Долгая дорога в космос

Спустя два года советские аппараты «Луна-1» и «Луна-2» первыми в мире достигли второй космической скорости и добрались до естественного спутника Земли.

Оставалось испытать космический полёт на живых организмах. Первыми границ космоса достигли собаки Дезик и Цыган ещё 22 июля 1951 года. Оба пса благополучно вернулись на землю. 9 лет друзья человека ценой своей жизни прокладывали дорогу людям за пределы Земли.

Последней собакой, которая побывала в космосе перед запуском человека, была Звездочка. Это имя дал ей перед стартом молодой лётчик-испытатель Юрий Гагарин. 25 марта 1961 года хвостатый космонавт успешно

. Через 18 дней в космос отправился первый человек.