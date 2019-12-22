Польша ответила на слова Владимира Путина о начале Второй мировой войны

В Институт национальной памяти страны считают, что СССР напал на Польшу, чтобы «поработить» её.

Варшава. Польша. Институт национальной памяти Польши ответил на слова президента России Владимира Путина о начале Второй мировой войны. Как пишет Газета, польская сторона заявила, что война началась с немецкой агрессии и из-за Советского Союза.

На пресс-конференции, которая прошла 19 декабря, российский лидер отметил, что Советский Союз – последнее европейское государство, которое подписало с Германией пакт о ненападении (пакт Молотова — Риббентропа). В соответствии с секретными протоколами, советские войска зашли на территорию Польши в 1939 году.

«Зашли-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы. Не с кем было даже разговаривать на эту тему», — обратил внимание Путин.

Кроме того, 20 декабря на неформальной встрече лидеров стран СНГ президент России представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны.

Однако в Институте национальной памяти Польши заявили, что СССР напал на Польшу в 1939 году, а предвестником к агрессии было соглашение с Германским рейхом.

«Гитлеровская Германия, и Советский Союз... последовательно стремились свергнуть Версальский порядок в Европе и навязать свои порядки», — отмечается в заявлении.

Польская сторона считает, что СССР и Германия готовились «поработить и подчинить их тоталитарным режимам» свободные нации.