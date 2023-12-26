Из Ижевска в Новую Москву

Тенденция переезда жителей регионов в крупные российские города, особенно в Москву, известна, как известно и то, что цены на жильё в российской столице в последнее время бьют рекорды. При этом эксперты говорят о постоянном потоке желающих поселиться в федеральном центре. Так, например, по данным ижевского офиса федерального маркетплейса риелторских услуг «Макромир», за последние полгода заявки на подбор жилья касались только Москвы.



«Если брать пример нашей компании, то за истекшие 6 месяцев 2023 года все сделки были только на Москву. На Санкт-Петербург вообще не было запросов. Исходя из этих данных можно сделать вывод, что у жителей республики Москва пока в большем приоритете. Это то, что касается переезда с покупкой жилья. В основном наши клиенты уже знали, где будут работать, и заранее решали вопрос с жильём», — рассказала руководитель ижевского офиса «Макромир» Ирина Ларионова.



Москва в 2012 году вышла за пределы своей моноцентрической структуры, приняв в свой состав территории Московской области на юго-западе столицы. Район начал развиваться и строиться. Обилие лесов и водоёмов, а также цены на жильё стали одним из преимуществ Новой Москвы перед старыми районами столицы.



Сейчас здесь расширяется сеть транспортной инфраструктуры и жилых районов, при этом антропогенное воздействие на окружающую среду остаётся в рамках разумного, представляя собой симбиоз мегаполиса и первозданной природы.

Приведём для примера ряд реализованных и строящихся проектов жилых районов, глядя на которые можно представить себе вектор развития Новой Москвы.