  • $ 73.69 ↓
  • € 89.87 ↓

Персональный интернет-банк, его плюсы и возможности

ИА «Сусанин»
28 декабря 2020
Что такое «интернет-банк»? В первую очередь — это удобство. Раньше для того, чтобы заплатить за «коммуналку» или выполнить любую другую финансовую операцию, нужно было идти в банковское отделение. Сегодня же оплатить услуги, перевести деньги, поменять валюту, контролировать свои счета днем и ночью семь дней в неделю можно с помощью интернет-банка. Достаточно иметь доступ к сети Интернет, ввести логин и пароль в мобильном приложении или интернет-банке.

﻿А теперь подробнее о возможностях и плюсах интернет-банка на примере мобильного приложения «СберБанк Онлайн»[1].
Кредитный потенциал на главной странице приложения
Необходим кредит? Можно заполнить мини-анкету в разделе «Кредиты» на главном экране мобильного приложения и через несколько минут посмотреть список доступных кредитных предложений, а также проверить свою текущую кредитную нагрузку. Это удобно при планировании крупных покупок. Заявку на кредит затем можно будет подать прямо в приложении.

Кредитный потенциал рассчитывается бесплатно, действителен в течение тридцати дней и не является заявкой на кредит. При оформлении нескольких кредитных продуктов расчет будет автоматически обновлен. Если в приложении пока не видна эта функция, его нужно просто обновить.
«Копилка для сдачи» или «52 недели»
Тем, кто мечтает о большом серьезном приобретении, не всегда удается накопить на него, ведь жизнь требует ежедневных трат. И иногда необходимые «мелочи» забирают большую часть кошелька. Для того, чтобы была возможность накопить на крупную покупку, можно создать в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» цель и привязать к ней копилку - СберБанк как раз создал две новые: «Копилка для сдачи» и «52 недели».
Первая работает так. Можно выбрать степень округления - 10, 50 или 100 рублей. Купили жвачку за 35 рублей - после округления до 100 в копилку упадет 65. Сразу хочется реже покупать мелочи, а может, и наоборот - тратить больше, чтобы накопить быстрее.

Вторая «копилка» помогает накопить 13 780 рублей за год, начав всего с 10 рублей в неделю. Дело в ступеньках: на первой неделе копилка откладывает 10 рублей, на второй - 20, на третьей 30 - и так весь год. Сумма увеличивается постепенно, поэтому есть время привыкнуть. И накопить на что-то серьезное будет легче.
Кредитная история - за или против?
Кредитная история — это как зачетка, только в финансовом мире. Хорошие оценки играют на руку, а плохие - против.

﻿Поэтому СберБанк запустил подписку на изменения в кредитной истории. Эта функция поможет вовремя заметить, если мошенники пытаются оформить на вас кредит или кто-то без вашего ведома отправляет запросы в кредитное бюро (большое количество запросов негативно влияет на кредитный рейтинг). Услуга стоит всего 99 рублей в месяц, и не придется время от времени покупать отчет по кредитной истории.

Подписаться можно в разделе «Кредиты»: «Взять и рассчитать кредит», далее - «Уведомления по кредитной истории». Бдительность не помашет.
Главное - безопасность!
Представьте ситуацию: вы получаете СМС с неизвестного номера, что вам якобы пришел перевод от незнакомца. Следом - сообщение, в котором вас просят вернуть на карту деньги, отправленные по ошибке. Ни в коем случае не переводите деньги! Авторами таких сообщений являются мошенники, который нашли данные где-то в открытом доступе. Вернув перевод, человек теряет свои деньги. Запомните: СберБанк отправляет СМС только с номеров 900 или 9000 и никогда не попросит перевести ему деньги, предоставить личные данные, данные банковской карты, логины, пароли и проверочные коды от личного кабинета.

﻿Совет от СберБанка: игнорируйте любые сообщения о переводах с незнакомых и подозрительных номеров.
[1] Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию о мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте www.sberbank.ru.
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.


Популярное