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Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов» Лонгрид

Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом

Интервью с директором клинического центра «Медиаль»
ИА «Сусанин»
5 апреля 2023

Источник: Рэм Медянский

Когда мечта ведет тебя с детства — наверняка всё получится, если прилагать усилия и ежедневно развиваться. Такой путь в своё время избрал Роман Лавинский — директор клиники «Медиаль» в Ижевске. Именно такие люди доказывают, что невозможное вполне осуществимо, а истинное желание может перерасти в реальную цель.
— Вернемся на несколько лет назад. Роман Вячеславович, стать врачом было вашей мечтой детства?

— Я решил, что буду хирургом, в 13 лет, и до сих нахожусь на этом бесконечно интересном пути — врач учится до последнего вздоха, непрерывно. В школе самостоятельно изучал дополнительную литературу по биологии, химии. Хорошо, что были преподаватели, которые за меня болели.

В 14 лет пошел работать в больницу при заводе Ижмаш — поднимал передачки для пациентов. Именно тогда я увидел отделение искусственной почки — это даже не будущее, это было для меня что-то с другой планеты.

В итоге поступил в институт, 16 лет отработал в бюджете.

— Как давно вы начали путь к заветной цели — открытию большой частной клиники?

— 10 лет назад мы открылись под названием «Центр современной урологии». Это был кабинет приема и небольшая операционная, где работали пять человек. Под этим названием мы работали до 2020 года, потом у нас произошел ребрендинг в связи с переездом в новое здание.
Честно, мы не думали, что это будет так масштабно. Большую роль сыграла встреча в Новосибирске с доктором медицинских наук Денисом Холтобиным. Когда встречаешься с такими людьми, понимаешь, что они энтузиасты, хотят учиться, быть лучше. Я приехал с другим пониманием, как должна быть настроена работа, и этот кабинет в моей голове трансформировался в большую клинику. Я знал, что это цель, мы к ней пойдем и дойдем.

Источник фото: клинический центр «Медиаль»

Теперь мы — клинический центр «Медиаль» с круглосуточным стационаром, палатой интенсивной терапии на 5 коек. Поскольку мы являемся базой Ижевской медакадемии, то можем называться клиническим центром.

— Частная медицина в Удмуртии развивается активно, какое преимущество у вас?

— Основное — в руководстве стоят люди, которые сами находятся внутри медицины. Три учредителя — все три оперирующих, все знают, что нужно пациентам, что нужно докторам, другим сотрудникам — это, на мой взгляд, очень значимый фактор. Мы видим людей, наблюдаем пациентов в послеоперационном периоде, понимаем, что они хотят.

Источник фото: клинический центр «Медиаль»

— По каким направлениям вы лечите, оперируете сегодня?

— Хирургия, включая абдоминальную хирургию, флебологию; гинекология, онкоурология, урология.
Мы открывали поликлинику — амбулаторный прием для пациентов, которые идут на операцию. Для них очень важно пообщаться на догоспитальном этапе с хирургом, который будет им делать эту операцию.

Источник фото: клинический центр «Медиаль»

Сейчас мы позиционируем себя как хирургический стационар. Все специальности, которые подразумевают какое-либо вмешательство, мы планируем в ближайшее время освоить.

— Работаете ли вы по ОМС?

— Да, у нас порядка 180 госпитализаций на год. Сейчас, к большому сожалению, очередь на бесплатную операцию порядка года, поскольку заявлений от жителей скопилось уже больше 200.

— Каждый день в клинике оперируют порядка 10 человек. Приведите пример самых распространенных операций?

— Аденома предстательной железы — доброкачественная опухоль, формируется почти у всех мужчин с возрастом, что связано с изменением гормонального фона. Аденома мешает нормально ходить в туалет, что нарушает качество жизни.

Мочекаменная болезнь занимает большую долю — мы проводим операции по дроблению камней. Если раньше было модно дистанционное дробление, то сейчас весь мир постепенно отказывается от этого метода из-за низкой эффективности. Сегодня дробление контактное, лазером, и неважно, где находится камень — в почке, мочеточнике, мочевом пузыре. Оборудование стоит больших денег. Коллеги, которые к нам приезжают, говорят, что в стране мало таких оборудованных клиник, где есть все, чтобы помочь пациентам с мочекаменной болезнью.

Также мы делаем внутрипочечную литотрипсию лазером, то есть проникновение осуществляется через естественные пути одноразовым гибким эндоскопом, и разрушаем камень.

Источник фото: клинический центр «Медиаль»

Из редких — оперируем эндометриоз вне гениталий. Эндометриоз в женских половых органах может распространяться на кишечник, мочевой пузырь и другие органы. Даже если до операции не диагностирован этот узел в другой локации, то у нас есть доктора, которые могут прийти на помощь и сразу его удалить. Раньше для этого всех направляли в Москву, сейчас наши доктора это делают.

— А если говорить о людях с онкологией?

Помогаем пациентам с раком предстательной железы. Это большая операция, длиться может до 6 часов. Удаляются все лимфоузлы в тазу, простата, семенные пузырьки, сшивается снова мочевой пузырь с мочеиспускательным каналом — можно сказать, высший пилотаж хирургической техники. Мы купили лапароскопическую стойку с 3D визуализацией, поэтому видим объемное изображение, что дает нам возможность более детально рассмотреть крупные сосуды, нервы, тем самым ничего не повредив во время операции.

— Как надолго пациенты остаются в больнице после таких сложных операций?

Мы придерживаемся концепции «Хирургия быстрого восстановления». Человек должен из привычных для него условий на короткий промежуток времени попасть в стеснительные с максимально возможным комфортом, а потом вернуться в обычную жизнь. Это реально увеличивает сроки реабилитации пациентов. У нас койко-день, в среднем, не превышает двух суток, даже после больших, тяжелых операций при онкологии пациенты быстро выписываются домой.

Источник фото: клинический центр «Медиаль»

— Правильно ли понимаю, что всё же вы делаете акцент на урологии?

— Да, мы делаем практически все операции по этому направлению. Не делаем, наверное, только две операции из современной урологии — это удаление мочевого пузыря при раке с формированием нового из кишечника — в стране частные центры по пальцам можно пересчитать, которые этим занимаются, это очень сложная операция. И трансплантацию.

Мы можем предложить все существующие варианты лечения, например, аденомы простаты. Есть несколько методик, несколько комплектов оборудования, которые позволяют удалить аденому, и четыре, а то и пять методов мы пациенту можем предложить.

— То есть выходов из ситуации может быть несколько…

Наверное, в этом тоже наша особенность — при любом диагнозе мы даем несколько вариантов решения проблемы, несколько видов лечения. В диалоге с пациентом не навязываем конкретный метод — говорим со своей стороны плюсы и минусы, и пациент сам определяет, что ему подходит.

Что важно, если человек хочет, чтобы его оперировали другие врачи, то мы можем привезти любого доктора, которого он укажет, и прооперировать пациента в нашей клинике. Оснащение операционных и реанимаций у нас не отличается от федеральных центров. Это удобно — не нужно ехать в другой город.
— Бывает, что после операции пациенты излишне волнуются, реагируют на каждое покалывание. Могут ли пациенты звонить, обращаться к вам?

— Всем пациентам выдается выписка, где указан номер телефона лечащего врача, и он может в любое время позвонить. 95% проблем послеоперационных, при современном подходе, можно решить по телефону.

В прошлом году приобрели санитарный автомобиль, если пациент дома и у него вдруг что-то случилось – мы можем забрать и привезти сюда. Но на моей практике этого не было.

Источник фото: клинический центр «Медиаль»

— Ранее вы сказали, что врач учится всю жизнь. Делитесь ли вы своими знаниями, учитесь чему-то новому у коллег?

— Конечно. У нас было два больших форума под названием «Прикамский урологический форум» — образовательное мероприятие для докторов, у которых нет возможности поехать на учебу Москву. Собрали около 100 простых врачей. Они делали операции в наших операционных, онлайн-трансляция осуществлялась как в конференц зал, так и в интернет-пространство для тех докторов, кто по тем или иным причинам не смог присутствовать на этом мероприятии. Подобного рода форумы дают возможность непосредственного общения участников конференции с экспертами, не побоюсь этого слово, с гуру в области урологии.

Источник фото: Сергей Чирков

У нас проходят мастер-классы, приезжают доктора по 5-8 человек, в основном из ближайших регионов, и несколько дней живут в Ижевске, приходят в операционную, мы им показываем, что умеем, как и что мы делаем.

Есть встречи в формате УРО-уикенд, придумали это не мы: приглашаем какого-то топового специалиста, который известен врачам России — он проводит мастер-класс, объясняет нюансы. Стараемся в этих вещах делиться осложнениями и методами борьбы с ними. Для врача, который начинает свою практику или приступает к операциям, которые раньше не делал — это максимально важно, чтобы не столкнуться с трудностями.

Идеальная медицина — такой смысл заложен в названии клиники «Медиаль» в Ижевске.


Адрес: Ижевск, улица Совхозная, 3а.


Телефон: +7 (3412) 682-000


Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО41-00110-18/00588173 от 22.12.2020


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Токен: 2VtzqugyAog


Автор материала: Анна Торхова
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