Написанному - верить

Корреспонденты «Сусанина» узнали, что может сказать о человеке его почерк и как почерковедческая экспертиза помогает раскрывать преступления
Анна Торхова Журналист
5 февраля 2018
Когда вы в последний раз брали в руки ручку? Написанные от руки тексты постепенно становятся архаизмом. При этом, то, как мы пишем, напрямую зависит от нашего эмоционального и физического состояния. А наш почерк отражает работу нашего мозга. Наука, которая изучает почерк и может объяснить индивидуальные особенности каждого человека, называется графологией. Первые упоминания об этом искусстве приходятся на античность и идут из Древней Греции.Более серьезное развитие наука получила в 20 веке.
«В США графологов используют при отборе кандидатов на должность», - рассказал «Сусанину» доцент, кандидат психологических наук Константин Сидоров. В 2017 году также поступили и в правительстве Удмуртии при формировании кабинета министров.
Речь идет о том, что это определенная форма тестирования, когда по почерку лица определяются основные характеристики его личности. Необходимо узнать, насколько человек готов работать в команде. Работа в команде подразумевает способность умение развивать подчиненных, умение делегировать, умение адекватно реагировать на стресс.
Ярослав Семенов
Председатель правительства Удмуртии
Покажи мне, как ты пишешь, и я скажу, кто ты
Почерк человека специалисту может рассказать не только о характере, но и наличии различных заболеваний. О хорошем самочувствии, жизнерадостности, можно судить по разборчивости письма, которая сохраняется от начала до самого конца. Также об этом свидетельствует подъем строчек вверх.
Если же наоборот, строчки уныло направлены вниз, а разборчивость букв падает с каждым новым словом, то человек, возможно, болен, у него снижено функциональное состояние и ему нужно набраться сил.
Почерк может рассказать, например, о педантичности, аккуратности. Если соблюдается орфография, строчки ровные, не наползающие, наклон примерно одинаковый, а также прописаны все детали и элементы – это говорит о педантичности в характере.
Константин Сидоров
Доцент, кандидат психологических наук
Если же почерк неровный, а наклон «пляшет», можно говорить о нестабильности или эмоциональной неустойчивости пишущего.
Демонстративность или, так называемая, показушность, встречается у тех, кто украшает отдельные элементы букв завитками, углообразованиями.
Округлый почерк имеют люди мягкие, добрые, терпеливые, а угловатость говорит о требовательности, жесткости, резкости и даже агрессивности.
Доктор психологических наук Альберт Крылов в своей работе разбирал почерк так
Если строчки плотные, слипаются друг с другом, нет промежутков между отрывками текста, то можно говорить о расчетливости, постоянном контроле над собой и даже о скупости автора. Если же полей и промежутков слишком много, это значит, пишущий не очень организован.
О характере человека рассказывает и размер букв. Мелкие – знак хладнокровия и сдержанности в проявлении чувств.
Если буквы «лежат» на строчке, клонятся вправо, можно судить о зависимости человека, ведомости и несамостоятельности. Наоборот, если почерк прямой или наклоняется влево – это говорит не только о самостоятельности, но и упрямстве.
Красивый почерк с тщательным написанием всех мелких деталей имеют люди пунктуальные, любящие эстетику.
А вот сильный нажим при письме имеют люди-энергетики, обладающие организаторскими способностями. Слабый почерк говорит о вялости и безынициативности человека.
Часть коллектива «Сусанина» тоже решила узнать о своем характере по почерку. Итак, наша команда супергероев:
Часть коллектива «Сусанина» тоже решила узнать о своем характере по почерку. Итак, наша команда супергероев:
Дмитрий Афонин
директор
Мистер упрямство
Дарья Саушина
главный редактор
Миссис требовательность
Ксения Чернова
выпускающий редактор
Миссис эмоциональная стабильность
Диана Ворончихина
журналист
Мисс широкая душа
Марат Газизуллин
журналист
Мистер мечтательность
Георгий Поветкин
журналист
Мистер аккуратность
Иван Останин
журналист
Мистер практичность
Анна Торхова
журналист
Мисс педантичность
Почерк как улика
Разбираться в характере человека по почерку – задача психологов, а вот заниматься идентификацией людей по письму - это уже работа криминалистов.
Бытует ошибочное мнение, что именно криминалисты определяют характер преступника, его наклонности и другие личностные особенности.
Почерковеды в погонах устанавливают исполнителя текста, определяют, тот ли человек его написал, а также узнают, в каких условиях выполнен текст. Почерковедческая экспертиза считается одной из самых сложных. «Она может занять как 3 дня, так и месяц», - сообщил корреспонденту «Сусанина» заместитель начальника отдела криминалистических экспертиз ЭКЦ МВД по Удмуртии Дмитрий Константинов.
Криминалист может определить личность автора не только по большому тексту или краткой записи, но даже и по подписи. Эксперт исследует детали почерка с помощью микроскопа, лупы и приборов, позволяющих рассмотреть рукопись в инфракрасных, ультрафиолетовых и других зонах спектра.
Как рассказал Дмитрий Константинов, навыки письма у человека начинают формироваться уже в детском возрасте, когда ребенок рисует, что-то чиркает. В школьном возрасте эти способности развиваются и начинает складываться общий образ букв и цифр, задействуется мышечная память. Только к 25-30 годам почерк человека заканчивает формироваться.
В дальнейшем стиль письма может изменяться из-за болезней, травм, необычного психоэмоционального состояния, стресса. Каждое такое потрясение организма влияет на письменные возможности.
Разрушаться и видоизменяться почерк начинает после 60 лет. Основное влияние на это оказывает физическое состояние человека. Такие факторы «разрушения» могут помочь эксперту определить примерный возраст человека.
Отдельные детали почерка подсказывают криминалисту, женщина или мужчина писали текст. «Когда элемент в заглавной букве «д» уходит вверх, это говорит о мужском признаке», - рассказал Дмитрий Константинов.
Можно ли найти людей с почти идентичным почерком? Да. Всех нас в школе учат писать по единому стандартному шаблону, поэтому определенные элементы формируются одинаково.
Эксперт подробно анализирует каждый штрих, размещение слов на листе, выработанность почерка, форму и даже темп. От глаз опытного криминалиста скрыться невозможно. Стараться писать непривычной для себя рукой или специально изменять почерк - бесполезно. Движения, заложенные в мозге человека, всё равно так или иначе проявятся на листе.
Кто это сделал?
Зачастую такая экспертиза необходима в экономических делах. Исследование позволяет выявить подделку подписей в официальных документах, приписку цифр в бухгалтерской отчетности. Эксперт определяет, действительно ли этот человек подписывал ту или иную бумагу или его подставили и текст написан рукой другого. Такие же ситуации встречаются при оформлении кредита, расписок в получении денег, договора дарения, доверенности и других.
Поэтому к экспертизе обращаются не только по уголовным и административным делам, но и гражданским. Причиной обращения к почерковеду может быть и сомнение в действительности завещания. Судебная практика богата такими примерами. Наследники могут пойти на любые ухищрения и готовы на всё, лишь бы удовлетворить свои корыстные цели. Эксперт определяет, сам ли наследодатель написал завещание, его ли это воля либо на листе лишь подражание почерка.