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есть огромный выбор квартир на любой вкус - более двух тысяч предложений. Строить так много позволяет проектирование комплексной жилой застройки. Как пример, уже заселены семь домов микрорайона А-11 (84 088 кв. м), а в сентябре будут сданы восьмой и девятый дома. Тогда общая площадь жилья, построенного КОМОССТРОЙ по ул. Ильфата Закирова, достигнет рекордных 104 315 кв.м.
К настоящему моменту уже сданы в эксплуатацию семь домов комплекса «Алиса» (71 982 кв. м), и сделано это с опережением графика, что, конечно же, радует тех, кто на покупку жилья взял ипотечный кредит.
Руководитель службы маркетинга компании КОМОССТРОЙ Марат Касимов говорит, что политика максимального сокращения сроков сдачи жилья – это целенаправленная стратегия компании