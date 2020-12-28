Персональный интернет-банк, его плюсы и возможности

Представьте ситуацию: вы получаете СМС с неизвестного номера, что вам якобы пришел перевод от незнакомца. Следом - сообщение, в котором вас просят вернуть на карту деньги, отправленные по ошибке. Ни в коем случае не переводите деньги! Авторами таких сообщений являются мошенники, который нашли данные где-то в открытом доступе. Вернув перевод, человек теряет свои деньги. Запомните: СберБанк отправляет СМС только с номеров 900 или 9000 и никогда не попросит перевести ему деньги, предоставить личные данные, данные банковской карты, логины, пароли и проверочные коды от личного кабинета.
Совет от СберБанка: игнорируйте любые сообщения о переводах с незнакомых и подозрительных номеров.