Персональный интернет-банк, его плюсы и возможности

Что такое «интернет-банк»? В первую очередь — это удобство. Раньше для того, чтобы заплатить за «коммуналку» или выполнить любую другую финансовую операцию, нужно было идти в банковское отделение. Сегодня же оплатить услуги, перевести деньги, поменять валюту, контролировать свои счета днем и ночью семь дней в неделю можно с помощью

. Достаточно иметь доступ к сети Интернет, ввести логин и пароль в мобильном приложении или интернет-банке.