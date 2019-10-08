Операторы назвали самые перегруженные туристами места в мире

В первую пятерку рейтинга вошли 2 азиатских направления и 3 европейских города.

Москва. Ассоциация туроператоров России опубликовала список самых перегруженных туристами направлений. Рейтинг выставлен на сайте АТОР.

Список составили эксперты компании Columbus Direct из расчета соотношения количества туристов на одну квадратную милю.

«Например, Бангкок, который несколько лет подряд удерживает звание самого посещаемого города в мире, в пересчете на плотность туристического пока отнюдь не является лидером», - объяснили специалисты, отметив, что Бангкок занял лишь 12 строчку.

По итогам 2018 года рейтинг возглавили остров Пхукет в Таиланде.

«Показатель плотности туристов здесь таков: 5 090 туриста на одну квадратную милю», - рассказали в АТОР, добавив,

В год остров посещают порядка 9,29 млн людей.

«На втором месте Пальма-де-Майорка в Испании (2918 туристов на 1 квадратную милю), на третьем – Паттайя (2762), четвертый – Париж (1174), а замыкает пятерку Барселона (605)», - говорится в сообщении.

Также в ТОП-10 вошли Куала-Лумпур, Милан, Осака, Сингапур и Нью-Йорк. Турецкая Анталья заняла 16 место, завершает рейтинг из 20 направлений Бали.