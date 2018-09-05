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Девяносто восемь…
Девяносто девять… Сто!
КОМОССТРОЙ построил и ввел в эксплуатацию свой 100-й объект. Им стал жилой «Добродом-3», квартиры в котором уже нашли своих счастливых владельцев
Марат Газизуллин
Журналист
5 сентября 2018
Рынок жилья в Удмуртии продолжает расти. Темпы не велики, но достаточно стабильны - такова сейчас ситуация в строительном секторе. Ежегодно сдаются сотни тысяч квадратных метров жилья и тысячи семей обретают свой дом. Свой заметный вклад в успехи строительной отрасли Удмуртии уверенно вносит компания КОМОССТРОЙ. В 2017 году именно эта компания заняла первое место среди всех застройщиков Удмуртии. Если верить статистике, которую приводит независимый сайт Единого реестра застройщиков, КОМОССТРОЙ сдал 61 655 кв. м жилья и занял долю в 21% от всего первичного рынка многоквартирных жилых домов региона.
Каждый двадцатый из нас
Покупатели по достоинству оценили усилия застройщика. Почти каждый двадцатый ижевчанин, более 28 тысяч человек, живет в домах, построенных компанией «КОМОС-СТРОЙ».
Прямо сейчас на сайте застройщика есть огромный выбор квартир на любой вкус - более двух тысяч предложений. Строить так много позволяет проектирование комплексной жилой застройки. Как пример, уже заселены семь домов микрорайона А-11 (84 088 кв. м), а в сентябре будут сданы восьмой и девятый дома. Тогда общая площадь жилья, построенного КОМОССТРОЙ по ул. Ильфата Закирова, достигнет рекордных 104 315 кв.м.

К настоящему моменту уже сданы в эксплуатацию семь домов комплекса «Алиса» (71 982 кв. м), и сделано это с опережением графика, что, конечно же, радует тех, кто на покупку жилья взял ипотечный кредит.

Руководитель службы маркетинга компании КОМОССТРОЙ Марат Касимов говорит, что политика максимального сокращения сроков сдачи жилья – это целенаправленная стратегия компании
Обычно все дома мы сдаем на 2-3 месяца ранее заявленных сроков, недавно сдали дом «Алиса-5» на 8 месяцев раньше срока.
Марат Касимов
Руководитель службы маркетинга компании КОМОССТРОЙ
Микрорайон А-11
ЖК «Алиса»
Так, в тяжелом 2015 году было построено 77 121 кв.м., в 2016-м – почти на 30 тысяч больше – 106 032 кв. м. В 2017 году, когда достраивались дома, заложенные в кризисные 2014 и 2015 годы, построено меньше – 63 790 кв. м. Но уже сейчас на 2019 год в «Комос-Строе» планируют увеличить объем сдачи жилья до 145 649 кв. м. Сейчас лидер рынка строит 18 жилых комплексов - 28 многоквартирных домов.

Всего же, по данным сайта ЕРС, компания КОМОССТРОЙ в настоящее время ведет строительство по крайней мере 259 566 кв. м жилья и сопутствующих объектов. Но КОМОССТРОЙ строит много, качественно и в срок не только жилые дома. Среди объектов, построенных лидером отрасли, еще и торговые центры, офисы, магазины, здания технического назначения.

Так, знаковым для Ижевска стал, например, салон крупнейшего мирового производителя престижных автомобилей «Мерседес», первый официальный дилерский центр в Ижевске, который предлагает своим клиентам обслуживание премиального уровня. Новый дилерский центр был спроектирован в полном соответствии со строжайшими стандартами марки Mercedes-Benz и учитывает наиболее актуальные тенденции премиального обслуживания.
Это не только про бизнес
КОМОССТРОЙ - это зрелая компания, прошедшая с 2005 года долгий путь. И «социальная ответственность бизнеса» для застройщика – это не пустой звук.
Когда в Воткинске открылся Удмуртский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова, остро встал вопрос о проживании иногородних юношей. Тогда в корпусе в рамках программы с 5 по 11 классы обучалось 240 кадетов. Но лишь половина из них могла воспользоваться общежитием, для остальных мест просто не было.

КОМОССТРОЙ построил новый комфортабельный спальный корпус на 300 мест. Здание общей площадью 4 600 кв. м с жилыми кубриками на четверых обучающихся, кабинетами для самоподготовки, бытовыми помещениями и тренажерным залом было построено без единой бюджетной копейки.
Тогда, в 2015 году, на церемонии открытия обновленного образовательного учреждения полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич сказал: «Теперь в Удмуртском кадетском корпусе созданы все условия для того, чтобы на самой современной учебной базе кадеты смогли получать самое современное конкурентоспособное качественное образование и воспитание. Все это сделано для того, чтобы своим трудом, учебой, дружбой, занятиями спортом, своим отношением к нашей стране ребята доказали, что все созданное поможет развитию личностей и профессиональной самореализации. Какую бы вы ни выбрали профессию, каждый из вас останется гражданином великой России, будет любить свою Родину и работать на ее благо».

Теперь количество постоянно проживающих на территории корпуса кадетов выросло вдвое.
100, 101, 102, 103…
Сотым объектом, введенным в эксплуатацию компанией «КОМОС-СТРОЙ», стал третий дом жилого комплекса «Добродом». Теперь общая площадь жилья, построенного прямо в центре Ижевска, в паре сотен метров от ул. Удмуртской, достигла 54 710 кв. м
Из окон квартир открываются замечательные виды на Березовую рощу. В пешей доступности расположены магазины и предприятия обслуживания торгово-офисного центра «Аврора-Парк», множество детских садов и престижные школы, Удмуртский Государственный Университет, парки, скверы и наиболее популярные спортивные комплексы Ижевска. Для жильцов запроектированы порядка 250 парковочных мест как в непосредственной близости от домов, так и в шаговой доступности от жилого комплекса «Добродом».
А впереди новые современные объекты, старт продаж которых запланирован на эту осень: «Норвежский Лес» на улице Цветочной, «Облака» в Металлурге, новые дома в ЖК «Покровский» на 10 лет Октября и «Республика» в самом центре города, на улице Карла Маркса!
ЖК «Скандинавия»
ЖК «Норвежский Лес»
ЖК «Покровский»
ЖК «Республика»
Коммерческое наименование застройщика: ООО «Комос-Строй».
Проектные декларации объектов смотрите на сайте Единой информационной системы жилищного строительства.

Автор материала: Марат Газизуллин

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