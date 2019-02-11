Все партизаны делают это

С одной стороны, знаю людей, которые трудились в профессиональных театрах. Они тем и жили, что за рюмкой чая говорили о себе в «дореволюционном ключе» — служить в театре. Мечтали дожить до театральной пенсии, делились всевозможными дрязгами, с упоением рассказывали, какие звания и «корочки» им выдали под юбилей.
С другой стороны, в феврале 2019 года непрофессиональному театру «Les partisans» исполняется 14 лет, театру-студии Ижевского радиозавода исполнилось 9 лет, а Центр современной драматургии и режиссуры (ЦСДР) открыл свой седьмой сезон. Все эти проекты возглавляет Павел Зорин, у которого хватает энергии столько лет беззаветно отдаваться театральному и околотеатральному искусству. Спектакли этих «непрофессионалов» с успехом идут на сцене за пределами республики и страны. Почему ижевчане до сих пор идут играть в непрофессиональный театр, корреспондент «Сусанина» узнал в беседе с главным режиссёром Павлом Зориным.