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Новый путь мусора
в Удмуртии везут строго от контейнера и до полигона
Марат Газизуллин
Журналист
18 марта 2019
1 января 2019 года в Удмуртии заработал региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Теперь вся система избавления жителей Удмуртии от мусора изменилась
Единая система
В апреле 2018 года по результатам открытого конкурса региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами стало ООО «Спецавтохозяйство». Теперь в течение 10 лет компания будет ответственна за весь цикл обращения с отходами в Удмуртии: сбор, транспортировка, сортировка, обезвреживание, утилизация и захоронение мусора на легальных полигонах.

До января 2019 года, до старта «мусорной» реформы, единой организации, которая контролировала бы всю систему обращения с отходами, в республике просто не было. Фактически сбор мусора был в руках многих десятков перевозчиков, и никто из них не нёс ответственности за всю систему в целом. Отходы вывозили все, кто хотел заработать, и зачастую, чтобы не платить деньги легальным полигонам, перевозчики вываливали мусор в леса и овраги.

Теперь регоператор получил мощнейший рычаг воздействия на всех участников процесса. Именно «Спецавтохозяйство» с Нового года организовывает работу по вывозу отходов с территории всей Удмуртии и отслеживает, чтобы каждый килограмм мусора точно доехал до лицензированного полигона.
«Новый» мусор
Уже по результатам первого месяца работы регоператора стало ясно, что количество мусора, приехавшего на полигоны Удмуртии, стало в два раза больше. За январь 2019-го регоператор вывез 20 408 тонн мусора. Это вдвое больше, чем за это же время было собрано в январе 2018-го – 10 389 тонн. Этот результат поразил даже главу Удмуртии Александра Бречалова, который заявил: «Разница в 10 тысяч тонн. 10 тысяч тонн за такой же период 2018 года! Мы все прекрасно понимаем, что это про несанкционированные свалки <…> и в том числе, на мой взгляд, именно для этого эта реформа!»

На полигоне захоронения отходов, который находится по Нылгинскому тракту, нашему корреспонденту подтвердили, что количество привозимого мусора здесь выросло приблизительно на 20 процентов. Директор полигона, обслуживаемого ООО «Чистый город», Сергей Климов сообщил: «Наш полигон принимает мусор из Ижевска, Камбарки, Сарапульского, Каракулинского, Завьяловского и других районов. Это примерно 60 процентов мусора, что производится в Удмуртии. Каждый день около ста машин и в каждой от 5 до 8 тонн мусора».
Новая старая услуга
Везде, где живут и работают люди, образование отходов неизбежно. С запуском реформы услуга вывоза мусора впервые оказалась оформлена юридически как обязательная для любого «отходообразователя».
При этом отходообразователем считаются и жители частных домов, и многоквартирных, и любой офис, магазин, предприятие, школа, больница, завод и т. д. Все они обязаны оплатить услугу вывоза мусора. Важно, что это и физические, и юридические лица. Ибо до сих пор нередки случаи, когда частные предприятия, находящиеся в многоквартирных домах, свой мусор подбрасывают в контейнеры, принадлежащие ТСЖ или управляющей компании. Теперь же по закону они обязаны обеспечить утилизацию своего мусора, заключив договор с ООО «Спецавтохозяйство».

Подбрасывали свой мусор в чужие контейнеры и жители частного сектора, т. к. до 2019 года они могли не заключать договор на вывоз – услуга была жилищной, а значит, решение нанимать и оплачивать мусоровоз было только за самими жителями. По данным Росприроднадзора, на момент старта реформы системного вывоза мусора не было в 75% населённых пунктах Удмуртии. В республике были сотни деревень, куда никогда не приезжал мусоровоз, жители либо сжигали свой мусор, либо выносили на свалки. Недобросовестные перевозчики и отсутствие регулярной услуги по вывозу отходов были главными причинами образования свалок в Удмуртии. На сегодняшний день только по официальным данным их в регионе 575.
Путь мусора
Чтобы 100 процентов мусора доезжали до полигона, регоператор ввел новую систему контроля, в которой человеческий фактор сведен к минимуму. Все действия мусоровоза контролируются программой «Управление отходами».
В нее сведена отчётность перевозчиков: рабочий делает фото на смартфон до и после работы на контейнерной площадке, с полными и пустыми баками. Также может загрузить фото приезда на полигон.
Еще одна программа, «Виалон», в режиме реального времени контролирует все передвижения мусоровозов по Удмуртии с помощью системы ГЛОНАСС. Вывезти мусор в овраг больше не получится - в программе отслеживается соблюдение графиков движения машин и соблюдение ими территориальной схемы вывоза мусора – от контейнерной площадки или места сбора мусора сигнальным методом до полигона. Сюда же выгружается информация по спорным моментам, например, если контейнерная площадка заблокирована припаркованной машиной или мусоровоз не может проехать во двор из-за снежных завалов. Начальник отдела информационных технологий регоператора Максим Раевских рассказал о том, как «Виалон» следит за сбором мусора.
Мы контролируем не только контейнерные площадки. Это и места вывоза мусора сигнальным методом. Это и юридические лица, у которых вывоз осуществляется, грубо говоря, с крыльца, откуда забирается его мусор. Цифра, которая показывает все места вывоза отходов, это 19 000 с копейками.
Максим Раевских
Начальник отдела информационных технологий регоператора
Начальник производственно-технического отдела регоператора по обращению с отходами Александр Корюгин рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» об окончании пути мусора.
Количество полигонов у нас, согласно территориальной схеме, пять. Это Бодьинский полигон. Полигон рядом с Завьялово, это «Ареал» предприятие. В посёлке Ува это предприятие «Престиж». В городе Можга это МУП ЖКХ города Можги. И ещё «Чистый город», Нылгинский тракт, самый крупный полигон Удмуртской Республики.
Александр Корюгин
Начальник производственно-технического отдела регоператора по обращению с отходами
На каждом полигоне работает система автоматической фиксации. Это значит, что видеокамера считывает номер автомобиля, который привез мусор. Далее машина взвешивается, мусор увозят на захоронение, после чего уже пустой мусоровоз взвешивается повторно. После этого информация о массе отходов, привезенных на полигон, с привязкой к номеру машины, а значит и перевозчику, попадает на сервер регоператора.
Начальник производственно-технического отдела регоператора по обращению с отходами Александр Корюгин отметил главные успехи в деле утилизации мусора в Удмуртии.
Мы определили все места оказания услуг. То есть все многоквартирные дома, частные домовладения, юридические лица внесены в базу данных. Каждого потребителя, каждого абонента мы теперь знаем. Теперь у нас появились графики оказания этих услуг. Это первое и самое главное нововведение. Второе нововведение - это все автомобили, которые у нас оказывают соответствующую услугу, оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС. И мы движение каждого автомобиля видим в реальном времени ежеминутно, ежесекундно и можем контролировать движение на автомобиле по тем маршрутам, которые установлены для данного автомобиля. Третье нововведение - у нас все полигоны на сегодняшний день оснащены весами и каждый автомобиль точно отчитывается на полигонах. И в реальном времени мы тоже точно так же видим, какое количество твердых коммунальных отходов приезжает на соответствующий полигон.
Александр Корюгин
Начальник производственно-технического отдела регоператора по обращению с отходами
Изменилась и система оплаты для перевозчиков - регоператор оплачивает им только тот мусор, который они привезли на полигон. Расчёт идёт за тонну, больше привёз – больше получил. Теперь просто не выгодно вываливать мусор куда-то, кроме официального легального полигона.

Новая система заточена под то, чтобы движение каждого килограмма мусора отслеживалось онлайн. Отходы Удмуртии впервые после появления людей на территории региона оказались под столь плотным контролем.

Автор материала: Марат Газизуллин

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