выставка занимает более 1200 м кв. 20 огромных экспонатов, которые двигаются, рычат при виде Вас, прищуривают и тут же широко открывают свои огромные глаза не оставят равнодушными.
Жители Ижевска смогут не только увидеть «оживших» доисторических рептилий, но и узнать подробности их жизни.
Одной из изюминок выставки являются ИНОПЛАНЕТНЫЕ ДИНОЗАВРЫ БУДУЩЕГО — с планеты Пандора — драконы из культового фильма «Аватар». Только представьте, сколько оригинальных фотографий можно сделать с вашим ребенком! Такие выставки, без сомнения, запоминаются на всю жизнь.
Источник фото: Организаторы
Выставка организована с использованием большого количества современных технологий и VR аттракционов, которые удивят вас и вашего ребёнка.
На выставке «Вторжение динозавров» вас ждут бесплатные развлечения:
На выставке «Вторжение динозавров» вас ждут бесплатные развлечения:
Фото с экспонатами
Фото с 3D картинами
5 зон виртуальной реальности — вы увидите мир юрского периода, будто вживую
Рисование 3D ручкой
Кинетическая песочница
Интерактивная песочница
Интерактивный мастер-класс: нарисуй своего динозавра и он оживёт на экране
Источник фото: Организаторы
Детям до 3-х лет вход бесплатный!
Детский билет действует для детей с 4 до 14 лет.
Акция
Только до 21 апреля 2023 года вы сможете купить любой билет на выставку за 500 рублей. Билет действителен до 22 мая 2023 года. (Организатор акции: ИП Степанькова Елена Ярославовна).
Тропический рай и бабочки со всего мира
Вторая, не менее интересная выставка — «Планета живых тропических бабочек» (0+), которая подарит незабываемые эмоции.
Источник фото: Организаторы
На ней собраны гости из Филиппин, а также стран Африки и Южной Америки.
Выставка пройдет с 22 апреля по 21 мая в ТЦ «МОЙ ПОРТ» (улица Кирова,146, 3 этаж).
Экзотические бабочки, которые рождаются на ваших глазах. Один взмах крыльев и мир вокруг уже не будет прежним!
Огромное множество крылатых красавиц с разных уголков планеты перенесут вас в тропический рай.
Выставка пройдет с 22 апреля по 21 мая в ТЦ «МОЙ ПОРТ» (улица Кирова,146, 3 этаж).
Экзотические бабочки, которые рождаются на ваших глазах. Один взмах крыльев и мир вокруг уже не будет прежним!
Огромное множество крылатых красавиц с разных уголков планеты перенесут вас в тропический рай.
Источник фото: Организаторы
Что входит в стоимость:
До 100 разных бабочек в свободном полёте
Возможность увидеть весь жизненный цикл бабочки
Бесплатная фото- и видеосъемка
Только представьте, сколько можно сделать потрясающих фотографий для соцсетей. Восторженные комментарии и огромное количество лайков гарантированы, говорят организаторы.
Видели ли вы когда-нибудь, как рождается бабочка из кокона? Теперь у вас и ваших детей есть шанс оценить это чудо природы! Невероятно и восхитительно, когда из серого и невзрачного логова прорывается жизнь, да какая.
Черно-алые, золотистые, лазурно-голубые, перламутрово-сиреневые… Они имеют различный размер (крылышки могут достигать 12 см), необычный окрас и свободно порхают по помещению, периодически садясь на восторженных посетителей и фрукты с цветами.
Посетители могут не только любоваться ими, но и накормить. В невольный восторг приходят и взрослые, и дети.
Около сотни разноцветных экзотических бабочек, собранных в одном месте — это ли не чудо?
Видели ли вы когда-нибудь, как рождается бабочка из кокона? Теперь у вас и ваших детей есть шанс оценить это чудо природы! Невероятно и восхитительно, когда из серого и невзрачного логова прорывается жизнь, да какая.
Черно-алые, золотистые, лазурно-голубые, перламутрово-сиреневые… Они имеют различный размер (крылышки могут достигать 12 см), необычный окрас и свободно порхают по помещению, периодически садясь на восторженных посетителей и фрукты с цветами.
Посетители могут не только любоваться ими, но и накормить. В невольный восторг приходят и взрослые, и дети.
Около сотни разноцветных экзотических бабочек, собранных в одном месте — это ли не чудо?
Источник фото: Организаторы
Выставки проходят в ТЦ «МОЙ ПОРТ»,
улица Кирова,146, 3 этаж,
с 22 апреля по 21 мая 2023 года.
Ежедневно с 11:00 до 20:00 (кроме понедельника).
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