Ожившие динозавры и тропический рай!

Итак, ТЦ «МОЙ ПОРТ» превратится в доисторические джунгли, населенные динозаврами.



Словно возвращаясь на много миллионов лет назад, посетители выставки могут полюбоваться огромным хищником Тирексом и безобидным вегетарианцем Трицератопсом; невероятно длинным Диплодоком и Стегозавром – одним из самых узнаваемых динозавров благодаря его шипам на спине.



Более того – каждый из динозавров оснащен специальным механизмом, позволяющим ему воспроизводить характерные для представителей этого вида движения и звуки. Выставка занимает более 1200 м кв. 20 огромных экспонатов, которые двигаются, рычат при виде Вас, прищуривают и тут же широко открывают свои огромные глаза не оставят равнодушными.



Жители Ижевска смогут не только увидеть «оживших» доисторических рептилий, но и узнать подробности их жизни.



Одной из изюминок выставки являются ИНОПЛАНЕТНЫЕ ДИНОЗАВРЫ БУДУЩЕГО — с планеты Пандора — драконы из культового фильма «Аватар». Только представьте, сколько оригинальных фотографий можно сделать с вашим ребенком! Такие выставки, без сомнения, запоминаются на всю жизнь.