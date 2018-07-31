Дом последней надежды

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У нас с больницей такая чехарда была, непонятно было, то ли закроется, то ли нет. А в больнице социальные палаты - старики со всего района лежали. И в Сарапуле ко мне подходили не раз возле храма бомжи - батюшка, возьмите к себе, жить негде. Так и появилась идея устроить здесь приют для одиноких, бездомных и тех, кому некуда идти. Идея была - создать что-то наподобие монастыря, общину, чтобы не только о теле, но и о душе думать. Я написал прошение в администрацию района, с просьбой передать под эти цели здание, школе-то его держать на балансе невыгодно. Они согласились. Два года еще строительные работы шли, мы в 2008 году только открылись. Сначала один класс переоборудовал на три комнаты, практически сразу они оказались заняты - из больницы людей перевели сюда, уральские кое-кто попросились. А потом как только места появлялись, они сразу же заполнялись.