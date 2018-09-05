Так, в тяжелом 2015 году было построено 77 121 кв.м., в 2016-м – почти на 30 тысяч больше – 106 032 кв. м. В 2017 году, когда достраивались дома, заложенные в кризисные 2014 и 2015 годы, построено меньше – 63 790 кв. м. Но уже сейчас на 2019 год в «Комос-Строе» планируют увеличить объем сдачи жилья до 145 649 кв. м. Сейчас лидер рынка строит 18 жилых комплексов - 28 многоквартирных домов.



Всего же, по данным сайта ЕРС, компания КОМОССТРОЙ в настоящее время ведет строительство по крайней мере 259 566 кв. м жилья и сопутствующих объектов. Но КОМОССТРОЙ строит много, качественно и в срок не только жилые дома. Среди объектов, построенных лидером отрасли, еще и торговые центры, офисы, магазины, здания технического назначения.



Так, знаковым для Ижевска стал, например, салон крупнейшего мирового производителя престижных автомобилей «Мерседес», первый официальный дилерский центр в Ижевске, который предлагает своим клиентам обслуживание премиального уровня. Новый дилерский центр был спроектирован в полном соответствии со строжайшими стандартами марки Mercedes-Benz и учитывает наиболее актуальные тенденции премиального обслуживания.

