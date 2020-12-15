По следам профессионалов: как экспортировать успешно

Компания может потерять 80% потенциальных партнеров, если будет работать только на полной предоплате. Именно столько компаний в мире работают на условиях рассрочки или отсрочки платежей. «Естественно, не нужно соглашаться на 100% отсрочку без каких-либо гарантий и финансовых инструментов, сокращающих риски экспортера, это может быть хеджирование, страхование, банковская гарантия, аккредитив, форм закрытия рисков много», - уточнила Антоненко.
Однако ситуации бывают разные, здесь стоит учитывать и специфику товаров. «Мы не любим работать на постоплате. Даже имея 6-летний опыт экспорта, буквально на прошлой неделе столкнулись с тем, что согласовали с белорусской компанией контракт на условиях банковской гарантии. И, к сожалению, нам никто из банков не дал беззалоговую гарантию для белорусской госкомпании. В итоге мы потеряли 2 недели, пересогласовывали условия договора», - рассказал гендиректор ООО «Криотехника».