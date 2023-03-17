Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж»

В Ижевске находится единственная в Удмуртии детская школа автоспорта «Вираж». Здесь дети осваивают Правила дорожного движения и спортивное автомногоборье.



«Автоспорт — не только про гонки и развлечения. Это настоящая школа жизни, которая учит дисциплине, работе в команде, упорству в достижении целей и заставляет работать не только тело, но и голову. Автомногоборье — увлекательнейшее развлечение для детей. Уже в таком юном возрасте много желающих прокатиться на гоночных автомобилях и получить ударную дозу адреналина. Мы в свою очередь всегда рады предоставить такую возможность для получения тех самых будоражащих эмоций», — отметил директор школы Константин Повышев.