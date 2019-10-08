Борис Ломаев: прийти на помощь каждому

Борис Ломаев представляет в муниципальном заксобрании Заводской округ №17. Борис Михайлович входит в состав постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры.
Для знакомства с округом Борис Ломаев встречает журналистов не в кабинете, а на вверенной ему горожанами территории. Здесь же он привык общаться со своими избирателями — жителями микрорайонов города. Муниципальный депутат уверен, что это он должен идти к людям, а не ждать, когда они придут к нему в приёмную. Получая наказы от своих избирателей, Борис Ломаев помогает претворить их в жизнь. Потому как, решая проблемы ижевчан, на первый взгляд незначительные, общими усилиями удаётся сделать город лучше: комфортнее и безопаснее для всех.