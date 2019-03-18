Новый путь мусора

В апреле 2018 года по результатам открытого конкурса региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами стало ООО «Спецавтохозяйство». Теперь в течение 10 лет компания будет ответственна за весь цикл обращения с отходами в Удмуртии: сбор, транспортировка, сортировка, обезвреживание, утилизация и захоронение мусора на легальных полигонах.
До января 2019 года, до старта «мусорной» реформы, единой организации, которая контролировала бы всю систему обращения с отходами, в республике просто не было. Фактически сбор мусора был в руках многих десятков перевозчиков, и никто из них не нёс ответственности за всю систему в целом. Отходы вывозили все, кто хотел заработать, и зачастую, чтобы не платить деньги легальным полигонам, перевозчики вываливали мусор в леса и овраги.
Теперь регоператор получил мощнейший рычаг воздействия на всех участников процесса. Именно «Спецавтохозяйство» с Нового года организовывает работу по вывозу отходов с территории всей Удмуртии и отслеживает, чтобы каждый килограмм мусора точно доехал до лицензированного полигона.