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Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

Электрокары:
плюсы и минусы экологичного транспорта

Андрей Бирюков
журналист
7 июля 2022

Источник: ИА «Сусанин»

В начале июля в Ижевске прошёл первый в Удмуртии электромобильный фестиваль. Участие в нём приняли как владельцы электрокаров, так и их продавцы. Задача выставки была — привлечь внимание жителей к самому факту существования транспорта на электрической тяге, а также развеивание мифов о нём. Ликбезом занимались эксперты, имеющие опыт обращения с электрокарами и понимающие их устройство не хуже производителей. Фестивалю предшествовал круглый стол по вопросам развития электрокаров в Удмуртии, проходивший в технопарке «Нобель».

Корреспондент ИА «Сусанин» побывал на двух связанных мероприятиях и рассказывает о ситуации с электрическим транспортом в России, а также разбирается в преимуществах и недостатках.

Отечественный опыт

В 2022 году на улицах Ижевска машин с электрическим двигателем стало появляться заметно больше, чем годами ранее.

Источник: ИА «Сусанин»

Технологический бум требует решений: так, в Ижевске уже появились несколько зарядных станций, которые позволяют зарядить автомобиль прямо на улице, а некоторые автосервисы уже начали ориентироваться на ремонт электрокаров.
фото: тесла лето, источник: ИА «Сусанин»

Стоит отметить, что на 1 января 2022 года в Удмуртии было зарегистрировано 198 электромобилей. Однако в это число включено и 104 гибридных автомобиля, то есть которые работают как на бензине, так и на электричестве.

Вопрос о развитии машин, работающих на электродвигателе, становится всё более актуальным для страны. Как писала «Газета.ру», завод в Калининградской области заявил, что в 2023 году он выпустит первые отечественные образцы экотранспорта. Прежде всего появятся седаны и кроссоверы, в дальнейшем планируется наладить производство хетчбэков и минивэнов. Цена на такую машину составит конкуренцию западным аналогам, заверяют на заводе.

Мировой опыт

В 2021 году Европейская комиссия решила, что к 2035 году откажется от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и перейдёт на экологичный транспорт.

Источник: unsplash.com

В основном решение было связано с экологическими причинами. Как писала «Российская газета», к 2030 году Еврокомиссия планировала сократить выбросы CO2 (углекислый газ) на 55% в сравнении с 2021 годом. После 2035 года планируется ввести запрет на продажу автомобилей с ДВС.

Кроме того, в Норвегии 84% проданных в январе 2022 года автомобилей были электрокары. «Лента.ру» писала, что из 8 тыс. проданных авто всего 387 были на ДВС.

Кроме того, китайская компания BYD, производящая машины на электричестве, за половину 2022 года продала более 640 тыс. таких автомобилей. По данным «Российской газеты», это больше прошлогодних показателей на 315%. Она уже составила конкуренцию известной в США компании Tesla: её показатель – 564 тыс. автомобилей.

Что-то мешает

Соинвестор технопарка «Нобель» Григорий Ушаков выделил несколько вещей, которые мешают развитию гражданского электротранспорта в России.

Источник: ИА «Сусанин»

Первая — неосведомлённость. Не все знают, что существует транспорт, работающий на электричестве. К тому же, знающие о его наличии могут не понимать принципов работы.

Вторая — инфраструктура. В России мало мест, где можно зарядить автомобиль, что уж говорить про сервисы, где готовы отремонтировать новеллу. Также нет понимания и того, как организовать всё это: как заряжать машину, чем, откуда брать электричество и так далее.

Третья — барьеры. Сюда относится работа с государством. Заполучить машину из-за рубежа — довольно дорогое удовольствие, а уж тем более согласовать с властями установку зарядных станций для таких автомобилей и систему оплаты.

Преимущества

У электромобилей есть множество преимуществ, в силу которых они и становятся популярными с каждым годом. Выделим основные моменты.

Источник: ИА «Сусанин»

1
Выбросов токсичных выхлопов у электромобилей (в том числе гибридных) значительно меньше, чем у авто на бензине. По данным Центра исследований по энергетике и чистому воздуху из Финляндии, из-за загрязнения воздуха в мире ежегодно умирает порядка 4,5 млн человек. К слову о Финляндии: «Российская газета» писала, что в 2019 году жители страны купили 1,9 тыс. машин с электродвигателем, а в 2020 году — уже более 4 тыс. Такой рост был связан с государственной программой, по которой жители могут сдать в утиль автомобиль на бензине и получить компенсацию на покупку другой машины, включая экологичную. По подсчётам журналистов, водители могут получить компенсацию примерно 4,5 тыс. евро (четверть миллиона рублей).
2
Малый износ. Известны случаи, когда прослужившая около 10 лет машина имела состояние батареи более 90%, то есть была пригодна для дальнейшего использования.
3
Экономия денег. Владельцы электрокаров делятся опытом: на содержание авто с двигателем внутреннего сгорания уходило почти 9 тыс. рублей, на электромобиль — порядка 1 тыс. рублей. Кроме того, ижевский экоблогер Диана Нуриева разговаривала с владелицей другой экологичной машины — и та подсчитала, что за 1,5 года использования авто на бензине она бы потратила около 120 тыс. рублей, а на зарядку электрокара — порядка 20 тыс.

Источник: unsplash.com

Также эксперты включают в число плюсов то, что использованные аккумуляторы можно переработать. В России есть три предприятия, которые этим занимаются: в Пятигорске, Новосибирске и Челябинске. Ещё один завод строится Росатомом в Калининграде.

Кроме того, использованные батареи не обязательно сразу утилизировать: их можно задействовать повторно — это называется «рециклинг», объясняет Диана Нуриева. Если аккумуляторы не могут использоваться в машине, то их можно поставить в накопители электроэнергии домов.

Недостатки

О недостатках электрокаров поговорили и во время Электромобильного фестиваля «ЭкоДрайв», который прошёл 2 июля. Так, сторонники ДВС и электродвигателей отметили ряд недостатков экологичного транспорта.

Источник: ИА «Сусанин»

1
Электрокар, если и брать, то нужно учитывать необходимость в нём. Если предстоят дальние поездки, то здесь экологичный транспорт может проиграть двигателю внутреннего сгорания: заряд закончится быстрее, чем бензин, а залить полный бак намного быстрее, чем полностью зарядить батарею.
2
Запас хода зимой и летом отличается почти вдвое. Если летом он составляет условно 100 километров, то зимой может превратиться в 50-60. На это влияют погодные условия: система не только подогревает батарею, но и салон, сидения и так далее.
3
Увеличенный вес. По мнению инженера с сайта «Хабр», электромотор вместе с батареей весит больше, чем ДВС с трансмиссией и баком.
4
Вследствие веса возможен более быстрый износ покрышек и подвески.
5
Отсутствие инфраструктуры. Не везде есть зарядные станции, однако часто машину можно зарядить от обычной розетки, что может быть не очень удобно.
6
Батарея. Несмотря на все её плюсы, она очень «капризная»: нельзя перегревать, переохлаждать, а ещё она может быстро загореться.
Источник: ИА «Сусанин»
Источник: unsplash.com
Таким образом, можно сказать, что плюсов и минусов у машин на электрическом двигателе примерно одинаковое количество. И вновь: если и брать такое авто, то надо учитывать потребность в нём и возможности обслуживания (например, зарядки батареи).

Иные особенности

Машины с электрическим двигателем имеют определённые особенности. Некоторым водителям знакома история, когда авто не заводится на морозе — в электрокарах чаще всего предусмотрена система, так называемый «климат», когда в холод батарея подогревается до нужной температуры, а в жару, наоборот, охлаждается.

Источник: ИА «Сусанин»

Непросвещённые люди могут считать, что на таких машинах стоят какие-то особенные запчасти. На деле же условная Tesla использует подвеску и другие технические части от иномарок вроде Mercedes, а электроника — это обычный компьютер. Специалисты по ремонту электрической части есть, например, в Москве — и они могут удалённо подключиться к системе.

Также некоторые люди считают, что когда-нибудь точно так же, удалённо, автомобиль может заблокировать производитель — из-за санкций. Однако эксперты уверены: никто на это не пойдёт, потому что это невыгодно с точки зрения маркетинга. А даже если такое и произойдёт, в России найдутся специалисты, которые смогут снять блокировку.

Автору материала в рамках фестиваля электромобилей удалось прокатиться на Tesla, которой, как заявляет хозяин, десять лет — и к текущему моменту состояние батареи выше 95%. Также можно отметить и тихий ход, двигатель практически не слышно. Упомянутая машина оборудована по последнему слову техники: есть восемь камер на корпусе, которые позволяют видеть обстановку вокруг. По словам водителя, это намного удобнее зеркал — тем не менее они всё равно имеются. Вместе с тем в машине есть интернет, который передаётся от спутника в космосе.

Источник: ИА «Сусанин»

Вишенкой на торте можно назвать беспилотное вождение. Такие автомобили уже могут выезжать на дороги общего пользования в некоторых регионах: например, в Москве и Татарстане.

Как считает председатель сообщества владельцев электромобилей и гибридов Удмуртской Республики Андрей Орлов, в городах необходимо организовать зарядные станции в тех местах, где люди часто бывают — на придомовых территориях или возле офисов. Также нужны «быстрые станции», которые могут быть актуальны для трасс за пределами населённых пунктов.

На обычных станциях, по словам Андрея Орлова, зарядка автомобиля занимает порядка 5-8 часов, в зависимости от объёма двигателя и мощности станции. На «быстрых» — 5-40 минут, однако у такой зарядки есть свои минусы, например, увеличение износа аккумулятора.

Станет ли Удмуртия электромобильным регионом?

Можно сказать, что она уже стала им — как упоминалось ранее, по всей республике на учёт поставлены порядка 200 электрокаров.

Источник: ИА «Сусанин»

Некоторые из них регулярно разъезжают по улицам удмуртской столицы. Однако говорить о полном замещении машин с двигателями внутреннего сгорания нельзя, во всяком случае, в ближайшие годы. Надо учесть, что всё это зависит не только от автовладельцев — захотят ли они перейти на электричество — но и от государства, бизнеса и нас самих.

Например, в Сарапуле на электрогенераторном заводе уже делают промышленный электротранспорт. В 2022 году планировалось увеличить вдвое его производство. Кроме того, в Удмуртии водители авто на электричестве освобождены от транспортных налогов.
Если государство и дальше пойдёт навстречу новым технологиям, то у Удмуртии есть шансы стать опытной площадкой, как соседний Иннополис. Дело не только в льготах для автолюбителей, но и возможностях для бизнеса: нужны квалифицированные автосервисы, зарядные станции. В условиях, когда электротранспорт не сильно развит, такие проекты могут быть убыточными — и здесь им будет необходима поддержка.

Автор материала: Андрей Бирюков
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