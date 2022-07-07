В начале июля в Ижевске прошёл первый в Удмуртии электромобильный фестиваль. Участие в нём приняли как владельцы электрокаров, так и их продавцы. Задача выставки была — привлечь внимание жителей к самому факту существования транспорта на электрической тяге, а также развеивание мифов о нём. Ликбезом занимались эксперты, имеющие опыт обращения с электрокарами и понимающие их устройство не хуже производителей. Фестивалю предшествовал круглый стол по вопросам развития электрокаров в Удмуртии, проходивший в технопарке «Нобель».

Корреспондент ИА «Сусанин» побывал на двух связанных мероприятиях и рассказывает о ситуации с электрическим транспортом в России, а также разбирается в преимуществах и недостатках.