Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом
Источник: Рэм Медянский
— Я решил, что буду хирургом, в 13 лет, и до сих нахожусь на этом бесконечно интересном пути — врач учится до последнего вздоха, непрерывно. В школе самостоятельно изучал дополнительную литературу по биологии, химии. Хорошо, что были преподаватели, которые за меня болели.
В 14 лет пошел работать в больницу при заводе Ижмаш — поднимал передачки для пациентов. Именно тогда я увидел отделение искусственной почки — это даже не будущее, это было для меня что-то с другой планеты.
В итоге поступил в институт, 16 лет отработал в бюджете.
— Как давно вы начали путь к заветной цели — открытию большой частной клиники?
— 10 лет назад мы открылись под названием «Центр современной урологии». Это был кабинет приема и небольшая операционная, где работали пять человек. Под этим названием мы работали до 2020 года, потом у нас произошел ребрендинг в связи с переездом в новое здание.
Источник фото: клинический центр «Медиаль»
— Частная медицина в Удмуртии развивается активно, какое преимущество у вас?
— Основное — в руководстве стоят люди, которые сами находятся внутри медицины. Три учредителя — все три оперирующих, все знают, что нужно пациентам, что нужно докторам, другим сотрудникам — это, на мой взгляд, очень значимый фактор. Мы видим людей, наблюдаем пациентов в послеоперационном периоде, понимаем, что они хотят.
Источник фото: клинический центр «Медиаль»
— Хирургия, включая абдоминальную хирургию, флебологию; гинекология, онкоурология, урология.
Источник фото: клинический центр «Медиаль»
— Работаете ли вы по ОМС?
— Да, у нас порядка 180 госпитализаций на год. Сейчас, к большому сожалению, очередь на бесплатную операцию порядка года, поскольку заявлений от жителей скопилось уже больше 200.
— Каждый день в клинике оперируют порядка 10 человек. Приведите пример самых распространенных операций?
— Аденома предстательной железы — доброкачественная опухоль, формируется почти у всех мужчин с возрастом, что связано с изменением гормонального фона. Аденома мешает нормально ходить в туалет, что нарушает качество жизни.
Мочекаменная болезнь занимает большую долю — мы проводим операции по дроблению камней. Если раньше было модно дистанционное дробление, то сейчас весь мир постепенно отказывается от этого метода из-за низкой эффективности. Сегодня дробление контактное, лазером, и неважно, где находится камень — в почке, мочеточнике, мочевом пузыре. Оборудование стоит больших денег. Коллеги, которые к нам приезжают, говорят, что в стране мало таких оборудованных клиник, где есть все, чтобы помочь пациентам с мочекаменной болезнью.
Также мы делаем внутрипочечную литотрипсию лазером, то есть проникновение осуществляется через естественные пути одноразовым гибким эндоскопом, и разрушаем камень.
Источник фото: клинический центр «Медиаль»
— А если говорить о людях с онкологией?
Помогаем пациентам с раком предстательной железы. Это большая операция, длиться может до 6 часов. Удаляются все лимфоузлы в тазу, простата, семенные пузырьки, сшивается снова мочевой пузырь с мочеиспускательным каналом — можно сказать, высший пилотаж хирургической техники. Мы купили лапароскопическую стойку с 3D визуализацией, поэтому видим объемное изображение, что дает нам возможность более детально рассмотреть крупные сосуды, нервы, тем самым ничего не повредив во время операции.
— Как надолго пациенты остаются в больнице после таких сложных операций?
Мы придерживаемся концепции «Хирургия быстрого восстановления». Человек должен из привычных для него условий на короткий промежуток времени попасть в стеснительные с максимально возможным комфортом, а потом вернуться в обычную жизнь. Это реально увеличивает сроки реабилитации пациентов. У нас койко-день, в среднем, не превышает двух суток, даже после больших, тяжелых операций при онкологии пациенты быстро выписываются домой.
Источник фото: клинический центр «Медиаль»
— Да, мы делаем практически все операции по этому направлению. Не делаем, наверное, только две операции из современной урологии — это удаление мочевого пузыря при раке с формированием нового из кишечника — в стране частные центры по пальцам можно пересчитать, которые этим занимаются, это очень сложная операция. И трансплантацию.
Мы можем предложить все существующие варианты лечения, например, аденомы простаты. Есть несколько методик, несколько комплектов оборудования, которые позволяют удалить аденому, и четыре, а то и пять методов мы пациенту можем предложить.
— То есть выходов из ситуации может быть несколько…
Наверное, в этом тоже наша особенность — при любом диагнозе мы даем несколько вариантов решения проблемы, несколько видов лечения. В диалоге с пациентом не навязываем конкретный метод — говорим со своей стороны плюсы и минусы, и пациент сам определяет, что ему подходит.
Что важно, если человек хочет, чтобы его оперировали другие врачи, то мы можем привезти любого доктора, которого он укажет, и прооперировать пациента в нашей клинике. Оснащение операционных и реанимаций у нас не отличается от федеральных центров. Это удобно — не нужно ехать в другой город.
— Всем пациентам выдается выписка, где указан номер телефона лечащего врача, и он может в любое время позвонить. 95% проблем послеоперационных, при современном подходе, можно решить по телефону.
В прошлом году приобрели санитарный автомобиль, если пациент дома и у него вдруг что-то случилось – мы можем забрать и привезти сюда. Но на моей практике этого не было.
Источник фото: клинический центр «Медиаль»
— Конечно. У нас было два больших форума под названием «Прикамский урологический форум» — образовательное мероприятие для докторов, у которых нет возможности поехать на учебу Москву. Собрали около 100 простых врачей. Они делали операции в наших операционных, онлайн-трансляция осуществлялась как в конференц зал, так и в интернет-пространство для тех докторов, кто по тем или иным причинам не смог присутствовать на этом мероприятии. Подобного рода форумы дают возможность непосредственного общения участников конференции с экспертами, не побоюсь этого слово, с гуру в области урологии.
Источник фото: Сергей Чирков
Есть встречи в формате УРО-уикенд, придумали это не мы: приглашаем какого-то топового специалиста, который известен врачам России — он проводит мастер-класс, объясняет нюансы. Стараемся в этих вещах делиться осложнениями и методами борьбы с ними. Для врача, который начинает свою практику или приступает к операциям, которые раньше не делал — это максимально важно, чтобы не столкнуться с трудностями.
Идеальная медицина — такой смысл заложен в названии клиники «Медиаль» в Ижевске.
Адрес: Ижевск, улица Совхозная, 3а.
Телефон: +7 (3412) 682-000
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