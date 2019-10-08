  • $ 64.83 ↓
  • € 71.15 ↓

Борис Ломаев: прийти на помощь каждому

ИА «Сусанин»
7 октября 2019
Борис Ломаев
Депутат Городской думы Ижевска
Борис Ломаев представляет в муниципальном заксобрании Заводской округ №17. Борис Михайлович входит в состав постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры.

Для знакомства с округом Борис Ломаев встречает журналистов не в кабинете, а на вверенной ему горожанами территории. Здесь же он привык общаться со своими избирателями — жителями микрорайонов города. Муниципальный депутат уверен, что это он должен идти к людям, а не ждать, когда они придут к нему в приёмную. Получая наказы от своих избирателей, Борис Ломаев помогает претворить их в жизнь. Потому как, решая проблемы ижевчан, на первый взгляд незначительные, общими усилиями удаётся сделать город лучше: комфортнее и безопаснее для всех.

Дорога к дому

Благодаря государственной программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали проезжую часть на улице Ленина. Но остался неблагоустроенным дорожный карман. А ведь именно он ведёт в жилой район, откуда ежедневно на работу отправляются люди, и возвращаются потом домой.
— Здесь на улице Бабушкина было очень много жалоб именно по дорогам, которые ведут в сам микрорайон. Город отремонтировал магистральные дороги, но дублёры, которые приводят в микрорайон, где человек живёт, остались нетронутыми. Ямы по полметра, неудобно заезжать.

В этом году было рейтинговое голосование, и улица Бабушкина как раз вошла в список. Сейчас смотрю, вполне комфортно заехать во двор, припарковаться. Есть и пешеходная дорожка, всё в комплексе. По идее, так и должно быть, чтобы человеку было удобно и на работу выехать, и с работы приехать, и с коляской прошёлся, и на скейте покатался.
— Каких усилий депутату стоит донести до властей подобные нужды горожан?
— Наша задача — озвучить проблему, включить дорогу в рейтинговое голосование. Её выбрали сами жители, а от депутата требовалась информационная поддержка. В результате удалось получить средства на ремонт этой дороги. Часть федеральных денег, часть субъекта федерации.
— Кроме улицы Бабушкина, какие ещё «дорожные» проблемы удалось решить за прошедший год?
— Есть у нас улица Камбарская. Здесь, конечно, от жителей просто шквал был писем с жалобами: невозможно перейти дорогу, потому что очень интенсивное движение, а светофора нет. Мы обратились в Управление благоустройства и дорожного хозяйства с просьбой, чтобы здесь его установили. Сейчас светофорный объект по требованию здесь установлен. Теперь и взрослые, и дети безопасно могут перейти дорогу с интенсивным движением.
— То есть на этом объекте всё решено?
— Столкнулись с другой проблемой. Светофор появился, но недостаточно пешеходной дороги вдоль самой улицы Камбарской. Думаем, что придётся и в этом направлении дальше поработать, чтобы была благоустроена пешеходная дорога, чтобы деревья вдоль дороги кронировали.

Знаете, у нас в городе пешеходные переходы иногда расположены достаточно хаотично, могут располагаться буквально в 50 метрах друг от друга. А это уменьшает безопасность дорожного движения. Они должны быть реже, но оборудованы соответствующими световыми указателями, ограждением для того, чтобы пешеход мог спокойно перейти. Чтобы человеку было безопасно.

Кстати, проблема нехватки пешеходных дорожек актуальна для всего города. В этом году озвучил проблему на встрече с главой города Олегом Бекмеметьевым, после чего на ремонт и строительство тротуаров было выделено около 10 млн рублей.
Во время знакомства с новым дорожным объектом наблюдаем, как семья переходит дорогу. Они жители соседнего частного сектора. Горожане очень довольны установкой светофора. Теперь не нужно перебегать дорогу и волноваться за свою жизнь и жизнь своих детей.
— Казалось бы, светофор — мелочь, но насколько улучшилась жизнь горожан. Из каких «мелочей» ещё состоит диалог депутата и его избирателей?
— Например, была ситуация по пешеходному переходу у ТЦ «КИТ». Столько лет добивались, чтобы его сделали, этот переход. Его очень не хватало. Сделали, но увидели другую проблему. Переход заканчивается и упирается в газон, а должна быть тропинка. Сумма требовалась небольшая, порядка 30 тысяч рублей. Оперативно отработали этот наказ, и жителям уже комфортно добираться в свой микрорайон.

Собственный двор

Дороги приводят нас во дворы многоквартирных домов. Благоустройство придомовой территории является также объектом внимания жителей. Потому не остаются подобные вопросы в стороне и от депутата. Совместная работа народного избранника и горожан приносит позитивные плоды. Примером стал один из дворов «девятиэтажек» на улице Ленина.
— Здесь основные объекты сделали по программе «Комфортная городская среда». Очень активно жители поучаствовали, внесли своё предложение, попали в программу. В результате благоустроенный комплекс: и дорога, и тротуар, и парковка, и детская площадка. Создали некий центр сосредоточения людей, с окрестных дворов подтягиваются. По наказу избирателей дополнили двор современной спортивной площадкой. На мой взгляд, такие комплексы необходимо устанавливать, наверное, не в каждом дворе, но по максимальной возможности.
— Удачное стечение обстоятельств?
— Да, наверное. Детский городок устанавливался по программе «Формирование комфортной городской среды», а спортивный объект — по наказам избирателей. Получился комплекс и для детей, и для подростков, и более взрослое поколение сидит здесь и отдыхает. Главное, с нескольких дворов сюда приходят. Это хорошо, когда всё в комплексе.
Переходим в соседний двор. Здесь тоже установили небольшую детскую площадку. На скамейках мамы с детьми. Своего депутата встречают радостно. Советуются, задают вопросы. Борис Ломаев даёт номер своего мобильного телефона. Народный избранник максимально доступен для диалога с горожанами.
— Поговорив с местными жителями, столкнулись с другой проблемой. Соседний дом густонаселённый, и там нет детской площадки, территория не позволяет установить ее. Договорились посмотреть, где проходят инженерные коммуникации, чтоб их не затронуть. Решили на следующий год этот вопрос взять в работу.
— Поговорив с местными жителями, столкнулись с другой проблемой. Соседний дом густонаселённый, и там нет детской площадки, территория не позволяет установить ее. Договорились посмотреть, где проходят инженерные коммуникации, чтоб их не затронуть. Решили на следующий год этот вопрос взять в работу.
— Как часто приходится решать вопросы подобным образом, на месте?
— Примерно раз один-два месяца выезжаем. Старшим по дому говорим, что будет встреча, жители выходят уже со своими вопросами. У кого-то есть жалобы, предложения. Причём приходят совершенно с разными вопросами. Конечно, на первом месте тема благоустройства. Но приходят совершенно с разными проблемами. У кого-то бывает жизненная ситуация не очень хорошая. Стараюсь помочь.

Не мы ждём людей, а сами идём им навстречу. Тем самым проблемы чувствуешь и видишь изнутри и на месте. А не так, что кто-то сказал, что-то донёс. Может быть, неправильно дошла информация, искажённой. Здесь же мы непосредственно сталкиваемся с этой проблемой, пытаемся её решить.

Дело в мелочах

Кроме дорог, домов и прилегающих к ним дворов есть в округе и социальные объекты. Например, школа №74. Рядом с ней в прошлом году благоустроили аллею. По прошествии этого времени Борис Ломаев осматривает территорию.
— Я вижу, что сейчас всё хорошо, никаких нарушений нет. Надо сказать, что в этом году в 16 учебных заведениях, школьных и дошкольных, мы выделяли средства для помощи из средств для выполнения наказов избирателей. Например, замены входной группы, либо окон, либо труб. Потому что не всегда городской бюджет справляется.
— Администрация не успевает за всеми мелочами?
— Есть какие-то оперативные вещи, которые нужно устранить. И не всегда городская администрация может владеть информацией полностью всей. Как пример, в детском саду №95 на улице Первомайской были проблемы с козырьком у ясельной группы. Входная группа в аварийном состоянии, а у неё должен быть выход отдельный. В результате это помещение не работало несколько лет. Выделили средства в рамках наказов, чтобы отремонтировать этот козырёк. Вот и сейчас целая группа в рабочем состоянии.
— Школы и детские сады тоже обращаются к депутату?
— Естественно, мы же непосредственно принимаем участие, разговариваем с директорами школ, где есть какие-то проблемы. Мы должны их выявить, посмотреть. Если это очень серьёзные, затратные деньги, то мы обращаемся в администрацию города, чтоб они уже помогали нам. Как, например, в этом году программа с заменой крыш. Ну а если сумма небольшая, здесь мы более оперативно реагируем. Например, в этом году в рамках наказов были заменены трубы горячего и холодного водоснабжения в школе №74, а в детском саду №266 произведён ремонт пола спортивного зала. Руководство клуба «Комета» из спортивно-технического центра «Автомобилист» попросило приобрести компьютерную технику, что мы также сделали.

Диалог с людьми

— Что из себя представляет сама по себе работа депутата с наказами?
— Мы приходим на встречу с жителями, они говорят: «Здесь нужно сделать это и это, но не знаем как». Для нас это наказ. Мы человека должны правильно направить. Либо должны ему помочь в этой ситуации разобраться, либо подсказать и поучаствовать в том, что нужно сделать. Не обязательно распоряжаться деньгами, которые выделяются в рамках наказов избирателей. Например, как со светофором. Люди обратились к своему депутату: «Нам нужен здесь светофор. А это уж вы должны подумать, как это реализовать». Мы обращаемся в определённые инстанции и контролируем вопрос до того момента, пока он не решится.
— Современный депутат стал более доступен для населения?
— Требования современного времени нас заставляют не избирателя идти к нам, а чтобы мы к людям шли. Не сидим и не ждём, как говорится. Например, социальные сети сейчас очень серьёзно развиваются. Через них обращается не только молодёжь, но и люди в возрасте активно пользуются современными средствами связями. Мы реагируем, выезжаем на место.
— Стремление пообщаться с депутатом традиционно приписывают старшему поколению. А как насчёт диалога с молодёжью?
— Молодёжь вообще активная! Когда собираем старших по дому, градация сразу видна. На улице 40 лет Победы — люди более взрослого поколения. На улице Ильфата Закирова — всё молодёжь. Они активно участвуют в жизни района, выходят с конкретными предложениями. «Здесь неправильно расположена детская площадка, выходит на дорогу, надо ограждения». Мы выслушиваем и принимаем решение.
— Роль депутатабыть помощником между простыми жителями и административными городскими силами?
— Конечно, это и есть мост. К кому простые люди будут обращаться? Администрация для них здание, а куда там дальше? А здесь — приёмная рядышком, мой личный телефон на сайте есть, я открыт в социальных сетях. Позвонили в любой момент… И звонят, и обращаются. Стараемся по мере возможностей в рамках своих полномочий прийти на помощь каждому.

Автор материала: Дмитрий Стрелков

Другие материалы автора

Популярное