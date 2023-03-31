Митинг в защиту Квартала красных фонарей состоялся в Амстердаме

Амстердам. Нидерланды. Шествие и митинг у здания мэрии Амстердама провели женщины легкого поведения, трудящиеся в Квартале красных фонарей. В нем приняло участие порядка 150 жриц любви и некоторое количество сочувствующих, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на NL Times.

Недовольство дам вызвали планы муниципалитета построить в городе Центр эротики (кстати, для их же «трудоустройства»), а также изменить условия, на которых функционируют заведения в популярном у туристов районе.

В частности, сотрудниц секс-индустрии не устраивает расположение упомянутого Центра (слишком далеко от привычного для них места «работы»). Кроме того, власти намерены запретить девушкам обслуживать клиентов после 3 часов ночи (сейчас «красные окна» открыты до 6 часов утра). Вводятся и другие ограничения.

Как разъяснил пришедшим к зданию мэрии путанам глава Амстердама Фемке Халсема, в своем нынешнем виде Квартал красных фонарей создает массу неудобств живущим рядом с ним горожанам. В связи с этим власти вынуждены провести небольшую реформу в секс-индустрии, заявил градоначальник.