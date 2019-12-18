Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

ТЭЦ расположена на территории режимного предприятия, так что бывшим работникам на нее не попасть, только в дни праздников. Так случилось накануне 70-летнего юбилея производства. Около ста человек, тех, кто бережно хранит воспоминания о своем трудовом прошлом, приехали увидеть свои рабочие места, оценить изменения. Среди них, конечно же, был и Анатолий Васильевич Дошлыгин. Сотрудники котельного отделения котлотурбинного цеха ждали его с тревогой, переживали, вдруг что-то не понравится одному из самых требовательных руководителей, когда-то работавших на производстве. Но опасения были напрасны. За чистоту на производстве, за внимательное отношение к делу его жизни Анатолий Васильевич своих молодых коллег похвалил, просил рассказать о планах на будущее.