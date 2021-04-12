Долгая дорога в космос
Юрий Абашев
журналист
журналист
12 апреля 2021
Источник: goskatalog.ru
Материал подготовлен при участии ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – опорного банка оборонно-промышленного комплекса страны, партнера государственной корпорации «Роскосмос».
Ровно 60 лет назад с полёта Юрия Гагарина начался новый этап в истории человечества. Люди, покорив Землю, проложили себе дорогу за пределы атмосферы.
Через тернии
Первому полёту человека в космос предшествовала долгая и кропотливая работа десятков тысяч умов. Перед советскими конструкторами стояли две основные задачи: создать мощности для преодоления земного притяжения и разработать космический аппарат, пригодный для полёта в нём живого существа.
В августе 1957 года успешно прошла испытание первая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. Дальность её полёта составляла 8 тыс. км. Советская «семёрка» могла развить сначала первую космическую скорость (7,9 км/с), которая позволяла выводить аппараты на круговую орбиту, а затем вторую космическую скорость (11,2 км/с), давшую возможность покинуть железные тиски земного притяжения.
В августе 1957 года успешно прошла испытание первая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. Дальность её полёта составляла 8 тыс. км. Советская «семёрка» могла развить сначала первую космическую скорость (7,9 км/с), которая позволяла выводить аппараты на круговую орбиту, а затем вторую космическую скорость (11,2 км/с), давшую возможность покинуть железные тиски земного притяжения.
4 октября 1957 года «семёрка» вывела на орбиту советский аппарат «Спутник-1», в прямом смысле наделавший шум во всём мире. Излучаемые им звуки телеграфных «бипов», фиксировались радиоприёмниками в любой точке планеты.
Спустя два года советские аппараты «Луна-1» и «Луна-2» первыми в мире достигли второй космической скорости и добрались до естественного спутника Земли.
Оставалось испытать космический полёт на живых организмах. Первыми границ космоса достигли собаки Дезик и Цыган ещё 22 июля 1951 года. Оба пса благополучно вернулись на землю. 9 лет друзья человека ценой своей жизни прокладывали дорогу людям за пределы Земли.
Последней собакой, которая побывала в космосе перед запуском человека, была Звездочка. Это имя дал ей перед стартом молодой лётчик-испытатель Юрий Гагарин. 25 марта 1961 года хвостатый космонавт успешно приземлился с Саратовской области, недалеко от деревни Смеловки. Через 18 дней в космос отправился первый человек.
Оставалось испытать космический полёт на живых организмах. Первыми границ космоса достигли собаки Дезик и Цыган ещё 22 июля 1951 года. Оба пса благополучно вернулись на землю. 9 лет друзья человека ценой своей жизни прокладывали дорогу людям за пределы Земли.
Последней собакой, которая побывала в космосе перед запуском человека, была Звездочка. Это имя дал ей перед стартом молодой лётчик-испытатель Юрий Гагарин. 25 марта 1961 года хвостатый космонавт успешно приземлился с Саратовской области, недалеко от деревни Смеловки. Через 18 дней в космос отправился первый человек.
Покорители космоса — Белка и Стрелка
Источник: goskatalog.ru
Он махнул рукой
Разработка корабля для полёта в космос была передана Особому конструкторскому бюро №1, которым руководил Сергей Королёв. Ведущим конструктором стал Олег Ивановский, за плечами которого было создание первых спутников.
Корабль Юрий Гагарина «Восток-1»
Источник goskatalog.ru
Сергей Павлович Королёв
Источник: goskatalog.ru
Подготовку космонавтов возглавил герой спасения челюскинцев, участник Великой Отечественной войны генерал-лейтенант авиации Николай Каманин. Он собрал первый отряд покорителей космоса, состоявший из 20 лётчиков реактивной авиации. Летом 1960 года из них отобрали шестерых: Юрия Гагарина, Германа Титова, Андрияна Николаева, Павла Поповича, Григория Нелюбова и Валерия Быковского.
Первопроходцев готовили к длительной изоляции, скачкам давления, кислородному голоданию, высокой температуре, перегрузкам и невесомости. 8 апреля 1961 года основным пилотом утвердили Юрия Гагарина, его заместителем стал Герман Титов.
Первопроходцев готовили к длительной изоляции, скачкам давления, кислородному голоданию, высокой температуре, перегрузкам и невесомости. 8 апреля 1961 года основным пилотом утвердили Юрия Гагарина, его заместителем стал Герман Титов.
“
Трудно решать, кого посылать на верную смерть, и столь же трудно решить, кого из двух-трех достойных сделать мировой известностью и навеки сохранить его имя в истории человечества.
Николай Каманин
генерал-лейтенант авиаци
Запуск человека, несмотря на требования советского правительства, постоянно откладывался то Королёвым, то Каманиным. Оба хотели довести технику и космонавтов до 100% готовности. С космонавтами отрабатывались действия во внештатных ситуациях, ракета-носитель и корабль, названный «Восток-1», доводились «до ума».
Исторический старт назначили на 12 апреля 1961 года. Гагарин накануне полёта написал жене и детям прощальное письмо, которое опубликуют лишь после его гибели в 1968 году, ТАСС подготовило три разных сообщения о полёте: об успехе, о гибели космонавта и на случай его приземления за рубежом.
В 9:07 по московскому времени Юрий Гагарин произнёс своё знаменитое «поехали» и космический корабль «Восток» стартовал с космодрома Байконур. 108 минут продолжался полёт. Всё это время Гагарин был на связи с центром управления. Он сообщал о своих ощущениях, состоянии и работе систем корабля.
Исторический старт назначили на 12 апреля 1961 года. Гагарин накануне полёта написал жене и детям прощальное письмо, которое опубликуют лишь после его гибели в 1968 году, ТАСС подготовило три разных сообщения о полёте: об успехе, о гибели космонавта и на случай его приземления за рубежом.
В 9:07 по московскому времени Юрий Гагарин произнёс своё знаменитое «поехали» и космический корабль «Восток» стартовал с космодрома Байконур. 108 минут продолжался полёт. Всё это время Гагарин был на связи с центром управления. Он сообщал о своих ощущениях, состоянии и работе систем корабля.
Олег Генрихович Ивановский
Источник: goskatalog.ru
Первый отряд космонавтов: Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский, Валентина Терешкова, Константин Феоктистов, Владимир Комаров, Борис Волынов, Павел Беляев и Алексей Леонов
Источник goskatalog.ru
Высокоточная аппаратура связи для аппарата «Восток-1» была изготовлена на ижевском Мотозаводе. Там же выпустили электромоделирующую станцию «Электрон», которая рассчитала траекторию полёта корабля Гагарина. Советский космонавт сделал один виток вокруг Земли и в 10:55 по московскому времени приземлился в Саратовской области, недалеко от деревни Смеловки.
За участие в первом запуске человека в космос Мотозавод в июне 1961 года получил Орден Ленина. В последующем разрабатываемые предприятием приборы телеметрии, которые регистрируют параметры полёта и передают их на землю, использовались в проектах «Союз», «Прогресс», «Протон», «Буран-Энергия», орбитальной станции «Мир» и в других.
За участие в первом запуске человека в космос Мотозавод в июне 1961 года получил Орден Ленина. В последующем разрабатываемые предприятием приборы телеметрии, которые регистрируют параметры полёта и передают их на землю, использовались в проектах «Союз», «Прогресс», «Протон», «Буран-Энергия», орбитальной станции «Мир» и в других.
Вперёд, к Венере!
До эпохи покорения Марса взор землян был устремлён к нашей ближайшей соседке — Венере. Если через телескопы на красной планете можно было разглядеть пустынную поверхность, то на Венере наблюдалась плотная атмосфера с облаками и тучами. Это наводило на мысль, что на ней вполне может быть жизнь.
Источник goskatalog.ru
Интерес подогревала научная фантастика тех лет, которая представляла планету, покрытую джунглями, полными различных существ, океаны и реки. По массе и размерам Земля и Венера очень похожи, обе они находятся в так называемой зоне обитания, где не слишком холодно и не слишком жарко. Однако, когда наука добралась до нее, то фантастика быстро улетучилась.
Наибольшего успеха в изучении Венеры достиг Советский Союз, который ещё в 1961 году направил к ней первые космические аппараты. Первые шаги были неудачными. Тогда ещё мы мало знали о Венере. Не знали, например, что на поверхности не рай, а настоящий ад с температурой до 475 градусов Цельсия, а давление в 93 раза выше, чем на Земле.
Наибольшего успеха в изучении Венеры достиг Советский Союз, который ещё в 1961 году направил к ней первые космические аппараты. Первые шаги были неудачными. Тогда ещё мы мало знали о Венере. Не знали, например, что на поверхности не рай, а настоящий ад с температурой до 475 градусов Цельсия, а давление в 93 раза выше, чем на Земле.
Цветные снимки поверхности Венеры
Источник goskatalog.ru
Источник: vk.com/cosmosprosto
Советские аппараты «Венера-1» и «Венера-2» выходили из строя ещё на подлёте к планете, сказывались неизученные доселе условия тех космических окрестностей. «Венере-3» повезло больше. Устранив недостатки её предшественников, советские учёные смогли посадить аппарат на поверхность. «Тройка» стала первым в истории рукотворным объектом, достигшим другой планеты. Передать какие-либо данные не вышло из-за потерянного управления, но в руки учёных попала ценная информация о космическом и околопланетном пространстве.
Следующий аппарат «Венера-4» смог собрать данные о плотности, давлении и температуре. Тогда весь мир узнал, что венерианская атмосфера состоит из углекислого газа на 90%. На этом аппарате была установлена радиотелеметрическая система, разработанная специалистами Ижевского радиозавода.
15 декабря 1970 года аппарат «Венера-7» впервые в истории мягко приземлился на поверхность «утренней звезды». С этого момента начинается более детальное изучение планеты. В последующем аппараты «Венера» передали панорамные и цветные снимки планеты и даже звук.
Всего с 1961 по 1983 год СССР отправил к Венере 16 межпланетных станций, которые открыли для землян соседку Земли. Эти знания до сих пор являются основой нашего представления об «утренней звезде».
Следующий аппарат «Венера-4» смог собрать данные о плотности, давлении и температуре. Тогда весь мир узнал, что венерианская атмосфера состоит из углекислого газа на 90%. На этом аппарате была установлена радиотелеметрическая система, разработанная специалистами Ижевского радиозавода.
15 декабря 1970 года аппарат «Венера-7» впервые в истории мягко приземлился на поверхность «утренней звезды». С этого момента начинается более детальное изучение планеты. В последующем аппараты «Венера» передали панорамные и цветные снимки планеты и даже звук.
Всего с 1961 по 1983 год СССР отправил к Венере 16 межпланетных станций, которые открыли для землян соседку Земли. Эти знания до сих пор являются основой нашего представления об «утренней звезде».
Время перемен
80-е годы стали для отечественной космонавтики золотыми. В 1986 году на орбиту вывели основной 20-тонный модуль пилотируемой станции «Мир», на котором сменяющий друг друга экипаж проводил научные эксперименты. На земле воплощался в жизнь проект советского многоразового космического корабля «Буран».
Источник goskatalog.ru
Однако после распада СССР для космической отрасли наступили непростые времена.
События 1991 года привели к заморозке многих космических проектов, но не к их отмене. Тем не менее в марте 1993 года был свёрнут проект «Буран». Его единственный полёт был беспилотный и состоялся 15 ноября 1988 года. Корабль совершил два витка по околоземной орбите и приземлился на аэродроме Байконура.
В 1992 году Россия и США заключили соглашение о сотрудничестве в освоении космоса. Была разработана совместная программа «Мир-Шаттл». Орбитальную станцию стали посещать интернациональные экипажи. После 1991 года «Мир» прирос ещё двумя модулями, использующимися для изучения атмосферы и поверхности Земли.
События 1991 года привели к заморозке многих космических проектов, но не к их отмене. Тем не менее в марте 1993 года был свёрнут проект «Буран». Его единственный полёт был беспилотный и состоялся 15 ноября 1988 года. Корабль совершил два витка по околоземной орбите и приземлился на аэродроме Байконура.
В 1992 году Россия и США заключили соглашение о сотрудничестве в освоении космоса. Была разработана совместная программа «Мир-Шаттл». Орбитальную станцию стали посещать интернациональные экипажи. После 1991 года «Мир» прирос ещё двумя модулями, использующимися для изучения атмосферы и поверхности Земли.
К орбитальной станции «Мир» приближается грузовой корабль «Прогресс»
Источник goskatalog.ru
Измерительный комплекс космодрома Байконур
Источник goskatalog.ru
Результатом сотрудничества стала идея создания международной космической станции (МКС). В работу включились несколько национальных космических агентств, и 20 ноября 1998 года Россия вывела на орбиту первый модуль станции.
Но выработка ресурса, постоянные аварии и обслуживание привели к решению о затоплении станции. 23 марта того же года «Мир», проработавший 15 лет вместо трёх запланированных, рухнул в воды Тихого океана.
Но при этом России удалось сохранить за собой крупнейший космодром мира Байконур.
В 1994 году Россия и Казахстан договорились о том, что Россия арендует космодром, который является одной из главных мировых стартовых площадок для запуска как российских, так и зарубежных космических кораблей.
Но выработка ресурса, постоянные аварии и обслуживание привели к решению о затоплении станции. 23 марта того же года «Мир», проработавший 15 лет вместо трёх запланированных, рухнул в воды Тихого океана.
Но при этом России удалось сохранить за собой крупнейший космодром мира Байконур.
В 1994 году Россия и Казахстан договорились о том, что Россия арендует космодром, который является одной из главных мировых стартовых площадок для запуска как российских, так и зарубежных космических кораблей.
Наши дни
2020 год сократил количество пусков, произведённых Роскосмосом. За год их было 15.
«Из-за пандемии пришлось отложить часть проектов, например, российско-европейскую марсианскую миссию «Экзомарс-2020», реализация которой запланирована на 2022 год. Цель миссии — поиск возможных следов ранней жизни на красной планете», — рассказал эксперт Информационного центра по атомной энергии, научный журналист Михаил Котов.
Несмотря на задержку «Экзомарса», российская космонавтика может похвастаться успехом в скоростной доставке космических кораблей на МКС.
«Из-за пандемии пришлось отложить часть проектов, например, российско-европейскую марсианскую миссию «Экзомарс-2020», реализация которой запланирована на 2022 год. Цель миссии — поиск возможных следов ранней жизни на красной планете», — рассказал эксперт Информационного центра по атомной энергии, научный журналист Михаил Котов.
Несмотря на задержку «Экзомарса», российская космонавтика может похвастаться успехом в скоростной доставке космических кораблей на МКС.
Источник goskatalog.ru
Российский пилотируемый корабль «Союз МС-17» с космонавтами на борту достиг станции за два витка вокруг Земли, что стало абсолютным рекордом. Полёт длился три часа и три минуты, а не двое суток, как раньше. Для этого потребовались максимально точные расчёты баллистики, а также сверхточное выполнение команд по корректировке орбиты.
«Это даёт возможность обеспечивать дополнительную безопасность космонавтам. Если первые три часа полёт сопровождается эйфорией, то дальше людей накрывает апатия. Начинается привыкание к космосу. Многим становится плохо. Этот момент приходилось переживать в тесноте «Союза» или стыковаться в не самой лучшей физической форме. Трёхчасовой полёт позволяет избежать таких ситуаций, и космонавты проходят адаптацию в более комфортных условиях МКС», — отметил Котов.
«Это даёт возможность обеспечивать дополнительную безопасность космонавтам. Если первые три часа полёт сопровождается эйфорией, то дальше людей накрывает апатия. Начинается привыкание к космосу. Многим становится плохо. Этот момент приходилось переживать в тесноте «Союза» или стыковаться в не самой лучшей физической форме. Трёхчасовой полёт позволяет избежать таких ситуаций, и космонавты проходят адаптацию в более комфортных условиях МКС», — отметил Котов.
Также снижается нагрузка и на работников центра управления полётами, что в свою очередь приводит к финансовой экономии. С другой стороны, двухвитковая система накладывает ограничения на время старта, окно которого ограничивается считанными секундами.
Россия по-прежнему остаётся на передовой фундаментальной науки. Один из ярких проектов в этой области — создание орбитальной астрофизической обсерватории, которая составляет полную карту вселенной в рентгеновском диапазоне.
«Спектр» даёт ответы на многие вопросы формирования вселенной. Благодаря полученной им информации была обнаружена ранее неизвестная огромная структура ниже плоскости Млечного пути. Учёные предполагают, что это часть Северного Полярного шпура, который в свою очередь может быть остатком взорвавшейся звезды, но единого мнения в научной среде пока нет.
Россия по-прежнему остаётся на передовой фундаментальной науки. Один из ярких проектов в этой области — создание орбитальной астрофизической обсерватории, которая составляет полную карту вселенной в рентгеновском диапазоне.
«Спектр» даёт ответы на многие вопросы формирования вселенной. Благодаря полученной им информации была обнаружена ранее неизвестная огромная структура ниже плоскости Млечного пути. Учёные предполагают, что это часть Северного Полярного шпура, который в свою очередь может быть остатком взорвавшейся звезды, но единого мнения в научной среде пока нет.
Обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма». Компьютерная модель
Источник wikimedia.org
Данные «Спектра» показали, что эти две структуры напоминают по форме достаточно симметричные песочные часы. Это говорит о том, что мы наблюдаем следы ударных волн, вызванных мощнейшим выбросом энергии из центра галактики.
Космос и будущее
Человечество, вырвавшись в космос 60 лет назад, неразрывно связало с ним свою судьбу. В наше приземлённое время, когда в руках гаджеты, дома и на работе компьютеры, когда роботы и нейросети становятся обыденностью жизни, эта связь забывается.
«Каждый из нас пользуется GPS*, спутниковым становится телевидение, интернет, связь. Космос делает нашу жизнь более комфортной и удобной. Что касается изучения отдалённых от земли объектов, то это фундаментальная наука, и она не даёт сиюминутных коммерческих результатов», — сказал Михаил Котов.
«Каждый из нас пользуется GPS*, спутниковым становится телевидение, интернет, связь. Космос делает нашу жизнь более комфортной и удобной. Что касается изучения отдалённых от земли объектов, то это фундаментальная наука, и она не даёт сиюминутных коммерческих результатов», — сказал Михаил Котов.
Источник: pixabay.com
Связь с космосом можно ощутить, просто выйдя на улицу и отправившись куда-нибудь по GPS-навигатору. При этом спутник, который отслеживает ваше положение, ориентируется в пространстве, используя сигналы от сверхмассивных чёрных дыр в активных ядрах галактик, так называемые квазары. Так человек использует чёрные дыры для своего перемещения по земле.
Компьютеры, липучки, беговые дорожки, томографы, детекторы дыма и множество других изобретений обязаны своим развитием космической эре. Если раньше двигателем прогресса считались большие войны, то XX век показал иной путь развития — дорога в космос.
«Человека всегда будет привлекать недостижимое, и космические компании смогут добиться большего успеха, если объединят свои усилия в исследовании космоса. Успешные глобальные проекты возможны при значительном финансовом участии государств. Мы, как опорный банк ОПК, плотно работаем с региональными космическими предприятиями», — комментирует Игорь Кудрявцев, региональный директор ПСБ в Удмуртии.
Компьютеры, липучки, беговые дорожки, томографы, детекторы дыма и множество других изобретений обязаны своим развитием космической эре. Если раньше двигателем прогресса считались большие войны, то XX век показал иной путь развития — дорога в космос.
«Человека всегда будет привлекать недостижимое, и космические компании смогут добиться большего успеха, если объединят свои усилия в исследовании космоса. Успешные глобальные проекты возможны при значительном финансовом участии государств. Мы, как опорный банк ОПК, плотно работаем с региональными космическими предприятиями», — комментирует Игорь Кудрявцев, региональный директор ПСБ в Удмуртии.
ПСБ активно участвует в развитии космической промышленности, сотрудничает с госкорпорацией «Роскосмос». Банк установил на предприятия ГК «Роскосмос» кредитно-гарантийные лимиты на сумму более 250 млрд рублей. В Удмуртии для предприятий, обеспечивающие работу космической отрасли, — на 9,3 млрд рублей.
В рамках партнерства с «Роскосмосом» зарплатные карты ПСБ могут получить более 70 тысяч сотрудников предприятий корпорации, то есть каждый третий работник ракетно-космической отрасли станет клиентом банка. В декабре 2020 года ПСБ приобрел 100% акций «Роскосмосбанка». Процесс интеграции кредитных организаций завершится в мае 2021 года. В результате объединения ПСБ станет банком-партнером ракетно-космической отрасли.
*Система глобального позиционирования
В рамках партнерства с «Роскосмосом» зарплатные карты ПСБ могут получить более 70 тысяч сотрудников предприятий корпорации, то есть каждый третий работник ракетно-космической отрасли станет клиентом банка. В декабре 2020 года ПСБ приобрел 100% акций «Роскосмосбанка». Процесс интеграции кредитных организаций завершится в мае 2021 года. В результате объединения ПСБ станет банком-партнером ракетно-космической отрасли.
*Система глобального позиционирования