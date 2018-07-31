Дом последней надежды

Мы стараемся, в первую очередь, создавать домашнюю обстановку, - рассказывает священник. - Все вместе обедаем, стараемся покупать бабушкам и дедушкам нашим сладости, гуляем. В воскресные дни и по праздникам у нас службы, но приходит тот, кто может и хочет, никакой "обязаловки" нет. Но вот с алкоголем - нет, сухой закон у нас. Я раньше им позволял по праздникам по бокалу вина, думал - православные люди, ответственные. Конечно, это оказалось совершенно не так. Может и православные, но безответственные точно все! - отец Димитрий смеется так заразительно, что я невольно улыбаюсь тоже. - Вот двое у меня как-то на Пасху напились вина, поссорились и как давай тут бузить. Один слепой, другой, Юра, на коляске. И слепой за Юрой с палкой по всему фойе гонял, а тот от него. Еле я их разогнал! Тогда и сделали постановление - за употребление штраф 500 рублей, курение в комнате, сквернословие - штраф 200 рублей.