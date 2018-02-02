Написанному - верить

Как рассказал Дмитрий Константинов, навыки письма у человека начинают формироваться уже в детском возрасте, когда ребенок рисует, что-то чиркает. В школьном возрасте эти способности развиваются и начинает складываться общий образ букв и цифр, задействуется мышечная память. Только к 25-30 годам почерк человека заканчивает формироваться.



В дальнейшем стиль письма может изменяться из-за болезней, травм, необычного психоэмоционального состояния, стресса. Каждое такое потрясение организма влияет на письменные возможности.



Разрушаться и видоизменяться почерк начинает после 60 лет. Основное влияние на это оказывает физическое состояние человека. Такие факторы «разрушения» могут помочь эксперту определить примерный возраст человека.



Отдельные детали почерка подсказывают криминалисту, женщина или мужчина писали текст. «Когда элемент в заглавной букве «д» уходит вверх, это говорит о мужском признаке», - рассказал Дмитрий Константинов.



Можно ли найти людей с почти идентичным почерком? Да. Всех нас в школе учат писать по единому стандартному шаблону, поэтому определенные элементы формируются одинаково.



Эксперт подробно анализирует каждый штрих, размещение слов на листе, выработанность почерка, форму и даже темп. От глаз опытного криминалиста скрыться невозможно. Стараться писать непривычной для себя рукой или специально изменять почерк - бесполезно. Движения, заложенные в мозге человека, всё равно так или иначе проявятся на листе.

