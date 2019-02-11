Все партизаны делают это

— Глядя на всё это, хочется узнать, почему тебе, работающему на заводе, не лень заниматься в свободное время театром?



— Потому что это мне нравится. Не знаю, как обычные люди живут. Слышал, что они приходят после работы, пьют пиво, смотрят сериалы и футбол. Мне кажется, что всё это можно совмещать с театром. Попить пиво после премьеры — это приносит больше удовольствия, чем просто после работы прийти. Это самый первый уровень — получать удовольствие от жизни мне нравится сообща, работая в команде и делая театр. А там уже есть более сложные пласты. Познавать мир и себя — это уже антропологическая практика. Ещё нравится, когда людям вокруг интересно живётся. Мне кажется, что без театра людям живётся скучнее.



— Идут ли люди играть в театр, кто они?



— Очень много людей идут до сих пор, зачем-то им это надо. Мы не настаиваем на профессионализме. Почему? Я работал в профессиональных театрах, и это большая мука. Потому что для людей это работа, они зарабатывают деньги. Только с 8 до 17 и всё, это им уже неинтересно. Приходят отпрашиваться с репетиций, потому что им «привезли кухню». А у нас ребята делают это потому, что они не могут не делать. Им это интересно, и вот…

