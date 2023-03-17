Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж»
ИА «Сусанин»
17 марта 2023
Источник: школа автоспорта «Вираж»
В Ижевске находится единственная в Удмуртии детская школа автоспорта «Вираж». Здесь дети осваивают Правила дорожного движения и спортивное автомногоборье.
«Автоспорт — не только про гонки и развлечения. Это настоящая школа жизни, которая учит дисциплине, работе в команде, упорству в достижении целей и заставляет работать не только тело, но и голову. Автомногоборье — увлекательнейшее развлечение для детей. Уже в таком юном возрасте много желающих прокатиться на гоночных автомобилях и получить ударную дозу адреналина. Мы в свою очередь всегда рады предоставить такую возможность для получения тех самых будоражащих эмоций», — отметил директор школы Константин Повышев.
«Автоспорт — не только про гонки и развлечения. Это настоящая школа жизни, которая учит дисциплине, работе в команде, упорству в достижении целей и заставляет работать не только тело, но и голову. Автомногоборье — увлекательнейшее развлечение для детей. Уже в таком юном возрасте много желающих прокатиться на гоночных автомобилях и получить ударную дозу адреналина. Мы в свою очередь всегда рады предоставить такую возможность для получения тех самых будоражащих эмоций», — отметил директор школы Константин Повышев.
Источник: школа автоспорта «Вираж»
На занятиях в школе ребята могут овладеть и развить свои навыки:
- пилотирования;
- маневрирования;
- автомобильного слалома (линейный слалом, спринт-слалом);
- разворотов;
- взаимодействия в спортивной команде;
- корректного поведения на трассе;
- умения обгонять и побеждать;
- умения оценивать траекторию трассы и планировать гонку;
- тактики обгона.
- пилотирования;
- маневрирования;
- автомобильного слалома (линейный слалом, спринт-слалом);
- разворотов;
- взаимодействия в спортивной команде;
- корректного поведения на трассе;
- умения обгонять и побеждать;
- умения оценивать траекторию трассы и планировать гонку;
- тактики обгона.
Какие плюсы можно найти в занятии ребёнка автоспортом?
Безусловно, в соревновательном процессе развивается воля к победе. Ваш ребёнок будет сильнее, умнее и, самое главное, приобретёт уверенность в себе.
Источник: школа автоспорта «Вираж»
Дети, которые занимаются автоспортом, более собраны, лучше учатся, быстрее развиваются по сравнению со своими одноклассниками и увлечены серьезным делом.
Автоспорт учит не только быть быстрым и уметь побеждать, но и держать удар, концентрироваться на главном, заранее просчитывать ситуацию.
Тренировки с опытными и профессиональными тренерами состоят из теории и практики, которые во время занятий чередуются. Занятия проходят в утренние и вечерние смены дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Практические занятия проходят на автомобилях ОКА и ВАЗ 2108 сначала на закрытой площадке (автодроме), а затем на настоящей гоночной трассе в СК «Чекерил».
Автоспорт учит не только быть быстрым и уметь побеждать, но и держать удар, концентрироваться на главном, заранее просчитывать ситуацию.
Тренировки с опытными и профессиональными тренерами состоят из теории и практики, которые во время занятий чередуются. Занятия проходят в утренние и вечерние смены дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Практические занятия проходят на автомобилях ОКА и ВАЗ 2108 сначала на закрытой площадке (автодроме), а затем на настоящей гоночной трассе в СК «Чекерил».
Источник: школа автоспорта «Вираж»
Ежемесячная стоимость занятий — 5 000 рублей. Также возможна частичная оплата за счёт сертификата дополнительного образования.
Занятия стартуют в апреле и октябре. Продолжительность обучающего курса 6 месяцев.
Детская школа автоспорта «Вираж» приглашает на обучение детей в возрасте от 12 до 17 лет на занятия по программе «Автомногоборье». Все желающие могут прийти по адресу в Ижевске: улица Кунгурцева, 21.
Занятия стартуют в апреле и октябре. Продолжительность обучающего курса 6 месяцев.
Детская школа автоспорта «Вираж» приглашает на обучение детей в возрасте от 12 до 17 лет на занятия по программе «Автомногоборье». Все желающие могут прийти по адресу в Ижевске: улица Кунгурцева, 21.
Записаться и получить консультацию можно
по телефону (3412) 322-668 и в группе «ВКонтакте».