Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

Глазов приобрел славу благоустроенного города с отличной инфраструктурой, которая была создана в том числе благодаря работе всех поколений сотрудников ТЭЦ. 70 лет – это целая эпоха. За это время частью большой семьи теплоэлектроцентрали стали тысячи человек. Все они энергетики, для которых главным делом жизни стало производство тепла и света для родного города и завода. Я поздравляю ветеранов и всех своих коллег с Днем энергетика! Наша работа не прекращается ни на минуту, она требует постоянной внимательности, 365 дней в году, и в выходные, и в праздники, и в жару, и в холод, без сна и отдыха. Желаю вам крепкого здоровья! Пусть никогда не иссякнет энергия ваших душ и сердец, пусть высоко ценится ваш труд! А в ваших семьях пусть всегда будет любовь и уважение!