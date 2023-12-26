Из Ижевска в Новую Москву
За последние полгода заявки на подбор жилья касались только Москвы.
ИА «Сусанин»
26 декабря 2023
Тенденция переезда жителей регионов в крупные российские города, особенно в Москву, известна, как известно и то, что цены на жильё в российской столице в последнее время бьют рекорды. При этом эксперты говорят о постоянном потоке желающих поселиться в федеральном центре. Так, например, по данным ижевского офиса федерального маркетплейса риелторских услуг «Макромир», за последние полгода заявки на подбор жилья касались только Москвы.
«Если брать пример нашей компании, то за истекшие 6 месяцев 2023 года все сделки были только на Москву. На Санкт-Петербург вообще не было запросов. Исходя из этих данных можно сделать вывод, что у жителей республики Москва пока в большем приоритете. Это то, что касается переезда с покупкой жилья. В основном наши клиенты уже знали, где будут работать, и заранее решали вопрос с жильём», — рассказала руководитель ижевского офиса «Макромир» Ирина Ларионова.
Москва в 2012 году вышла за пределы своей моноцентрической структуры, приняв в свой состав территории Московской области на юго-западе столицы. Район начал развиваться и строиться. Обилие лесов и водоёмов, а также цены на жильё стали одним из преимуществ Новой Москвы перед старыми районами столицы.
Сейчас здесь расширяется сеть транспортной инфраструктуры и жилых районов, при этом антропогенное воздействие на окружающую среду остаётся в рамках разумного, представляя собой симбиоз мегаполиса и первозданной природы.
Приведём для примера ряд реализованных и строящихся проектов жилых районов, глядя на которые можно представить себе вектор развития Новой Москвы.
«Если брать пример нашей компании, то за истекшие 6 месяцев 2023 года все сделки были только на Москву. На Санкт-Петербург вообще не было запросов. Исходя из этих данных можно сделать вывод, что у жителей республики Москва пока в большем приоритете. Это то, что касается переезда с покупкой жилья. В основном наши клиенты уже знали, где будут работать, и заранее решали вопрос с жильём», — рассказала руководитель ижевского офиса «Макромир» Ирина Ларионова.
Москва в 2012 году вышла за пределы своей моноцентрической структуры, приняв в свой состав территории Московской области на юго-западе столицы. Район начал развиваться и строиться. Обилие лесов и водоёмов, а также цены на жильё стали одним из преимуществ Новой Москвы перед старыми районами столицы.
Сейчас здесь расширяется сеть транспортной инфраструктуры и жилых районов, при этом антропогенное воздействие на окружающую среду остаётся в рамках разумного, представляя собой симбиоз мегаполиса и первозданной природы.
Приведём для примера ряд реализованных и строящихся проектов жилых районов, глядя на которые можно представить себе вектор развития Новой Москвы.
Природа рядом
Жилой район «Деснаречье» московского девелопера ГК «А101» растёт на слиянии рек Десна и Незнайка на границе смешанного леса. Прилегающую к домам природу облагородят и приспособят для отдыха с семьёй и компанией друзей.
Набережную реки Десна сделают местом для прогулок и занятия активным спортом. Будут доступны лодки для выхода в плавание по реке и площадки для барбекю. В лесах оборудуют тропы здоровья, которые составят экопарк «Природный». Его площадь составит 14 гектаров. Здесь появятся смотровые площадки, спортивные зоны, футбольное поле, скейт-парк, беговые и велодорожки.
Жилой район «Деснаречье» рассчитан на 63 тыс. жителей. Будут открыты 4 детских сада на 3 425 мест и три школы на 6 175 мест.
Пространства в школах создаются по принципу коворкинга с прозрачными стенами, уходя от планировок с закреплёнными классами. Сердцем каждого учебного здания является многофункциональный атриум для проведения лекций, уроков, концертов, как место встреч и выполнения заданий.
Первый комплекс домов «Деснаречья» — это 1 798 квартир. Общая площадь района составит 195,3 га. На первых этажах жилых домов расположатся продуктовые магазины, кофейни, спортзалы, творческие студии для всех возрастов и медицинские центры. Появится даже свой этнографический музей.
Сам район расположен на юго-западе Москвы рядом с Калужским шоссе, в 10 минутах ходьбы от строящейся станции метро «Десна» Троицкой линии, которую введут в эксплуатацию в 2027 году. Помимо этого, в процессе строительства будут развиваться сети наземного общественного транспорта. База для этого уже есть: около двух десятков автобусов и маршрутных такси курсируют через близлежащие остановки.
Набережную реки Десна сделают местом для прогулок и занятия активным спортом. Будут доступны лодки для выхода в плавание по реке и площадки для барбекю. В лесах оборудуют тропы здоровья, которые составят экопарк «Природный». Его площадь составит 14 гектаров. Здесь появятся смотровые площадки, спортивные зоны, футбольное поле, скейт-парк, беговые и велодорожки.
Жилой район «Деснаречье» рассчитан на 63 тыс. жителей. Будут открыты 4 детских сада на 3 425 мест и три школы на 6 175 мест.
Пространства в школах создаются по принципу коворкинга с прозрачными стенами, уходя от планировок с закреплёнными классами. Сердцем каждого учебного здания является многофункциональный атриум для проведения лекций, уроков, концертов, как место встреч и выполнения заданий.
Первый комплекс домов «Деснаречья» — это 1 798 квартир. Общая площадь района составит 195,3 га. На первых этажах жилых домов расположатся продуктовые магазины, кофейни, спортзалы, творческие студии для всех возрастов и медицинские центры. Появится даже свой этнографический музей.
Сам район расположен на юго-западе Москвы рядом с Калужским шоссе, в 10 минутах ходьбы от строящейся станции метро «Десна» Троицкой линии, которую введут в эксплуатацию в 2027 году. Помимо этого, в процессе строительства будут развиваться сети наземного общественного транспорта. База для этого уже есть: около двух десятков автобусов и маршрутных такси курсируют через близлежащие остановки.
На границе Бутовского лесопарка растёт жилой комплекс «Скандинавия», также сочетающий комфорт городской жизни и близость к природе. Он находится вблизи станции метро «Потапово» и 5-10 минутах от крупных транспортных артерий: Киевского, Калужского и Варшавского шоссе.
Дома здесь строятся по индивидуальным проектам, органично вписывая пейзаж мегаполиса в природный ландшафт. В соответствии с названием жилого комплекса цвета здания и материалы отделки продолжают стиль городов в странах Северной Европы. Скандинавские мотивы нашли отражение и в благоустройстве жилых и общественных пространств.
Так, на первые этажи домов будут оборудованы колясочными площадками, местами для мойки колёс велосипедов и лап домашних питомцев. Большую часть территории ЖК «Скандинавия» займут парковые и городские общественные пространства, в разработке которых принимали участие нидерландские архитекторы. Дворы получат свои игровые и спортивные площадки, места для отдыха и труда на свежем воздухе.
Дома здесь строятся по индивидуальным проектам, органично вписывая пейзаж мегаполиса в природный ландшафт. В соответствии с названием жилого комплекса цвета здания и материалы отделки продолжают стиль городов в странах Северной Европы. Скандинавские мотивы нашли отражение и в благоустройстве жилых и общественных пространств.
Так, на первые этажи домов будут оборудованы колясочными площадками, местами для мойки колёс велосипедов и лап домашних питомцев. Большую часть территории ЖК «Скандинавия» займут парковые и городские общественные пространства, в разработке которых принимали участие нидерландские архитекторы. Дворы получат свои игровые и спортивные площадки, места для отдыха и труда на свежем воздухе.
За пределами жилого комплекса находится Бутовский парк — экологическое сердце района. Его площадь превышает 1 600 га. На этом пространстве будущих жильцов «Скандинавии» ждут сеть прогулочных тропинок, веломаршрут, оборудованные зимой лыжные трассы. Кроме того, здесь имеется три крупных ручья с каскадом прудов и старинные дубы — живые свидетели XIX века.
В «Скандинавии» уже открываются инфраструктурные объекты: супермаркеты, кафе, торговый центр, салоны бытовых услуг, медицинский и фитнес-центры. Также на территории комплекса открыты 3 школы на 3 650 учеников и 6 детских садов, рассчитанных на более чем 1 000 ребят.
Ещё один новый жилой район Новой Москвы «Саларьево парк» находится у станций метро «Саларьево» и «Филатов луг» по Киевскому шоссе. Внутри его дворов сохраняются уголки лесных опушек с вкраплением элементов современной городской среды: детскими и спортивными площадками, ландшафтным дизайном.
В районе есть два парка: Ульяновский и «Филатов луг». Первый был основан в 1935 году как часть Лесопаркового защитного пояса Москвы, а второй благоустроили в 2020 году.
Комфорт большого города
Район «Прокшино» находится в 30-40 минутах езды от исторического центра Москвы и в 500 метрах от станции метро Прокшино.
Между живописным Хованским прудом и огромным парком «Хованская дубрава» выросли 10 жилых комплексов. Большая часть района уже построена и готова принимать новых жителей молодой Москвы.
На другой стороне пруда находится офисный-квартал «Прокшино», первая очередь которого уже введена. Проект бизнес-квартала разработан американским архитектурным бюро CallisonRTKL, в нём использовались планировки подобных пространств разных городов мира.
Бизнес-квартал объединит в себе деловую, торговую и рекреационные функции. Благоустроено 72 га прилегающего пространства. Рядом имеются зоны с шезлонгами, амфитеатр, выход к набережной Хованского пруда.
Рядом появляется спортивно-событийный кластер «Прокшино». Здесь будет горнолыжный склон высотой с 33-этажный дом, концертный и театральный залы, центр молодёжных видов спорта, крытый аквапарк и многое другое.
Для юных прокшинцев откроется два детских сада по 2020 мест и ещё один на 100 мест. Также будет построен инновационный образовательный центр, в состав которого войдёт детский сад на 350 мест и новое здание столичной школы №109, рассчитанное на 1 350 учеников. Руководить школой будет заслуженный учитель России Евгений Ямбург, создатель образовательной модели «Адаптивная школа».
Между живописным Хованским прудом и огромным парком «Хованская дубрава» выросли 10 жилых комплексов. Большая часть района уже построена и готова принимать новых жителей молодой Москвы.
На другой стороне пруда находится офисный-квартал «Прокшино», первая очередь которого уже введена. Проект бизнес-квартала разработан американским архитектурным бюро CallisonRTKL, в нём использовались планировки подобных пространств разных городов мира.
Бизнес-квартал объединит в себе деловую, торговую и рекреационные функции. Благоустроено 72 га прилегающего пространства. Рядом имеются зоны с шезлонгами, амфитеатр, выход к набережной Хованского пруда.
Рядом появляется спортивно-событийный кластер «Прокшино». Здесь будет горнолыжный склон высотой с 33-этажный дом, концертный и театральный залы, центр молодёжных видов спорта, крытый аквапарк и многое другое.
Для юных прокшинцев откроется два детских сада по 2020 мест и ещё один на 100 мест. Также будет построен инновационный образовательный центр, в состав которого войдёт детский сад на 350 мест и новое здание столичной школы №109, рассчитанное на 1 350 учеников. Руководить школой будет заслуженный учитель России Евгений Ямбург, создатель образовательной модели «Адаптивная школа».
Сочетание комфорта города и близости природы можно отметить и в жилом районе «Цветочные поляны», расположенном в центре Новой Москвы. Здесь возводится 20 жилых корпусов разной этажности со своей социальной инфраструктурой в виде детсадов, школ, супермаркетов и бытовых сервисов.
Здесь будут работать две школы на 1100 и 1200 мест, а также детские сады, рассчитанные в общей сложности на воспитание 750 ребят. Для становления их крепкого здоровья рядом находится лесной парк площадью 5 га. Дворы жилых домов также представляют собой небольшие парки и скверы с аллеями и игровыми площадками.
Приведенные в качестве примера жилые районы рисуют картину Новой Москвы. Эта молодая территория может стать неплохой альтернативой в выборе места для подбора жилья.
Здесь будут работать две школы на 1100 и 1200 мест, а также детские сады, рассчитанные в общей сложности на воспитание 750 ребят. Для становления их крепкого здоровья рядом находится лесной парк площадью 5 га. Дворы жилых домов также представляют собой небольшие парки и скверы с аллеями и игровыми площадками.
Приведенные в качестве примера жилые районы рисуют картину Новой Москвы. Эта молодая территория может стать неплохой альтернативой в выборе места для подбора жилья.