По следам профессионалов: как экспортировать успешно

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Я бывал в ситуации, когда сидишь у партнеров в офисе, на 10-й встрече, давно уже закончили с презентациями. Сидят 15 человек в этой комнате и каждый из них нам говорит: мне все понравилось, у вас, ребята, все здорово. А решения нет, потому что нет человека, который бы сказал: так, всё всех устраивает. Этого финального момента когда нет – ничего не получится. Вывод: мы очень часто делаем ставку и общаемся не с теми людьми.