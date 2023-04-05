Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом

— Правильно ли понимаю, что всё же вы делаете акцент на урологии?



— Да, мы делаем практически все операции по этому направлению. Не делаем, наверное, только две операции из современной урологии — это удаление мочевого пузыря при раке с формированием нового из кишечника — в стране частные центры по пальцам можно пересчитать, которые этим занимаются, это очень сложная операция. И трансплантацию.



Мы можем предложить все существующие варианты лечения, например, аденомы простаты. Есть несколько методик, несколько комплектов оборудования, которые позволяют удалить аденому, и четыре, а то и пять методов мы пациенту можем предложить.



— То есть выходов из ситуации может быть несколько…



Наверное, в этом тоже наша особенность — при любом диагнозе мы даем несколько вариантов решения проблемы, несколько видов лечения. В диалоге с пациентом не навязываем конкретный метод — говорим со своей стороны плюсы и минусы, и пациент сам определяет, что ему подходит.



Что важно, если человек хочет, чтобы его оперировали другие врачи, то мы можем привезти любого доктора, которого он укажет, и прооперировать пациента в нашей клинике. Оснащение операционных и реанимаций у нас не отличается от федеральных центров. Это удобно — не нужно ехать в другой город.