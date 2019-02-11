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Все партизаны делают это
В разговоре с режиссёром — о городе и людях, работе и хобби
Дмитрий Стрелков
Журналист
11 февраля 2019
Считающий себя культурным человеком ижевчанин наверняка хотя бы слышал о независимом театре «Les partisans», что в переводе с французского означает «единомышленники». С главным режиссёром театра Павлом Зориным мы полноценно общались в конце 2016 года. Тогда насущной мечтой театралов было собственное помещение. В плане же постановок ребятам хотелось делать альтернативный театр, создавая то, что нельзя увидеть в других учреждениях культуры.
***
С одной стороны, знаю людей, которые трудились в профессиональных театрах. Они тем и жили, что за рюмкой чая говорили о себе в «дореволюционном ключе» — служить в театре. Мечтали дожить до театральной пенсии, делились всевозможными дрязгами, с упоением рассказывали, какие звания и «корочки» им выдали под юбилей.

С другой стороны, в феврале 2019 года непрофессиональному театру «Les partisans» исполняется 14 лет, театру-студии Ижевского радиозавода исполнилось 9 лет, а Центр современной драматургии и режиссуры (ЦСДР) открыл свой седьмой сезон. Все эти проекты возглавляет Павел Зорин, у которого хватает энергии столько лет беззаветно отдаваться театральному и околотеатральному искусству. Спектакли этих «непрофессионалов» с успехом идут на сцене за пределами республики и страны. Почему ижевчане до сих пор идут играть в непрофессиональный театр, корреспондент «Сусанина» узнал в беседе с главным режиссёром Павлом Зориным.
Павел Зорин
главный режиссер театра «Les partisans»
ПРО ТЕАТР
До недавнего времени театр показывал спектакли в малом зале на третьем этаже Удмуртской филармонии. Туда «любителей сцены» пускал директор учреждения культуры Алексей Фомин, оказывая полное доверие. Но всё равно помещение было не своим.
Пускали нас раза три-четыре в неделю для репетиций и показов спектаклей. Оно абсолютно не было предназначено для театральных показов. То есть актовый зал, розовые стены, никаких подиумов. Неудобно для зрителей, да и для актёров — четыре фонаря и делай что хочешь. Не говоря уже, что к концу 5-6 сезона помещение стало тесным и душным. Полчаса посидишь на спектаклях и всё, туши свет, духота страшная.
— Павел Зорин главный режиссер театра «Les partisans»
Недавно театр обрёл новый дом — помещение в парке имени Горького — пристрой Генеральского дома, который добрая часть горожан почему-то называет «Конюшня». Как рассказал Павел Зорин, это помещение он нашёл ещё лет пять назад. Последние лет 20 здесь была полная разруха. Пола не было — половина земля, половина старый разбитый бетон. Изначально тут был просто двор между Генеральским домом и южным флигелем. Потом была ограда, затем сюда переехала 27-я школа и здесь сделали гимнастический зал. После того как школа уехала, здесь прорубили варварским методом ворота и сделали гараж. Когда здание отдали парку, это пространство никак эффективно не использовалось.
Конюшни тут никогда не было, она располагалась недалеко отсюда, её снесли. Но почему-то местные жители называют помещение именно так. На что сотрудники музея Ижевска очень обижаются. Красивое название мы решили оставить.
— Павел Зорин главный режиссер театра «Les partisans»
Благодаря краудфандингу решили минимальными средствами привести помещение в порядок, чтобы можно было показывать спектакли. Посчитали, что пол должен стоить 140 тыс. рублей, в итоге собрали 250 тысяч. Купили часть светового и звукового оборудования. На заработанные деньги планируют постепенно приводить помещение в порядок. Пока сделан пол и наконец-то появился амфитеатр для зрителей на почти сто мест.
Это помещение принадлежит нам круглые сутки, семь дней в неделю. Теперь мы хотим наполнять его. Важно сделать, что это не просто театр, где показывают спектакли, а целый культурный центр, хаб.
— Павел Зорин главный режиссер театра «Les partisans»
Здесь уже появилась книжная лавка с произведениями местных авторов и актуальной литературой по театру. На новом месте состоялся батл танцевальных школ Ижевска. Фотографы хотят здесь провести фотосессии. В феврале 2019-го ожидают проведение триеннале ижевского дизайна, куда приедет выпускник лондонского Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина Толя Шабалин.
То есть мы открыты всем творческим проектам. Потому что цель нашего ЦСДР — помогать местным талантам и развивать их творчество, получать от этого удовольствие. Мы ждём всех творческих людей, которым интересно это пространство использовать.
— Павел Зорин главный режиссер театра «Les partisans»
ПРО ДРУГИХ
Итак, ЦСДР получил новое пространство для реализации.
Кроме сугубо театрального формата (спектакли, читки, лекции и концерты), существует здесь Школа удмуртской драматургии (ШУД), где учат писать пьесы. Также успешно освоен формат того, как рассказывать о культуре в городе — Студия культурной журналистики. При содействии муниципалитета создана Арт-резиденция, где есть площадки для театра, киностудии и живописцев.

В этом году энтузиасты придумали «мультижанровую лабораторию». Потому как опыт работы в арт-резиденции показал, что в разных жанрах много творческих людей, но они существуют обособленно. Киношники отдельно, музыканты отдельно, художники отдельно.
И мы подумали, что театр как институция и культурный центр стоит на том, что в нём работают люди разных профессий. И звуковики, и художники, и актёры, все-все-все… Мы решили позвать всех, кому интересно развиваться в их областях, работая при этом над одним проектом.
— Павел Зорин главный режиссер театра «Les partisans»
Театралы давно уже облюбовали документальный жанр, создавая спектакли про ижевских музыкантов, про радиозавод, и придумали такую тему — «Новый герой». Кто в нашем современном мире может быть героем? Человек, бросающийся на амбразуру, или дворник, рисующий картины на снегу? Эту тему решили изучить, позвав журналистов, кинодокументалистов, актёров, драматургов и режиссёров. Определили пять направлений. В каждом из жанров есть свои способы сбора материалов о «новых героях» современности.
В итоге хотим разными способами найти материал, а потом из этого сделать большой спектакль, или серию таковых. При этом параллельно журналисты, кроме добычи нового материала, могут освещать работу театра, учиться вести культурные блоги. К нам приехал один из резонансных критиков Виктор Вилисов, который делает различные перфомансы.
— Павел Зорин главный режиссер театра «Les partisans»
Мастер-классы местных журналистов в области культуры, которым есть чем поделиться, продолжат проект «Студия культурной журналистики». Ожидают приезд кинодокументалиста Марины Разбежкиной. Главным куратором стал Иван Личидов, который выиграл на это грант на «Иволге» в размере почти 100 тыс. рублей. На эти деньги и привезут экспертов.
И ПРО СЕБЯ
— Глядя на всё это, хочется узнать, почему тебе, работающему на заводе, не лень заниматься в свободное время театром?

— Потому что это мне нравится. Не знаю, как обычные люди живут. Слышал, что они приходят после работы, пьют пиво, смотрят сериалы и футбол. Мне кажется, что всё это можно совмещать с театром. Попить пиво после премьеры — это приносит больше удовольствия, чем просто после работы прийти. Это самый первый уровень — получать удовольствие от жизни мне нравится сообща, работая в команде и делая театр. А там уже есть более сложные пласты. Познавать мир и себя — это уже антропологическая практика. Ещё нравится, когда людям вокруг интересно живётся. Мне кажется, что без театра людям живётся скучнее.

— Идут ли люди играть в театр, кто они?

— Очень много людей идут до сих пор, зачем-то им это надо. Мы не настаиваем на профессионализме. Почему? Я работал в профессиональных театрах, и это большая мука. Потому что для людей это работа, они зарабатывают деньги. Только с 8 до 17 и всё, это им уже неинтересно. Приходят отпрашиваться с репетиций, потому что им «привезли кухню». А у нас ребята делают это потому, что они не могут не делать. Им это интересно, и вот…
Непрофессионалам гораздо интересней то, что они делают. И мы можем гораздо больших результатов достичь, чем профессионалы. Потому что профессионал — порой жёсткое клеймо. Даже если смотреть кто добился успеха — Владимир Машков, Евгений Миронов — тоже непрофессионалы в какой-то степени. Потому что они работают, вкалывают не определённое количество времени, а круглые сутки. Это какие-то монстры-любители, которые не могут жить без театра. А профессионалы живут где-то в провинции, в не лучших театрах, зарабатывают мало и неизвестно зачем этим занимаются.

— Как удаётся столько лет держать театр?

— По-разному… Мы стараемся делать спектакли, не повторяясь. Не люблю рутину. Каждый спектакль делаем в какой-то новой форме, ставим себе новые сложные задачи. Сейчас может быть, будет возможность спустя шесть лет бесплатной работы зарабатывать не только на ремонт, но и часть отдавать актёрам на гонорары. Вот это уже и материальная составляющая.
НА БУДУЩЕЕ
Павел Зорин рассказал, что у нас в Удмуртии есть драматурги 14 лет и актрисы за 60. Все вместе энтузиасты хотят создать творческую среду, найти какие-то новые эксперименты и веяния.
С самого университета я свободное время посвящал творчеству. В пять лет начал писать рассказы. Профессиональных писателей, мне кажется, их не бывает. Даже из литинститута не вышел пока ни один великий писатель. Литработники выходят… А настоящий писатель — это призвание.
— Павел Зорин главный режиссер театра «Les partisans»
По его словам, писатель — человек, который всё свободное время посвящает творчеству. Это писательство, тяга к литературе научили его тому, что посвящать любимому делу своё свободное время — это здорово. Потому что жизнь становится интереснее и осмысленнее. Литература привела Павла Зорина к драматургии, а она привела в театр.
И чтобы всё свободное время посвящать, как обычно люди делают… выпивают, отдыхают… мне интереснее заниматься таким полезным и интересным хобби, которое вырастает в дело жизни. Я слышал такое изречение, что «если заниматься только тем, что тебе нравится, то вся жизнь будет счастливой». В конце концов, это большое хобби перерастает в дело жизни, в профессию.
— Павел Зорин главный режиссер театра «Les partisans»
Это то, что даёт режиссёру и смысл, и счастье, когда он видит, что этим можно «заразить» людей, которые живут и работают вокруг. Наш собеседник признаёт, что знает много людей, которые сильно изменили свою судьбу. Например, учились в университете на историков, журналистов, переводчиков, у них была какая-то неясная перспектива, но потом они приходили в театр. Конечно, они не бросали вуз, в основном доучивались.

Например, был Женя Санников, который доучился на переводчика, а потом поехал поступать в Санкт-Петербург, закончил Петербургскую академию, теперь играет в лучшем театре МДТ и на главных ролях «поджимает» Данилу Козловского.
Это такой пример, когда на моих глазах человек совершенно меняет свою жизнь. И я горд за то, что мой вклад в это есть. Потому что вижу, что его жизнь стала гораздо интереснее и осмысленнее. Больше всего меня радует, что могу заразить ребят тем, чем я занимаюсь.
— Павел Зорин главный режиссер театра «Les partisans»
Занятие театром, попытка понять героев, разобрать какие-то ситуации, общаясь с людьми — всё это создаёт полноценную жизнь. Одновременно режиссёр и его подопечные изучают мир. Вряд ли можно сказать, что они получают точные ответы на какие-то важные вопросы. Но сам поиск и процесс поиска — в этом смысл жизни и есть.

Автор материала: Дмитрий Стрелков

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