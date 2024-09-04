Президент Венесуэлы перенёс Рождество на 1 октября

Венесуэла. Президент Венесуэлы Николас Мадуро перенёс празднование католического Рождества на 1 октября. Об этом со ссылкой на «Гардиан» передаёт «Газета.ру».

«Сейчас сентябрь, и уже чувствуется приближение Рождества. Поэтому в этом году — в знак уважения и благодарности — я собираюсь издать указ о переносе Рождества на 1 октября», — заявил Мадуро во время появления на телевидении.

Как пишет издание, лидер Венесуэлы, который сталкивается с тем, что эксперты называют самым большим политическим вызовом за все его бурное 11-летнее правление, пообещал всем венесуэльцам Рождество, наполненное «миром, счастьем и безопасностью».

Это уже не первый случай, когда Мадуро прибегает к такому необычному шагу, чтобы отвлечь внимание венесуэльцев от насущных проблем. Во время пандемии коронавируса в 2020 году он переносил Рождество на 15 октября, а потом и на 4 октября. По случаю праздника правительство социалистов традиционно раздаёт жителям бедных кварталов продуктовые наборы.

Отметим, что большинство населения Боливарианской Республики относят себя к римско-католической церкви. Католики отмечают Рождество 25 декабря по григорианскому календарю. Реакции от викария Христа, папы Франциска пока не последовало.