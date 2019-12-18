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Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

ИА «Сусанин»
18 декабря 2019

22 декабря – День энергетика. Его в этом году с особой гордостью встретят на Глазовской ТЭЦ – в августе предприятию исполнилось 70 лет. Однако «старушкой» эту современную, модернизированную станцию вряд ли назовешь. Тому свидетель – Анатолий Васильевич Дошлыгин, на глазах которого создавалась история ТЭЦ. Один из старейших работников станции, он и сегодня держит руку на пульсе производства.
Анатолий Васильевич Дошлыгин – человек для Глазовской теплоэлектроцентрали легендарный: 37 лет, фактически целую эпоху, с 1958 по 1995 год он руководил котельным цехом. Для многих он и сейчас пример для подражания – в свои 94 года он сохранил удивительное жизнелюбие, освоил компьютер, по-прежнему водит автомобиль. Признается, что когда на него нахлынут воспоминания, садится в машину и едет за город, чтобы издали полюбоваться на свою ТЭЦ, вспомнить годы работы.

В 1950 году Дошлыгин приехал в Глазов по направлению после окончания Ивановского энергетического института имени Ленина. Сразу попал в котельный цех Глазовской ТЭЦ, которая только год как начала свою работу. С тех пор вся история ТЭЦ создавалась на глазах Анатолия Васильевича.

Сердце города

В Глазове ТЭЦ называют сердцем города. От него по трубам, как по сосудам, в город и на Чепецкий механический завод поступают тепло, горячая вода и электричество.
Метафора не преувеличена: 90% Глазова обогревает ТЭЦ, а значит от работы «сердца» напрямую зависит городская жизнь. Кроме того, Глазовский филиал «ОТЭК» работает в статусе единой теплоснабжающей компании, то есть несет всю ответственность за отопление города.

Своё тепло и электричество

История ТЭЦ в Глазове неразрывно связана с Чепецким механическим заводом.
Именно благодаря ему в городе возникла острая потребность в тепле и электричестве, чтобы построить свой независимый источник тепла и электричества в самые короткие сроки. В марте 1947 года началось строительство ТЭЦ, а уже 15 августа 1949 года она была запущена.
К концу 1950-го года было смонтировано пять котлов, тепло стали подавать на завод и в город, на мелкие предприятия, в жилые каменные дома. Город рос и развивался, необходимо было наращивать мощность производства, к концу 70-х был смонтирован 21 котел. Коллектив трудился очень напряженно: беспрерывно шли монтаж, наладка, пуск нового оборудования.
Анатолий
Дошлыгин

Родом с Чепецкого механического завода

Большую часть своей истории Глазовская ТЭЦ являлась цехом № 16 ЧМЗ. Это был один из самых крупных цехов завода, второй по численности работников.
Сегодня даже представить сложно, что из-за высокой зольности угля выбросы в атмосферу от теплоэлектроцентрали в начале 90-х составляли до 90 тысяч тонн: по тонне выбросов на каждого жителя.

Дошлыгин вспоминает о черном глазовском снеге, тысячах тонн вредных веществ.
Ситуацию тогда [в 1997 году, когда началась реконструкция ТЭЦ – прим.ред.] спас переход станции на газ. Наконец люди вздохнули, улучшилась экологическая ситуация, в цехах стало чисто и светло и условия труда на порядок выше.
Анатолий
Дошлыгин

Газовая турбина

Еще одной важной вехой в развитии ТЭЦ стала установка газовой турбины Siemens.
Это адаптированный для промышленных предприятий авиационный двигатель. В нём газ сгорает под высоким давлением, вращая турбину, которая в свою очередь вращает генератор. В начале двухтысячных газовые турбины, вырабатывающие электричество без паровых турбин, на ТЭЦ не использовались. Глазов стал пионером в этой области. Уже более десяти лет газовая турбина служит верой и правдой. А практика установки подобного оборудования стала стандартом и распространилась на всю страну.
Глазовская теплоэлектроцентраль стала основой для развития города, от её бесперебойного функционирования зависят быт и работа десятков тысяч людей. Несмотря на солидный возраст, темпы работы ТЭЦ вызывают восхищение.
Сергей Коновалов
глава Глазова

Современная история

Скоро 6 лет, как Глазовская теплоэлектроцентраль входит в «Объединенную теплоэнергетическую компанию» Росатома.
Такой объект требует постоянной модернизации. И она идет. У компании «ОТЭК» достаточно ресурсов, чтобы заниматься этим, внедряя новые технологии, реализуя инвестпроекты.

В химическом цехе ТЭЦ в 2018 году внедрили новую систему очистки воды для подпитки теплосети. В ноябре 2018 года смонтировано оборудование для автоматического контроля воднохимического режима. В Глазове реализован инвестпроект, позволяющий автоматически контролировать давление в тепловой сети длиной более 150 км.
Теплоэлектроцентраль в Глазове – одна из самых надежных в республике. Такой она была в советские годы, такой остается и сейчас. Реализация мероприятий по модернизации оборудования позволяет станции из года в год сохранять высокий запас прочности, обеспечивая город жизненно необходимыми ресурсами.
Дмитрий Сурнин
министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии

Ветераны наблюдают

На ТЭЦ есть традиция: в юбилеи приглашать в гости ветеранов производства.
ТЭЦ расположена на территории режимного предприятия, так что бывшим работникам на нее не попасть, только в дни праздников. Так случилось накануне 70-летнего юбилея производства. Около ста человек, тех, кто бережно хранит воспоминания о своем трудовом прошлом, приехали увидеть свои рабочие места, оценить изменения. Среди них, конечно же, был и Анатолий Васильевич Дошлыгин. Сотрудники котельного отделения котлотурбинного цеха ждали его с тревогой, переживали, вдруг что-то не понравится одному из самых требовательных руководителей, когда-то работавших на производстве. Но опасения были напрасны. За чистоту на производстве, за внимательное отношение к делу его жизни Анатолий Васильевич своих молодых коллег похвалил, просил рассказать о планах на будущее.

Задачи «старушки» ТЭЦ

Сегодня главная задача сотрудников Глазовской ТЭЦ – сделать производство электроэнергии конкурентным и востребованным.
Установленная мощность станции 89,5 МВт, однако действуют ограничения в электроэнергетике, которые не позволяют производить электроэнергию более 25 МВт. Все силы направлены на то, чтобы снять технологические ограничения, потенциально ввести законсервированные мощности, заставить работать их эффективно. Филиал ОТЭК будет генератором рабочих мест и новых технологий, компетенций для молодых специалистов. Они точно не окажутся на «старушке ТЭЦ». Системы управления элементами станции идут вперёд. Перед 70-летним производством стоят новые амбициозные планы.
Глазов приобрел славу благоустроенного города с отличной инфраструктурой, которая была создана в том числе благодаря работе всех поколений сотрудников ТЭЦ. 70 лет – это целая эпоха. За это время частью большой семьи теплоэлектроцентрали стали тысячи человек. Все они энергетики, для которых главным делом жизни стало производство тепла и света для родного города и завода. Я поздравляю ветеранов и всех своих коллег с Днем энергетика! Наша работа не прекращается ни на минуту, она требует постоянной внимательности, 365 дней в году, и в выходные, и в праздники, и в жару, и в холод, без сна и отдыха. Желаю вам крепкого здоровья! Пусть никогда не иссякнет энергия ваших душ и сердец, пусть высоко ценится ваш труд! А в ваших семьях пусть всегда будет любовь и уважение!
Игорь Корепанов
директор филиала АО «ОТЭК» в Глазове
Установленная мощность Глазовской ТЭЦ – 697 Гкал/час.

Электрическая мощность – 24,9 МВт.

Общая численность сотрудников – 297 человек.

Оборудование станции – это 5 энергетических котлов производительностью
75 тонн/час каждый, 4 водогрейных котла производительностью 100 Гкал/час; газовая турбина с котлом утилизатором мощностью 23,41 МВт, паровая турбина мощностью 1,49 МВт.

В качестве основного топлива на ТЭЦ используется газ.

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