Электрокары:
плюсы и минусы экологичного транспорта
7 июля 2022
Источник: ИА «Сусанин»
Корреспондент ИА «Сусанин» побывал на двух связанных мероприятиях и рассказывает о ситуации с электрическим транспортом в России, а также разбирается в преимуществах и недостатках.
Отечественный опыт
Отечественный опыт
В 2022 году на улицах Ижевска машин с электрическим двигателем стало появляться заметно больше, чем годами ранее.
Источник: ИА «Сусанин»
фото: тесла лето, источник: ИА «Сусанин»
Стоит отметить, что на 1 января 2022 года в Удмуртии было зарегистрировано 198 электромобилей. Однако в это число включено и 104 гибридных автомобиля, то есть которые работают как на бензине, так и на электричестве.
Вопрос о развитии машин, работающих на электродвигателе, становится всё более актуальным для страны. Как писала «Газета.ру», завод в Калининградской области заявил, что в 2023 году он выпустит первые отечественные образцы экотранспорта. Прежде всего появятся седаны и кроссоверы, в дальнейшем планируется наладить производство хетчбэков и минивэнов. Цена на такую машину составит конкуренцию западным аналогам, заверяют на заводе.
Мировой опыт
Мировой опыт
В 2021 году Европейская комиссия решила, что к 2035 году откажется от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и перейдёт на экологичный транспорт.
Источник: unsplash.com
Кроме того, в Норвегии 84% проданных в январе 2022 года автомобилей были электрокары. «Лента.ру» писала, что из 8 тыс. проданных авто всего 387 были на ДВС.
Кроме того, китайская компания BYD, производящая машины на электричестве, за половину 2022 года продала более 640 тыс. таких автомобилей. По данным «Российской газеты», это больше прошлогодних показателей на 315%. Она уже составила конкуренцию известной в США компании Tesla: её показатель – 564 тыс. автомобилей.
Что-то мешает
Что-то мешает
Соинвестор технопарка «Нобель» Григорий Ушаков выделил несколько вещей, которые мешают развитию гражданского электротранспорта в России.
Источник: ИА «Сусанин»
Вторая — инфраструктура. В России мало мест, где можно зарядить автомобиль, что уж говорить про сервисы, где готовы отремонтировать новеллу. Также нет понимания и того, как организовать всё это: как заряжать машину, чем, откуда брать электричество и так далее.
Третья — барьеры. Сюда относится работа с государством. Заполучить машину из-за рубежа — довольно дорогое удовольствие, а уж тем более согласовать с властями установку зарядных станций для таких автомобилей и систему оплаты.
Преимущества
Преимущества
У электромобилей есть множество преимуществ, в силу которых они и становятся популярными с каждым годом. Выделим основные моменты.
Источник: ИА «Сусанин»
Источник: unsplash.com
Кроме того, использованные батареи не обязательно сразу утилизировать: их можно задействовать повторно — это называется «рециклинг», объясняет Диана Нуриева. Если аккумуляторы не могут использоваться в машине, то их можно поставить в накопители электроэнергии домов.
Недостатки
Недостатки
О недостатках электрокаров поговорили и во время Электромобильного фестиваля «ЭкоДрайв», который прошёл 2 июля. Так, сторонники ДВС и электродвигателей отметили ряд недостатков экологичного транспорта.
Источник: ИА «Сусанин»
Иные особенности
Иные особенности
Машины с электрическим двигателем имеют определённые особенности. Некоторым водителям знакома история, когда авто не заводится на морозе — в электрокарах чаще всего предусмотрена система, так называемый «климат», когда в холод батарея подогревается до нужной температуры, а в жару, наоборот, охлаждается.
Источник: ИА «Сусанин»
Также некоторые люди считают, что когда-нибудь точно так же, удалённо, автомобиль может заблокировать производитель — из-за санкций. Однако эксперты уверены: никто на это не пойдёт, потому что это невыгодно с точки зрения маркетинга. А даже если такое и произойдёт, в России найдутся специалисты, которые смогут снять блокировку.
Автору материала в рамках фестиваля электромобилей удалось прокатиться на Tesla, которой, как заявляет хозяин, десять лет — и к текущему моменту состояние батареи выше 95%. Также можно отметить и тихий ход, двигатель практически не слышно. Упомянутая машина оборудована по последнему слову техники: есть восемь камер на корпусе, которые позволяют видеть обстановку вокруг. По словам водителя, это намного удобнее зеркал — тем не менее они всё равно имеются. Вместе с тем в машине есть интернет, который передаётся от спутника в космосе.
Источник: ИА «Сусанин»
Как считает председатель сообщества владельцев электромобилей и гибридов Удмуртской Республики Андрей Орлов, в городах необходимо организовать зарядные станции в тех местах, где люди часто бывают — на придомовых территориях или возле офисов. Также нужны «быстрые станции», которые могут быть актуальны для трасс за пределами населённых пунктов.
На обычных станциях, по словам Андрея Орлова, зарядка автомобиля занимает порядка 5-8 часов, в зависимости от объёма двигателя и мощности станции. На «быстрых» — 5-40 минут, однако у такой зарядки есть свои минусы, например, увеличение износа аккумулятора.
Станет ли Удмуртия электромобильным регионом?
Станет ли Удмуртия электромобильным регионом?
Можно сказать, что она уже стала им — как упоминалось ранее, по всей республике на учёт поставлены порядка 200 электрокаров.
Источник: ИА «Сусанин»
Например, в Сарапуле на электрогенераторном заводе уже делают промышленный электротранспорт. В 2022 году планировалось увеличить вдвое его производство. Кроме того, в Удмуртии водители авто на электричестве освобождены от транспортных налогов.