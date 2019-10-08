Борис Ломаев: прийти на помощь каждому

— Здесь на улице Бабушкина было очень много жалоб именно по дорогам, которые ведут в сам микрорайон. Город отремонтировал магистральные дороги, но дублёры, которые приводят в микрорайон, где человек живёт, остались нетронутыми. Ямы по полметра, неудобно заезжать.



В этом году было рейтинговое голосование, и улица Бабушкина как раз вошла в список. Сейчас смотрю, вполне комфортно заехать во двор, припарковаться. Есть и пешеходная дорожка, всё в комплексе. По идее, так и должно быть, чтобы человеку было удобно и на работу выехать, и с работы приехать, и с коляской прошёлся, и на скейте покатался.

