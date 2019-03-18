Новый путь мусора

Мы определили все места оказания услуг. То есть все многоквартирные дома, частные домовладения, юридические лица внесены в базу данных. Каждого потребителя, каждого абонента мы теперь знаем. Теперь у нас появились графики оказания этих услуг. Это первое и самое главное нововведение. Второе нововведение - это все автомобили, которые у нас оказывают соответствующую услугу, оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС. И мы движение каждого автомобиля видим в реальном времени ежеминутно, ежесекундно и можем контролировать движение на автомобиле по тем маршрутам, которые установлены для данного автомобиля. Третье нововведение - у нас все полигоны на сегодняшний день оснащены весами и каждый автомобиль точно отчитывается на полигонах. И в реальном времени мы тоже точно так же видим, какое количество твердых коммунальных отходов приезжает на соответствующий полигон.